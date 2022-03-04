Nettoyage des sanitaires et des vestiaires
Il existe de nombreuses raisons pour un nettoyage soigné des espaces sanitaires : selon l'environnement, de nombreuses personnes utilisent les toilettes, les douches et les vestiaires, par exemple dans les immeubles de bureaux, les installations de production, les hôtels, les restaurants, les salles de sport ou les centres commerciaux. Dans les sanitaires, il y a inévitablement un contact cutané avec différentes surfaces qui sont touchées par presque tous les utilisateurs - poignées de porte, robinets ou boutons de chasse d'eau dans les toilettes. De cette façon, les micro-organismes peuvent passer d'une personne à l'autre. Il est important d'éviter cela grâce à des procédés de nettoyage définis.
Particularités lors du nettoyage des espaces sanitaires
Grâce à l'humidité, à la chaleur et aux petits recoins, les micro-organismes tels que les bactéries et les champignons peuvent se multiplier particulièrement facilement s'ils ne sont pas nettoyés correctement. Ils se nourrissent principalement de substances organiques comme les squames. Les saletés telles que les dépôts de calcaire et de savon, la pierre d'urine, la rouille et autres sont un défi particulier lors du nettoyage. Des détergents agressifs, pouvant endommager les matériaux de surface, doivent être souvent utilisés. Toutes ces particularités doivent être prises en compte lors du nettoyage, d'une part pour atteindre la norme d'hygiène requise et d'autre part pour ne pas endommager les surfaces telles que les joints ou les raccords.
Virus, bactérie ou champignon ?
Virus, bactéries et champignons sont pathogènes pour l'être humain. La saleté peut fournir aux micro-organismes un terreau fertile jusqu'à ce qu'ils pénètrent dans l'organisme humain. C'est pourquoi le nettoyage joue un rôle majeur en matière d'hygiène.
Principe des couleurs : quatre couleurs pour plus de sécurité
Il existe un système de couleurs pour différencier les zones pour un nettoyage sûr et hygiénique et pour éviter la propagation des germes. Quatre couleurs faciles à distinguer sont utilisées : rouge, vert, bleu et jaune. Chaque couleur correspond à une zone. Cela empêche un chiffon qui a été utilisé pour nettoyer les toilettes d'être utilisé pour nettoyer une kitchenette. Les ustensiles de nettoyage tels que les seaux et les chiffons sont disponibles dans les couleurs appropriées, mais les détergents sont également basés sur cette palette de couleurs.
Les couleurs jaune et rouge sont utilisées dans les espaces sanitaires :
Un équipement de nettoyage manuel en jaune est utilisé sur les éviers, les carreaux, les étagères, les accessoires, les miroirs, les cabines de douche et les baignoires dans les sanitaires.
Des ustensiles de nettoyage rouges sont utilisés pour les toilettes, les urinoirs et les carreaux à proximité immédiate.
Détergents
Lors du traitement de différents matériaux des sanitaires avec des nettoyants acides, il convient de prendre en compte la base acide du détergent. Car : tous les acides ne sont pas identiques. Un coup d'œil à la fiche de données de sécurité est utile. Les détergents à base d'acide chlorhydrique, formique et phosphorique sont particulièrement agressifs. Dans le nettoyage courant, les détergents détartrants sont principalement utilisés avec l'acide sulfamique, l'acide méthane sulfonique et/ou l'acide citrique, en particulier pour éviter d'endommager la robinetterie, comme les pommes de douche, les robinets mélangeurs et les robinets.
Sécurité pendant le nettoyage
Les mesures de protection relatives à la manipulation des nettoyants sanitaires doivent être strictement respectées tout comme les règles de prévention des accidents. Ainsi, il convient de porter des gants de protection ainsi qu'une protection oculaire. En principe : ne jamais mélanger différents détergents, respecter le dosage prescrit, ne pas utiliser d'eau tiède ou même chaude, car des aérosols peuvent alors se former et les détergents peuvent devenir plus actifs, et bien rincer à l'eau claire.
Nettoyage en profondeur des sanitaires
Les carreaux muraux, les éviers et les miroirs, les cuvettes de toilettes et les urinoirs et, bien entendu, les accessoires associés doivent être nettoyés régulièrement et minutieusement pour les raisons mentionnées. Cela signifie que le personnel de nettoyage doit être particulièrement prudent, car différentes réactions au détergent peuvent être attendues en raison de la diversité des matériaux.
