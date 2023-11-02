ASSAINISSEMENT DU BÉTON PAR JET D’EAU À TRÈS HAUTE PRESSION
Les influences environnementales, les erreurs lors des travaux et les charges dynamiques peuvent entrainer des dommages sur les ouvrages en béton. Le retrait et l’assainissement du béton permettent d’éviter ces problèmes statiques ultérieurs. Alors que les solutions mécaniques font trembler les ouvrages, l’utilisation du jet à haute pression ne font pas bouger le béton. Cela permet d’éviter les fissures de tension et les dommages dans la zone de raccordement. Cette technique nécessite toutefois une connaissance précise des paramètres du béton, tout comme l‘adaptation de la pression, du débit d’eau et de l’outil en fonction de l’application.
Assainissement du béton par la technique à très haute pression : ce qu’il faut savoir
Qu’il s’agisse du retrait du béton sur de grandes surfaces, du décapage de béton armé ou du démontage de dalles en béton armé : le jet d’eau à très haute pression est aujourd’hui la méthode de travail la plus courante pour de nombreuses tâches dans le domaine du bâtiment. Ce procédé est désormais recommandé, voire prescrit, dans presque toutes les directives et prescriptions techniques relatives au traitement et à l’assainissement du béton.
Les paramètres en détail : la base d’un assainissement du béton dans les règles de l’art
Deux facteurs ont une influence déterminante sur le résultat du travail lors de l’assainissement du béton. Tout d’abord, il faut connaitre les paramètres essentiels du béton. Il s’agit notamment de la présence d’armatures dans la surface, de l’âge, de la carbonisation, de la corrosion par les chlorures et du manque de résistance de la surface du béton.
Ensuite, il faut choisir la puissance appropriée lorsque des outils à eau sont utilisés pour l’assainissement du béton. La pression de service et le débit de l’appareil à haute pression ainsi que l’outil choisi sont décisifs. Ces derniers doivent être adaptés au domaine d’application. Il s’agit par exemple de simples buses à jet ponctuel ou à jet plat et d’outils à eau rotatifs ou à propulsion externe.
Les outils à eau manuels ont fait leur preuve pour les mesures de réparation ponctuelles. L’utilisateur de l’outil doit faire attention à ne pas dépasser une force de recul de 150 newtons. En cas de travail avec appui corporel, la force de recul ne doit pas dépasser les 250 newtons.
Conseil n°1 – la bonne pression de service :
Dans la plupart des cas de décapage de béton, on utilise des appareils avec une pression de service allant de 1000 à 3000 bars. Il est possible d’enlever des restes de revêtements, des boues de ciment ou des couches de béton de faible résistance jusqu’à une pression de 1000 bars. Un décapage en profondeur et sur de grandes surfaces peut s’effectuer à partir d’une pression de service de 1500 bars.
Conseil n° 2 – Sécurité des utilisateurs :
La technique à très haute pression est également convaincante pour la sécurité des utilisateurs. En effet, elle ne produit pas de gaz, de vapeurs ou de cendres.
La robotique a le vent en poupe : grandes surfaces, force de recul élevée
En alternative aux solutions manuelles, il existe des variantes automatisées qui sont utiles pour les grandes surfaces ou lorsque la force de recul autorisée pour l’utilisateur est dépassée. La robotique permet de travailler de manière sûre et efficace en combinaison avec des outils à eau adaptés. Les projets nécessitant plusieurs semaines de travail manuel peuvent être réalisés en quelques jours avec un nettoyeur haute pression professionnel.
Conseil – Pression de service et débit :
La combinaison d’une pression de service relativement faible d’environ 1300 bars et d’un débit élevé de 200l/min donne généralement de très bons résultats.
Rénover le béton avec la technique à très haute pression : objets en porte à faux comme les ponts ou les parkings à étages
La rénovation des ponts est un défi puisqu’il s‘agit souvent de structures en béton précontraint. Cela signifie qu’ils sont en béton armé et qu’ils possèdent une armature longitudinale supplémentaire sur les poutres du pont. Si cette armature en acier commence à rouiller, elle attaque le béton.
De tels endroits doivent être dégagés, dérouillés, protégés contre une nouvelle corrosion et refermés. Le retrait local du béton nécessaire à cet effet requiert une technique précise pour ne pas endommager les éventuels éléments de montage, l’armature en acier ou les zones de raccordement. Le jet d’eau à très haute pression préserve le béton autour des zones concernées. Il est conçu précisément pour ce genre d’utilisation et ne provoque pas de secousses ou de vibrations. Cela permet d’éviter les fissures dans le béton restant et d’autres dommages sur le pont. De plus, la technique apporte l’énergie directement dans le béton, où le jet à haute pression enlève des morceaux. Il pénètre jusqu’à l’armature en acier, l’expose sans l’endommager et dérouille simultanément de manière efficace.
