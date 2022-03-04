Reinigen van sanitaire ruimtes en kleedkamers

Basisreiniging in de sanitaire ruimte

Wandtegels, wasbakken en spiegels, toiletpotten en urinoirs moeten om de genoemde redenen regelmatig aan een grondige reiniging worden onderworpen. Dit betekent extra voorzichtigheid voor de schoonmakers, omdat bij een groot aantal materialen verschillende reacties op het reinigingsmiddel te verwachten zijn.

De oppervlakken mogen niet rechtstreeks worden bespoten met de zuurhoudende basisreiniger, om ervoor te zorgen dat het zuur geen langdurige schade veroorzaakt op zijn weg langs de naden en kieren. Daarom is het nodig om het reinigingsmiddel op een reinigingsdoek of spons te doen. De armaturen mogen alleen met niet-schurende sponsen worden bewerkt (witte pad) om krassen te voorkomen. Dit geldt ook voor spiegeloppervlakken. Om een permanente beschadiging van de armaturen te voorkomen, moet erop worden gelet dat de zuurhoudende reinigingsmiddelen bijzonder goed nagespoeld worden. Verkalkte sproeikoppen bij de wateruitlopen moeten worden losgeschroefd en een nacht in een zuurhoudende oplossing worden gelegd. WC-deksels en -brillen moeten met een allesreiniger of alcoholreiniger worden behandeld, omdat zuren de kleuren kunnen aantasten en mogelijk lichte vlekken veroorzaken. Herstel hiervan is achteraf niet meer mogelijk. Deuren, deursponningen en scheidingswanden moeten ook grondig met een allesreiniger of alcoholreiniger worden gereinigd. Ook hier geldt: gebruik alleen niet-schurende sponsen.

Ander meubilair, zoals zitplaatsen of kapstokken, worden handmatig met een licht alkalisch reinigingsmiddel of onderhoudsreiniger en met een handborstel afgenomen, met schoon water nagespoeld en vervolgens afgedroogd met de gele doek.