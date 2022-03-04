Reinigen van sanitaire ruimtes en kleedkamers
De redenen voor het zorgvuldig reinigen in de sanitaire ruimtes zijn legio: afhankelijk van waar het zich bevindt, maken veel mensen gebruik van de toiletten, douche- en kleedruimtes, zowel in kantoorgebouwen, productiebedrijven, hotels, restaurants, sporthallen of winkelcentra. In sanitaire ruimtes kom je hoe dan ook met je huid in contact met verschillende oppervlakken die door bijna alle gebruikers worden aangeraakt: deurklinken, waterkranen of de spoelknoppen van het toilet. Zo kunnen micro-organismen van de ene op de andere persoon overgaan. Door vastgelegde reinigingsprocedures kan dit worden voorkomen.
Bijzonderheden bij de reiniging van sanitaire ruimtes
Dankzij vocht, warmte en kleine nissen kunnen micro-organismen als bacteriën en schimmels zich bij onvoldoende reiniging razendsnel vermeerderen. Organische materialen zoals huidschilfers vormen daarvoor de perfecte voedingsbodem. Verontreinigingen als kalk- en kalkzeepaanslag, urinesteen, oxidatie en dergelijke vormen een bijzondere uitdaging bij het reinigen. Vaak moeten agressieve reinigingsmiddelen worden gebruikt die de oppervlaktematerialen kunnen beschadigen. Al deze bijzonderheden moeten bij de reiniging in acht worden genomen om tot de vereiste hygiëne standaard te komen en daarnaast om ervoor te zorgen dat oppervlakken als voegen en armaturen niet beschadigd raken.
Virus, bacterie of schimmel?
Of het nou gaat om virussen, bacteriën of schimmels, het blijft een feit dat sommige hiervan ziekteverwekkers zijn voor mensen. Vuil kan de micro-organismen een voedingsbodem bieden tot het moment dat zij in het menselijk organisme terechtkomen. Daarom speelt reiniging een belangrijke rol als het om hygiëne gaat.
Kleurentheorie: vier kleuren voor meer veiligheid
Voor een veilige en hygiënische reiniging en om het verder verspreiden van kiemen te voorkomen, is er een kleursysteem voor verschillende zones. Er wordt gebruik gemaakt van de vier goed te onderscheiden kleuren rood, groen, blauw en geel. Iedere kleur staat voor een specifieke zone. Zo wordt voorkomen dat een doek waarmee het toilet is schoongemaakt vervolgens wordt gebruikt voor de reiniging van een keuken. In de verschillende kleuren zijn ook reinigingsmaterialen zoals emmers en doeken verkrijgbaar, maar ook de reinigingsmiddelen die afgestemd zijn op dit kleurenschema.
In de sanitaire ruimtes wordt gebruik gemaakt van de kleuren geel en rood:
Handmatige reinigingsuitrusting in het geel wordt gebruikt bij de wasbak, tegels, plankjes, armaturen, spiegels, douchecabines en badkuipen in de sanitaire ruimte.
Rode reinigingsmaterialen worden gebruikt voor de wc, het urinoir en de tegels in de directe omgeving daarvan.
Reinigingsmiddelen
Bij het werken aan verschillende materialen in de sanitaire ruimtes met zuurhoudende reinigers moet erop gelet worden, met welke zuurbasis het reinigingsmiddel is opgebouwd. Want: niet alle zuren zijn hetzelfde. Een blik op het veiligheidsinformatieblad (VIB) kan daarbij helpen. Bijzonder agressief zijn reinigingsmiddelen op basis van zout-, mieren- en fosforzuur. Bij de onderhoudsreiniging worden kalkoplossende reinigingsmiddelen vaak met amidosulfonzuur, methaansulfonzuur en/of citroenzuur gebruikt, om vooral armaturen als douchekop, mengkraan en waterkraan niet te beschadigen.
Veiligheid bij de reiniging
De veiligheidsmaatregelen voor het gebruik van sanitairreinigers moeten absoluut in acht genomen worden en de ongevallenpreventievoorschriften moeten worden nageleefd. Er moeten beschermende handschoenen en oogbescherming worden gedragen. In principe geldt: meng nooit verschillende reinigingsmiddelen, let op de juiste dosering, gebruik geen warm of zelfs heet water omdat er dan aerosolen worden gevormd en de reinigingsmiddelen actiever worden, en spoel goed na met schoon water.
