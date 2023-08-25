Onderhoud van machines voor commerciële reiniging
Dag na dag worden stofzuigers en schrobzuigmachines gebruikt om supermarkten, industriële fabrieken, magazijnen of hotels schoon te houden. Ze verzamelen grote hoeveelheden vuil en dragen bij aan een goede eerste indruk, behouden hygiëne, dragen bij aan waardebehoud en helpen slipgevaar te voorkomen. Om optimale reinigingsprestaties van commerciële reinigingsmachines te bereiken en hun levensduur te maximaliseren, moet je meer doen dan alleen de vuilcontainer legen wanneer het werk klaar is. Hier is een handleiding voor het onderhoud van commerciële reinigingsmachines.
Nodig om te weten: schrobzuigmachines
Schrobborstels, rubberen lippen, zuigslangen en vuilreservoirs - al deze onderdelen van een schrobzuigmachine komen voortdurend in contact met vuil water. Vuilresten die in het systeem achterblijven, kunnen zich ophopen en onaangename geuren veroorzaken. Na verloop van tijd kunnen er technische problemen ontstaan. Om dit te voorkomen, is systematisch onderhoud van commerciële reinigingsmachines en inspecties na elk gebruik noodzakelijk.
Een systematische aanpak helpt
Ook de vuilcontainer en deksel moeten worden schoongemaakt. Hierbij wordt vaak een belangrijk detail vergeten, namelijk de rubberen vouw op het deksel. Bij het sluiten van de container kan deze rubberen vouw alleen de benodigde vacuüm creëren als er geen vuil in zit en deze niet beschadigd is. De vacuüm is echter nodig om het hele systeem luchtdicht te houden en een goede reinigingsresultaat te garanderen. Het is ook verstandig om de vuilcontainer op bepaalde tijdstippen met een doek of borstel en wat reinigingsmiddel schoon te maken om vet en olie van de wanden los te maken. In de parkeerstand moet het deksel open blijven zodat het volledig kan drogen en om onaangename geuren te voorkomen.
Het controleren van de zuigbalk en schrobborstelunit
De zuigbalk staat constant in contact met vuil water, zand, olie en modder. Het wordt met de hand vastgeschroefd en kan eenvoudig uit de houder worden verwijderd. Het kan dan worden afgespoeld en indien nodig worden schoongemaakt met een doek of borstel. Het is belangrijk om de rubberen lippen te controleren op slijtage of scheurtjes. In de regel is een rubberen lip omkeerbaar en kan daarom twee keer worden gebruikt voordat er een nieuwe moet worden geplaatst als beide zijden versleten zijn. Onbeschadigde lippen zijn een voorwaarde voor een goed zuigresultaat.
De schrobborstelunit is het belangrijkste onderdeel bij nat reinigen met een schrobzuigmachine en verdient onze speciale aandacht. De borstels van een schrobborstelunit met schijven kunnen worden losgelaten van het borsteldek met behulp van een voetpedaal. Bij een schrobborstelunit met rollen kan de houder zonder gereedschap worden losgemaakt met een draaiknop, en kunnen de borstels worden verwijderd.
Vooral bij een schrobborstelunit met rollen kan de hoge snelheid (tot 1.300 rpm) ervoor zorgen dat verpakkingsbanden vastsmelten met de borstelharen, wat de borstel beschadigt. Bovendien moet de grove vuilvergaarbak na elke reiniging worden verwijderd en geleegd, omdat deze scherpe stenen, scherpe voorwerpen of glassplinters opvangt. Als deze niet worden verwijderd, kunnen ze later tijdens het schrobben krassen op de vloeren veroorzaken.