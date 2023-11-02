Betonreparatie met ultra-hogedruk waterstralen
Milieu-invloeden, verwerkingsfouten en dynamische belastingen kunnen leiden tot schade aan betonconstructies. Om latere statische problemen te voorkomen, moeten deze worden verholpen door beton te verwijderen en te repareren. Terwijl mechanische oplossingen constructies laten trillen, belast het gebruik van ultra-hogedruk waterstralen het beton nauwelijks met constructiegeluid, zodat spanningsscheuren en beschadigingen in het verbindingsgebied worden vermeden. De techniek vereist echter nauwkeurige kennis van de betonparameters en de afstemming van druk, wateropbrengst en watergereedschappen op de betreffende toepassing.
Betonreparatie door ultra-hogedruktechnologie: wat is belangrijk om te weten
Of het nu gaat om het verwijderen van grote betonoppervlakken, het strippen van gewapend beton of het demonteren van plafonds van zwaar gewapend beton: ultra-hogedruk waterstralen is tegenwoordig de gebruikelijke werkwijze voor een breed scala aan taken in de bouw. Het proces wordt inmiddels aanbevolen of soms zelfs voorgeschreven in vrijwel alle relevante bouwvoorschriften en richtlijnen voor betonverwerking en betonreparatie.
Parameters in detail: de basis voor professionele betonreparatie
Twee factoren hebben een aanzienlijke invloed op de resultaten van het werk bij het repareren van beton. Aan de ene kant moeten de essentiële parameters van het beton bekend zijn. Daartoe behoren verstevigingen in het oppervlak, leeftijd, carbonatatie, chloridecorrosie en gebrek aan oppervlaktesterkte van het beton.
Aan de andere kant is het belangrijk om het juiste vermogen te kiezen als watergereedschap wordt gebruikt voor betonreparatie. Doorslaggevend zijn de werkdruk en de volumestroom van het hogedrukapparaat, die moeten worden afgestemd op het toepassingsgebied, evenals het gekozen gereedschap. Hiertoe behoren bijvoorbeeld eenvoudige punt- of vlakstraalsproeiers en zelfroterend of extern aangedreven watergereedschap.
Handbediende watergereedschappen hebben bewezen effectief te zijn voor selectieve reparatiewerkzaamheden. De gebruiker dient er rekening mee te houden dat een terugslagkracht van 150 newton niet mag worden overschreden. Bij het werken met lichaamsondersteuning mag de terugslagkracht niet groter zijn dan 250 newton.
Tip 1 – de juiste werkdruk:
Voor het handmatig verwijderen van beton worden in de meeste gevallen apparaten met een werkdruk van 1.000 tot 3.000 bar gebruikt. Resten van coatings, cementslurry of betonlagen met een lage sterkte kunnen tot 1.000 bar worden verwijderd. Vanaf een werkdruk van ca. 1.500 bar is een diepe verwijdering over grote oppervlakken mogelijk.
Tip 2 – Gebruikersveiligheid:
Ook op het gebied van de gebruikersveiligheid overtuigt de ultra-hogedruktechnologie, omdat er geen giftige gassen, slak of dampen ontstaan.
Robotica in opkomst: grote oppervlakken, hoge terugslagkracht
Als alternatief voor handgeleide oplossingen zijn er geautomatiseerde varianten beschikbaar, die vooral handig zijn voor grote oppervlakken of wanneer de toegestane terugslagkracht voor de gebruiker wordt overschreden. In combinatie met geschikt watergereedschap maakt robotica veilig en efficiënt werken mogelijk. Projecten die bij handgeleid werken meerdere weken in beslag nemen, kunnen met een professionele ultra-hogedrukreiniger binnen enkele dagen worden afgerond.
Tip – Werkdruk en waterhoeveelheid:
De combinatie van een relatief lage werkdruk van circa 1.300 bar samen met een hoge wateropbrengst van 200 l/min levert doorgaans zeer goede resultaten op.
Beton repareren met ultra-hogedruktechnologie: zelfdragende objecten zoals bruggen of parkeerdekken
De uitdaging bij de reparatie van bruggen is dat het vaak om voorgespannen betonbruggen gaat. Dit betekent dat ze zijn vervaardigd uit gewapend beton en zijn voorzien van extra langsversteviging op de brugliggers. Als deze stalen wapening begint te roesten, tast deze het beton aan.
Dergelijke plekken moeten worden blootgelegd, roestvrij worden gemaakt, beschermd tegen verdere corrosie en daarna weer gesloten worden. De hiervoor benodigde lokale betonverwijdering vereist een nauwkeurige techniek, zodat eventuele bestaande inbouwcomponenten, stalen wapening of verbindingsvlakken niet worden beschadigd. Ultra-hogedruk waterstralen beschermt het beton rond de getroffen gebieden. Het is precies voor dergelijke toepassingsgebieden ontworpen en veroorzaakt geen schokken of trillingen. Daarmee worden scheuren in het achterblijvende beton en verdere beschadigingen aan de brug vermeden. Bovendien brengt de techniek de energie rechtstreeks in het beton, waar de hogedrukstraal brokken beton verwijdert. Het dringt door tot in de stalen wapening, legt deze bloot zonder deze te beschadigen en verwijdert tegelijkertijd zeer efficiënt roest.
