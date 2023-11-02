Betonreparatie met ultra-hogedruk waterstralen

Betonreparatie door ultra-hogedruktechnologie: wat is belangrijk om te weten

Of het nu gaat om het verwijderen van grote betonoppervlakken, het strippen van gewapend beton of het demonteren van plafonds van zwaar gewapend beton: ultra-hogedruk waterstralen is tegenwoordig de gebruikelijke werkwijze voor een breed scala aan taken in de bouw. Het proces wordt inmiddels aanbevolen of soms zelfs voorgeschreven in vrijwel alle relevante bouwvoorschriften en richtlijnen voor betonverwerking en betonreparatie.

Parameters in detail: de basis voor professionele betonreparatie

Twee factoren hebben een aanzienlijke invloed op de resultaten van het werk bij het repareren van beton. Aan de ene kant moeten de essentiële parameters van het beton bekend zijn. Daartoe behoren verstevigingen in het oppervlak, leeftijd, carbonatatie, chloridecorrosie en gebrek aan oppervlaktesterkte van het beton.

Aan de andere kant is het belangrijk om het juiste vermogen te kiezen als watergereedschap wordt gebruikt voor betonreparatie. Doorslaggevend zijn de werkdruk en de volumestroom van het hogedrukapparaat, die moeten worden afgestemd op het toepassingsgebied, evenals het gekozen gereedschap. Hiertoe behoren bijvoorbeeld eenvoudige punt- of vlakstraalsproeiers en zelfroterend of extern aangedreven watergereedschap.

Handbediende watergereedschappen hebben bewezen effectief te zijn voor selectieve reparatiewerkzaamheden. De gebruiker dient er rekening mee te houden dat een terugslagkracht van 150 newton niet mag worden overschreden. Bij het werken met lichaamsondersteuning mag de terugslagkracht niet groter zijn dan 250 newton.