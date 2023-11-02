Copeaux de métal dans la production automatisée

Dans le traitement des métaux dans l’industrie automobile, de nombreuses étapes de fabrication sont automatisées. Certaines machines sont équipées de dispositifs intégrés pour aspirer des poussières métalliques. Cependant, ces dispositifs ne permettent pas d’éliminer tous les copeaux de métal du processus de fabrication. C’est pourquoi il est également recommandé d’utiliser des aspirateurs industriels appropriés.

Pourquoi aspirer les copeaux de métal ?

Les copeaux qui tombent des machines de production peuvent augmenter le risque d'accident. Ces derniers peuvent également s'accrocher lors de passages entre les différentes chaînes de production, bloquer le système et provoquer des arrêts de production et/ou des dommages sur les machines. Il est donc recommandé de procéder à un nettoyage d'entretien de l'environnement de production à l'aide d'un aspirateur industriel adapté pour aspirer les poussières métalliques. Il est également utile d'éliminer rapidement et soigneusement les restes de liquide de refroidissement ainsi que les copeaux de métal de la pièce avant le contrôle de qualité entre les différentes étapes de travail. Pour résumer, un environnement de travail propre améliore également la qualité du produit.

L’aspirateur adapté pour nettoyer les copeaux de métal dans la production

Pour se frayer un chemin entre les longues chaînes de production, l'aspirateur industriel utilisé doit être compact et maniable pour que les utilisateurs puissent le manœuvrer facilement. Il est également possible d'utiliser un aspirateur de grande taille, placé au centre, avec de longs tuyaux comme accessoires. Dans tous les cas, les composants de l'aspirateur, des roues au câble électrique, doivent être insensibles aux liquides de refroidissement.