ASPIRER MANUELLEMENT LES POUSSIÈRES ET LES COPEAUX DE MÉTAL
Là où le métal est travaillé, il y a des copeaux. Cela concerne aussi bien la production automatisée de l’industrie automobile que le travail manuel du métal ou dans les centres d’usinage CNC. Avec le temps, les gros copeaux de métal peuvent endommager les machines de production coûteuses ou entraîner une qualité de produits insuffisante. Ils risquent aussi de rendre le sol glissant lorsqu’ils sont associés à des résidus de liquide de refroidissement. Il est donc recommandé d’aspirer régulièrement les copeaux de métal de l’environnement de travail pour assurer la sécurité au travail et préserver la valeur de l’infrastructure de production. L’aspirateur ou l’installation d’aspiration utilisé(e) doit être adapté(e) aux poussières métalliques. Selon l’utilisation, l’appareil doit disposer de l’équipement et surtout des accessoires appropriés pour permettre un nettoyage rapide et approfondi.
Copeaux de métal dans la production automatisée
Dans le traitement des métaux dans l’industrie automobile, de nombreuses étapes de fabrication sont automatisées. Certaines machines sont équipées de dispositifs intégrés pour aspirer des poussières métalliques. Cependant, ces dispositifs ne permettent pas d’éliminer tous les copeaux de métal du processus de fabrication. C’est pourquoi il est également recommandé d’utiliser des aspirateurs industriels appropriés.
Pourquoi aspirer les copeaux de métal ?
Les copeaux qui tombent des machines de production peuvent augmenter le risque d'accident. Ces derniers peuvent également s'accrocher lors de passages entre les différentes chaînes de production, bloquer le système et provoquer des arrêts de production et/ou des dommages sur les machines. Il est donc recommandé de procéder à un nettoyage d'entretien de l'environnement de production à l'aide d'un aspirateur industriel adapté pour aspirer les poussières métalliques. Il est également utile d'éliminer rapidement et soigneusement les restes de liquide de refroidissement ainsi que les copeaux de métal de la pièce avant le contrôle de qualité entre les différentes étapes de travail. Pour résumer, un environnement de travail propre améliore également la qualité du produit.
L’aspirateur adapté pour nettoyer les copeaux de métal dans la production
Pour se frayer un chemin entre les longues chaînes de production, l'aspirateur industriel utilisé doit être compact et maniable pour que les utilisateurs puissent le manœuvrer facilement. Il est également possible d'utiliser un aspirateur de grande taille, placé au centre, avec de longs tuyaux comme accessoires. Dans tous les cas, les composants de l'aspirateur, des roues au câble électrique, doivent être insensibles aux liquides de refroidissement.
Les copeaux de métal sur le lieu de travail
Dans l’usinage des métaux, il existe souvent des postes de travail pour la finition manuelle des pièces fabriquées de manière industrielle. Pour travailler en sécurité à ces postes et obtenir une qualité de production élevée, les aspirateurs industriels sont des outils nécessaires. Ils aspirent manuellement les copeaux de métal.
Pourquoi aspirer les copeaux de métal au lieu de les balayer ?
Au premier abord, l'aspiration semble être une étape de travail peu productive. Pourtant, l'aspiration des copeaux de métal et de la poussière de ponçage est une étape de travail importante. Alors que Le balai ou le compresseur ne font que redistribuer les copeaux, un aspirateur les retire vraiment de la pièce. La qualité de la surface de travail et la précision de dimension des pièces fabriquées restent ainsi à un niveau élevé. Les copeaux restant sur les dispositifs de serrage ne provoquent pas d'erreurs de positionnement et d'alignement des pièces. De plus, les fines poussières de métal et les résidus de liquide de refroidissement ne pénètrent pas dans l'air ambiant, ce qui est important pour la santé des employés.
Conseil – Le matériel aspiré est recyclable :
Il est utile d’enlever les copeaux de métal de manière professionnelle. Le matériau aspiré est recyclable, voire rentable selon la quantité. Les broyeurs de copeaux ou les systèmes de séparation peuvent aider à améliorer la qualité du produit recyclé.
Quel aspirateur est le mieux adapté pour nettoyer les copeaux de métal ?
Les aspirateurs de petite taille et maniables sont adaptés aux postes de travail pour le travail manuel des métaux parce qu’ils sont faciles à utiliser à différents endroits. La taille de la cuve et la puissance doivent être adaptées à la quantité de copeaux de métal produite. Une cuve plus petite est souvent suffisante. Les tuyaux courts sont simples à utiliser dans les espaces restreints, et il vaut la peine d'investir dans différentes buses pour les sols et la table de travail.
Conseil – Attention au volume :
Le travail du métal fait du bruit. Il faut veiller à choisir un aspirateur calme et silencieux pour ne pas créer de nuisance supplémentaire.
Copeaux de métal dans le centre d’usinage CNC
Il existe de nombreuses entreprises moyennes de traitement des métaux qui disposent d'un centre d'usinage CNC. Elles produisent de grandes quantités de copeaux de métal et de liquides de refroidissement, qu'un aspirateur industriel peut éliminer facilement et rapidement de l'environnement de production.
Pourquoi est-il si important d’aspirer les poussières de métal ?
La sécurité au travail et l'amélioration de la qualité des produits jouent un rôle central pour les centres d'usinage CNC. Cependant, l'aspiration des copeaux de métal vise tout d’abord à préserver la valeur des machines et à garantir une grande disponibilité. Chaque arrêt des machines entraîne des pertes de production et donc des pertes de bénéfices qui représentent un risque pour l'entreprise.
Quel aspirateur de copeaux de métal est adapté au centre d’usinage CNC ?
Pour enlever les copeaux et le liquide de refroidissement de l'environnement de production et des machines, il faut un aspirateur robuste. Celui-ci doit également être insensible aux liquides de refroidissement et doit être utilisé de manière flexible en termes de rayonnement de travail. Le récipient doit pouvoir contenir de grandes quantités de copeaux d'acier ou d'aluminium. Il doit aussi pouvoir contenir le poids correspondant. De plus, il doit être possible de vider le récipient de l’aspirateur simplement et de manière ergonomique. L’aspirateur doit également être équipé de roulettes résistantes à l'huile car elle se répand sur le sol par le biais d'aérosols.
Aspiration sûre des poussières métalliques les plus fines
Dans le travail de précision des métaux et la fabrication additive, il peut y avoir des copeaux de métal très fins d'aluminium, de magnésium et de titane. Pour les enlever en toute sécurité et éviter le risque d'explosion, il faut les rendre inertes. Le risque de réaction chimique doit donc être évité par l'ajout de substances appropriées. Ce n'est qu'après ce processus que les copeaux de métal peuvent être aspirés en toute sécurité. Il est recommandé d'utiliser un aspirateur conçu pour cette méthode et disposant d'une grande puissance d'aspiration. Un modèle sur le marché dispose d'un système de pré-séparation humide intégré et aspire en toute sécurité les poussières fines potentiellement explosives jusqu'à 15 µm, conformément à la norme IEC 60335-2-69.