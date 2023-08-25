Commercial cleaning machine care

Entretien des machines de nettoyage commercial
Jour après jour, les balayeuses aspirantes et les autolaveuses sont utilisées pour maintenir la propreté des supermarchés, des usines industrielles, des entrepôts ou des hôtels. Elles ramassent de grandes quantités de saleté et contribuent à une bonne première impression, à maintenir l'hygiène, à préserver la valeur et à prévenir les risques de glissade. Afin que les machines de nettoyage commercial atteignent des performances de nettoyage optimales et maximisent leur durée de vie, il est nécessaire de faire plus que de vider le conteneur à poussière une fois le travail terminé. Voici un guide pour l'entretien des machines de nettoyage commercial.
Besoin de savoir : les autolaveuses
Les unités de frottement, les lèvres en caoutchouc, les tuyaux d'aspiration et les réservoirs à saleté - tous ces composants d'une autolaveuse sont constamment en contact avec de l'eau sale. Les résidus de saleté restant dans le système peuvent s'accumuler et provoquer des odeurs désagréables. Avec le temps, des problèmes techniques peuvent survenir. Pour éviter cela, l'entretien systématique des machines de nettoyage commerciales et les inspections après chaque utilisation sont utiles.
Une approche systématique est bénéfique.
Le récipient à saleté et le couvercle doivent également être lavés. Ici, un détail important est souvent oublié, à savoir le pli en caoutchouc sur le couvercle. Lors de la fermeture du récipient, ce pli en caoutchouc ne peut créer le vide nécessaire que s'il n'y a pas de saleté à l'intérieur et s'il n'est pas endommagé. Le vide est cependant nécessaire pour que l'ensemble du système reste étanche et garantisse un bon résultat de nettoyage. Il est également conseillé de nettoyer le récipient à saleté à intervalles réguliers avec un chiffon ou une brosse et un agent de nettoyage pour déloger la graisse et l'huile des parois. En position de stationnement, le couvercle doit rester ouvert afin de sécher complètement et d'éviter la formation d'odeurs désagréables.
Passer en revue la poutre d'aspiration et l'unité de frottage
La poutre d'aspiration est constamment en contact avec de l'eau sale, du sable, de l'huile et de la boue. Elle est vissée à la main et peut être facilement retirée du support. Elle peut ensuite être rincée et nettoyée avec un chiffon ou une brosse si nécessaire. Il est important de vérifier les lèvres en caoutchouc pour l'usure ou les fissures. En règle générale, une lèvre en caoutchouc est réversible et peut donc être utilisée deux fois avant d'en insérer une nouvelle une fois que les deux côtés sont usés. Des lèvres intactes sont indispensables pour obtenir un bon résultat d'aspiration.
La tête de frottage est l'élément principal du nettoyage humide avec une autolaveuse et mérite notre attention particulière. Les brosses d'une tête de frottage avec disques peuvent être libérées du plateau de brosse à l'aide d'une pédale. Avec une tête de frottage à rouleau, le support est libéré sans outils à l'aide d'un bouton rotatif, et les brosses peuvent être retirées.
En particulier avec une tête de frottage à rouleau, sa vitesse élevée (jusqu'à 1 300 tr/min) peut faire fondre les rubans d'emballage et les coller aux poils de la brosse, ce qui endommage la brosse. De plus, le bac à balayure de gros déchets doit être retiré et vidé après chaque nettoyage, car il peut contenir des pierres pointues, des objets à bord tranchant ou des éclats de verre. S'ils ne sont pas enlevés, ils peuvent causer ultérieurement des rayures sur les sols pendant le processus de frottage.