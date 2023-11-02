Assainissement du béton par la technique à très haute pression : ce qu’il faut savoir

Qu’il s’agisse du retrait du béton sur de grandes surfaces, du décapage de béton armé ou du démontage de dalles en béton armé : le jet d’eau à très haute pression est aujourd’hui la méthode de travail la plus courante pour de nombreuses tâches dans le domaine du bâtiment. Ce procédé est désormais recommandé, voire prescrit, dans presque toutes les directives et prescriptions techniques relatives au traitement et à l’assainissement du béton.

Les paramètres en détail : la base d’un assainissement du béton dans les règles de l’art

Deux facteurs ont une influence déterminante sur le résultat du travail lors de l’assainissement du béton. Tout d’abord, il faut connaitre les paramètres essentiels du béton. Il s’agit notamment de la présence d’armatures dans la surface, de l’âge, de la carbonisation, de la corrosion par les chlorures et du manque de résistance de la surface du béton.

Ensuite, il faut choisir la puissance appropriée lorsque des outils à eau sont utilisés pour l’assainissement du béton. La pression de service et le débit de l’appareil à haute pression ainsi que l’outil choisi sont décisifs. Ces derniers doivent être adaptés au domaine d’application. Il s’agit par exemple de simples buses à jet ponctuel ou à jet plat et d’outils à eau rotatifs ou à propulsion externe.

Les outils à eau manuels ont fait leur preuve pour les mesures de réparation ponctuelles. L’utilisateur de l’outil doit faire attention à ne pas dépasser une force de recul de 150 newtons. En cas de travail avec appui corporel, la force de recul ne doit pas dépasser les 250 newtons.