Il est également nécessaire d’assainir la surface du béton pour les parkings à étage. Dans ce cas, la technique à très haute pression peut même aider à détecter précisément les besoins d’assainissement. En effet, le béton est plus facile à enlever aux endroits carbonatés et endommagés. Un décapage sélectif indique donc immédiatement où des réparations sont nécessaires. Il est également possible de rendre la surface rugueuse afin de préparer l’application de nouvelles couches.
De plus, l’assainissement du béton n’est pas problème dans des pièces aux recoins étroits. Il est même possible de travailler en hauteur à l’extérieur car le tuyau haute pression et l’appareil peuvent être amenés sur le lieu d’intervention. Les camions-citernes et les groupes électrogènes restent à l’extérieur du bâtiment.
Rénover le béton avec la technique à très haute pression : les bâtiments industriels
Le jet d’eau à très haute pression est souvent utilisé dans la rénovation des bâtiments industriels. Cette technique est flexible et peut s’utiliser pour la remise en état d’une armature en acier à la découpe du béton, en passant par le retrait de substances dangereuses.
Une solution universelle pour tous les besoins
Si une armature en acier commencer à rouiller à cause de l’absence d’un recouvrement minimal, de tels endroits doivent être dégagés, dérouillés et refermés le plus rapidement possible après l’application d’une protection anticorrosion. Comme pour la rénovation des ponts, le jet d’eau à très haute pression permet de travailler sans vibrations et avec précision. Cela évite les dommages consécutifs.
Le retrait de substances classées comme toxiques est un autre domaine d’application de la technique à très haute pression dans le secteur industriel. Cela est nécessaire lorsque les substances considérées comme inoffensives il y a des années figurent aujourd’hui dans la liste des substances toxiques. De telles substances dangereuses sont directement enlevées avec des outils à eau aspirant. Les substances dangereuses sont séparées de la suspension lors d’un traitement de l’eau en aval, pour qu’elles puissent être éliminées de manière écologique.
Modifications structurelles avec la technique à très haute pression :
découpe du béton des ouvertures et des passages
L’idée de base de la découpe du béton par jet d’eau à haute pression consiste à ajouter des particules solides, appelées abrasifs, au jet d’eau. Les pompes à piston plongeurs assurent les pressions d’eau élevées nécessaires. Le rendement élevé est particulièrement avantageux pour l’industrie.
La découpe du béton est possible dans toutes les positions et même dans les endroits difficiles d’accès. Peu importe l’endroit où les travaux sont effectués, les camions-citernes et les groupes électrogènes restent à l’extérieur du bâtiment, comme pour l’assainissement du béton. Il est possible de réaliser n’importe quelle géométrie, tout en variant et en contrôlant en continu la progression de la coupe.
Conseil – opération en cours :
Il est possible de travailler sans interruption de la production car le découpage du béton avec la technique à très haute pression ne produit pas de poussière ni d’étincelles.
Catalogue de questions pour l’achat : que devrait pouvoir faire la technique ?
Pour obtenir le coût du cycle de vie (CCV) idéal à des fins industrielles et pour une utilisation prévue à long terme, les questions suivantes peuvent aider à évaluer les solutions techniques à très haute pression :
- Existe-t-il un contrôle de l’état de fonctionnement pour garantir la sécurité du système ?
- Le produit est-il conçu pour une longue durée de vie et de faible coûts d’exploitation ? Grâce à une régulation de la pression et de la vitesse, une circulation sans pression ou un revêtement adéquat des vannes par exemple ?
- Une pression de service allant jusqu’à 3000 bars est-elle réalisable ?
- Existe-t-il un bac de sécurité pour éviter que les éventuels liquides de service s’échappant pendant l’assainissement du béton ne se répandent dans l’environnement ?
- Quelle est la flexibilité de la solution, en termes de versions mobiles ou fixes, ou d’équipement avec un moteur à combustion ou électrique ?
- Existe-t-il un capot d’insonorisation pour un fonctionnement silencieux ?
Un pour tous : ce que les jets d’eau à très haute pression peuvent faire
- Retrait du béton sans vibrations
- Détection facile des points faibles avant l’assainissement du béton
- Elimination précise de dommages ponctuels
- Elimination de grandes surfaces, également avec assistance robotique
- Rendre le béton rugueux pour préparer l’application de nouvelles couches
- Travail dans des pièces à angles ou à grande hauteur
- Elimination de substances dangereuses sans vapeurs ou cendres
- Découpe de béton (avec ajout d’abrasifs)