De zuigbalk staat constant in contact met vuil water, zand, olie en modder. Het wordt met de hand vastgeschroefd en kan eenvoudig uit de houder worden verwijderd. Het kan dan worden afgespoeld en indien nodig worden schoongemaakt met een doek of borstel. Het is belangrijk om de rubberen lippen te controleren op slijtage of scheurtjes. In de regel is een rubberen lip omkeerbaar en kan daarom twee keer worden gebruikt voordat er een nieuwe moet worden geplaatst als beide zijden versleten zijn. Onbeschadigde lippen zijn een voorwaarde voor een goed zuigresultaat.

De schrobborstelunit is het belangrijkste onderdeel bij nat reinigen met een schrobzuigmachine en verdient onze speciale aandacht. De borstels van een schrobborstelunit met schijven kunnen worden losgelaten van het borsteldek met behulp van een voetpedaal. Bij een schrobborstelunit met rollen kan de houder zonder gereedschap worden losgemaakt met een draaiknop, en kunnen de borstels worden verwijderd.

Vooral bij een schrobborstelunit met rollen kan de hoge snelheid (tot 1.300 rpm) ervoor zorgen dat verpakkingsbanden vastsmelten met de borstelharen, wat de borstel beschadigt. Bovendien moet de grove vuilvergaarbak na elke reiniging worden verwijderd en geleegd, omdat deze scherpe stenen, scherpe voorwerpen of glassplinters opvangt. Als deze niet worden verwijderd, kunnen ze later tijdens het schrobben krassen op de vloeren veroorzaken.