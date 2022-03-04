Nettoyage des sanitaires et des vestiaires

Nettoyage en profondeur des sanitaires

Les carreaux muraux, les éviers et les miroirs, les cuvettes de toilettes et les urinoirs et, bien entendu, les accessoires associés doivent être nettoyés régulièrement et minutieusement pour les raisons mentionnées. Cela signifie que le personnel de nettoyage doit être particulièrement prudent, car différentes réactions au détergent peuvent être attendues en raison de la diversité des matériaux.

Les surfaces ne doivent pas être vaporisées directement avec le nettoyant en profondeur acide pour éviter que l'acide ne cause des dommages à long terme en s'infiltrant par les fissures. Il est donc nécessaire de mettre le nettoyant sur le chiffon de nettoyage ou une bonnette éponge. Les robinetteries ne peuvent être traitées qu'avec des éponges anti-rayures (support de pad blanc) pour éviter les rayures. Ceci s'applique également aux surfaces de miroir. Pour éviter d'endommager durablement les robinetteries, il convient de s'assurer que le nettoyant acide est bien rincé. Les perlateurs calcifiés sur les vannes de sortie d'eau doivent être dévissés et placés dans une solution acide pendant une nuit. Les lunettes et cuvettes des toilettes doivent être nettoyées avec un nettoyant tout usage ou à base d'alcool, car les acides peuvent changer la couleur et provoquer de légères taches. Il n'est alors plus possible de les récupérer. Les portes, les cadres de porte et les cloisons doivent également être nettoyés à fond avec des nettoyants tout usage ou à base d'alcool. Il en va de même ici : utiliser uniquement des éponges anti-rayures.

Les autres accessoires, tels que les sièges ou les portemanteaux, sont à nettoyer manuellement avec un détergent légèrement alcalin ou un nettoyant d'entretien et avec une brosse à main, rincés à l'eau claire et séchés avec un chiffon de nettoyage jaune.