Hetzelfde geldt voor parkeerdekken waarbij reparatie van het betonoppervlak noodzakelijk is; in dit geval kan de ultra-hogedruktechnologie zelfs helpen de saneringsbehoefte gedetailleerd vast te stellen. Beton kan namelijk gemakkelijker worden verwijderd van gecarboniseerde, reeds beschadigde plekken, dan van niet-gecarboniseerde plekken. Selectief verwijderen maakt dus meteen duidelijk waar reparaties nodig zijn. Ook is het mogelijk om het oppervlak op te ruwen ter voorbereiding op het aanbrengen van nieuwe lagen.
Daarnaast kan gemakkelijk beton gerepareerd worden in krappe, hoekige ruimtes of buiten op grote hoogte worden gewerkt, omdat alleen maar de hogedrukslang en het watergereedschap mee hoeven te worden genomen naar de plek van inzet. Tankwagens en aggregaten blijven buiten het gebouw.
Beton repareren met ultra-hogedruktechnologie: industriële gebouwen
Ultra-hogedruk waterstralen wordt vaak gebruikt bij de sanering van industriële gebouwen, omdat de techniek zeer flexibel kan worden ingezet - van het repareren van stalen wapening, het verwijderen van gevaarlijke stoffen tot het snijden van beton.
Universele oplossing voor alle eisen
Als stalen wapening begint te roesten als gevolg van een gebrek aan een minimale betondekking, moeten dergelijke plekken zo snel mogelijk worden blootgelegd, het roest worden verwijderd en opnieuw worden afgedicht na het aanbrengen van corrosiebescherming. Net als bij de sanering van bruggen maakt ultra-hogedruk waterstralen trillingsvrij en nauwkeurig werken mogelijk, waardoor er geen gevolgschade ontstaat.
Een ander toepassingsgebied van de ultra-hogedruktechnologie in de industriële sector is de verwijdering van als giftig geclassificeerde stoffen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als stoffen jaren geleden als onschadelijk zijn geclassificeerd, maar nu op de lijst van giftige stoffen staan. Dergelijke gevaarlijke stoffen worden met behulp van watergereedschap met afzuigfunctie direct verwijderd. Bij de daaropvolgende waterzuivering worden de gevaarlijke stoffen uit de suspensie gescheiden, zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden afgevoerd.
Bouwrelevante veranderingen met behulp van ultra-hogedruktechnologie: beton snijden van openingen en doorgangen
Het basisidee van het snijden van beton met behulp van hogedruk waterstralen is het toevoegen van vaste deeltjes, ook wel abrasief genoemd, aan de waterstraal. Plunjerpompen zorgen voor de noodzakelijke hoge waterdruk, welke vooral voor de industrie voordelig zijn door hun hoge efficiëntie.
Het snijden is mogelijk in alle posities en zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Waar er ook gewerkt moet worden, tankwagens en aggregaten blijven buiten het gebouw, zoals bij betonreparatie het geval is. Elke geometrie kan worden gerealiseerd en de snijvoortgang kan traploos worden gevarieerd en gecontroleerd.
Tip – lopende werkzaamheden:
Er kan worden gewerkt terwijl de productie draait, omdat het snijden van beton met behulp van ultra-hogedruktechnologie vrij is van stof en vonken.
Vragenlijst voor de aankoop: wat moet de techniek kunnen?
Om de ideale TCO voor industriële doeleinden en het geplande gebruik op de lange termijn te bereiken, bieden de volgende vragen belangrijke uitgangspunten voor het evalueren van de oplossingen van ultra-hogedruktechnologie:
- Is er een monitoring van de bedrijfsstatus om de systeemveiligheid te garanderen?
- Is het product ontworpen voor een lange levensduur en lage bedrijfskosten, bijvoorbeeld door een druk-snelheidsregeling, drukloze circulatie of een adequate coating op de ventielen?
- Is een werkdruk tot 3.000 bar mogelijk?
- Is er een veiligheidsbak, zodat bedrijfsvloeistoffen die eventueel bij de betonreparatie kunnen ontsnappen, niet in het milieu terechtkomen?
- Welke flexibiliteit biedt de oplossing, met het oog op mobiele of stationaire uitvoeringen of uitgerust met een verbrandingsmotor of elektromotor?
- Is er een geluiddichte kap voor een stille werking?
Eén voor alles: wat ultra-hogedruk waterstralen kan
- Trillingsvrij beton verwijderen
- Eenvoudige detectie van zwakke punten vóór betonreparatie
- Nauwkeurige verwijdering van plaatselijke schade
- Verwijdering van grote oppervlakken, ook met robotondersteuning
- Opruwen ter voorbereiding op het aanbrengen van nieuwe lagen
- Werken in smalle, hoekige ruimtes of op grote hoogte
- Verwijdering van gevaarlijke stoffen zonder giftige dampen of slak
- Beton snijden (met toevoeging van schuurmiddelen)