Commercial cleaning machine care

La poutre d'aspiration est constamment en contact avec de l'eau sale, du sable, de l'huile et de la boue. Elle est vissée à la main et peut être facilement retirée du support. Elle peut ensuite être rincée et nettoyée avec un chiffon ou une brosse si nécessaire. Il est important de vérifier les lèvres en caoutchouc pour l'usure ou les fissures. En règle générale, une lèvre en caoutchouc est réversible et peut donc être utilisée deux fois avant d'en insérer une nouvelle une fois que les deux côtés sont usés. Des lèvres intactes sont indispensables pour obtenir un bon résultat d'aspiration.

La tête de frottage est l'élément principal du nettoyage humide avec une autolaveuse et mérite notre attention particulière. Les brosses d'une tête de frottage avec disques peuvent être libérées du plateau de brosse à l'aide d'une pédale. Avec une tête de frottage à rouleau, le support est libéré sans outils à l'aide d'un bouton rotatif, et les brosses peuvent être retirées.

En particulier avec une tête de frottage à rouleau, sa vitesse élevée (jusqu'à 1 300 tr/min) peut faire fondre les rubans d'emballage et les coller aux poils de la brosse, ce qui endommage la brosse. De plus, le bac à balayure de gros déchets doit être retiré et vidé après chaque nettoyage, car il peut contenir des pierres pointues, des objets à bord tranchant ou des éclats de verre. S'ils ne sont pas enlevés, ils peuvent causer ultérieurement des rayures sur les sols pendant le processus de frottage.