Les surfaces ne doivent pas être vaporisées directement avec le nettoyant en profondeur acide pour éviter que l'acide ne cause des dommages à long terme en s'infiltrant par les fissures. Il est donc nécessaire de mettre le nettoyant sur le chiffon de nettoyage ou une bonnette éponge. Les robinetteries ne peuvent être traitées qu'avec des éponges anti-rayures (support de pad blanc) pour éviter les rayures. Ceci s'applique également aux surfaces de miroir. Pour éviter d'endommager durablement les robinetteries, il convient de s'assurer que le nettoyant acide est bien rincé. Les perlateurs calcifiés sur les vannes de sortie d'eau doivent être dévissés et placés dans une solution acide pendant une nuit. Les lunettes et cuvettes des toilettes doivent être nettoyées avec un nettoyant tout usage ou à base d'alcool, car les acides peuvent changer la couleur et provoquer de légères taches. Il n'est alors plus possible de les récupérer. Les portes, les cadres de porte et les cloisons doivent également être nettoyés à fond avec des nettoyants tout usage ou à base d'alcool. Il en va de même ici : utiliser uniquement des éponges anti-rayures.
Les autres accessoires, tels que les sièges ou les portemanteaux, sont à nettoyer manuellement avec un détergent légèrement alcalin ou un nettoyant d'entretien et avec une brosse à main, rincés à l'eau claire et séchés avec un chiffon de nettoyage jaune.
Utilisation de nettoyeurs vapeur
Un nettoyeur vapeur ou un aspirateur vapeur convient également pour un nettoyage en profondeur, en fonction de l'espace disponible. En raison de la température de nettoyage élevée, ces appareils sont une solution efficace et rapide pour assurer une hygiène adéquate et lutter contre les germes et les virus. La vapeur sort de la buse en très fines gouttelettes et, selon le type d'appareil, à une température d'environ 100 °C et à une pression pouvant atteindre 8 bars.
Les murs, les sols et les meubles peuvent non seulement être nettoyés efficacement, mais la vapeur atteint également des zones difficiles d'accès comme les rainures en caoutchouc ou les fentes. Le nettoyage à la vapeur est également particulièrement recommandé sur les surfaces sensibles comme le bois.
Nettoyage des cabines de douche
Avant d'appliquer un détergent acide, les joints de ciment doivent être soigneusement pré-arrosés pour éviter tout dommage. Pour éliminer les saletés existantes sur les carreaux muraux, telles que le sébum ou les résidus de crème, les résidus de calcaire ou les dépôts de savon, la surface est lavée par sections avec un nettoyant en profondeur acide et rincée à grande eau claire une fois la saleté dissoute. Pendant que le produit nettoyant est en action, la surface est frottée avec un tampon vert pour aider à détacher la saleté. Le temps de pose dépend du niveau d'encrassement.
Après rinçage, les carreaux sont soigneusement raclés avec un racleur en caoutchouc. Alternativement, il est possible d'utiliser un nettoyeur de vitres et de surfaces. La moisissure noire dans les joints peut être éliminée avec du peroxyde d'hydrogène. Dans les cas tenaces, le joint en silicone doit être remplacé.
Pour les coins douche plus grands, l'utilisation d'un nettoyeur haute pression avec un dispositif à mousse s'avère économique. En cas d'utilisation de détergents, ceux-ci doivent être appliqués avec de l'eau froide, car ils peuvent réagir de façon plus agressive avec l'eau chaude.
Le nettoyeur haute pression convient non seulement au nettoyage des cabines de douche, mais peut également être utilisé, par exemple, dans les toilettes publiques pour nettoyer de grandes surfaces. Pour cela, il est souvent conseillé de recourir à des appareils fonctionnant sur batterie pouvant être utilisés indépendamment de l'alimentation électrique.
Nettoyage des sols
Le grès cérame fin est aujourd'hui un matériau de construction privilégié dans l'environnement sanitaire, car il présente une structure dite microporeuse en raison de son procédé de fabrication et offre donc une excellente résistance au glissement, ce qui est particulièrement important dans les pièces humides (risque de glissement dû à l'humidité). De plus, il est très résistant aux acides et aux alcalis et est disponible dans presque toutes les couleurs et structures de surface (poncées, polies, mates ou structurées avec l'aspect de la pierre naturelle).
Nettoyage du grès cérame fin
Le grès cérame fin est un revêtement de sol plaisant et très populaire, qui se caractérise par sa robustesse, ses propriétés antidérapantes et son très faible taux d'absorption d'humidité. Aujourd'hui, le grès cérame fin est devenu un élément de design moderne et sûr dans le domaine du revêtement de sol.