Basisreiniging in de sanitaire ruimte
Wandtegels, wasbakken en spiegels, toiletpotten en urinoirs moeten om de genoemde redenen regelmatig aan een grondige reiniging worden onderworpen. Dit betekent extra voorzichtigheid voor de schoonmakers, omdat bij een groot aantal materialen verschillende reacties op het reinigingsmiddel te verwachten zijn.
De oppervlakken mogen niet rechtstreeks worden bespoten met de zuurhoudende basisreiniger, om ervoor te zorgen dat het zuur geen langdurige schade veroorzaakt op zijn weg langs de naden en kieren. Daarom is het nodig om het reinigingsmiddel op een reinigingsdoek of spons te doen. De armaturen mogen alleen met niet-schurende sponsen worden bewerkt (witte pad) om krassen te voorkomen. Dit geldt ook voor spiegeloppervlakken. Om een permanente beschadiging van de armaturen te voorkomen, moet erop worden gelet dat de zuurhoudende reinigingsmiddelen bijzonder goed nagespoeld worden. Verkalkte sproeikoppen bij de wateruitlopen moeten worden losgeschroefd en een nacht in een zuurhoudende oplossing worden gelegd. WC-deksels en -brillen moeten met een allesreiniger of alcoholreiniger worden behandeld, omdat zuren de kleuren kunnen aantasten en mogelijk lichte vlekken veroorzaken. Herstel hiervan is achteraf niet meer mogelijk. Deuren, deursponningen en scheidingswanden moeten ook grondig met een allesreiniger of alcoholreiniger worden gereinigd. Ook hier geldt: gebruik alleen niet-schurende sponsen.
Ander meubilair, zoals zitplaatsen of kapstokken, worden handmatig met een licht alkalisch reinigingsmiddel of onderhoudsreiniger en met een handborstel afgenomen, met schoon water nagespoeld en vervolgens afgedroogd met de gele doek.
Gebruik van stoomreinigers
Voor een basisreiniging is, afhankelijk van de soort ruimte, ook een stoomreiniger of stoomzuiger geschikt. Dankzij de hoge reinigingstemperatuur zijn de apparaten een doeltreffende en tijdbesparende oplossing om een doeltreffende hygiëne te garanderen en ziektekiemen of virussen te bestrijden. De stoom komt in zeer fijne druppeltjes en, afhankelijk van het type apparaat, bij een temperatuur van ongeveer 100 °C en een druk van maximaal 8 bar uit het sproeimondstuk.
Zo kunnen niet alleen muren, vloeren en meubels effectief worden gereinigd, maar komt de stoom ook op moeilijk toegankelijke plaatsen zoals langs rubberen randen of kieren. De stoomreiniging is ook bijzonder geschikt om te worden gebruikt voor kwetsbare oppervlakken zoals hout.
Reinigen van douchecabines
Om schade te voorkomen moeten de cementvoegen, voor het aanbrengen van een zuurhoudend reinigingsmiddel, flink natgemaakt worden. Voor het verwijderen van aanwezige verontreinigingen op de wandtegels, zoals huidvet of resten crème, kalkresten of kalkzeepaanslag, wordt het oppervlak met een zuurhoudende basisreiniger in gedeeltes behandeld en na het oplossen van de verontreinigingen met ruim schoon water nagespoeld. Tijdens de inwerktijd van de reiniger wordt het oppervlak met een groene handpad geboend zodat het vuil sneller loskomt. Daarbij is de inwerktijd afhankelijk van de mate van vervuiling.
Na het afspoelen worden de tegels met een rubberen trekker zorgvuldig afgenomen. Een andere mogelijkheid is om een Window Vac te gebruiken. Zwarte schimmels in de voegen kunnen worden verwijderd met waterstofperoxide. Als de schimmel hardnekkig is, moet de siliconenvoeg worden vervangen.
Bij grotere doucheruimtes is het gebruik van een hogedrukreiniger met schuimsysteem een efficiënte oplossing. Als er reinigingsmiddelen gebruikt moeten worden, moeten deze in de koudwatermodus worden aangebracht, omdat ze mogelijk in combinatie met heet water agressiever kunnen reageren.
De hogedrukreiniger is niet alleen handig bij het reinigen van douchecabines, maar kan bijvoorbeeld ook worden gebruikt in openbare toiletten voor een grote schoonmaak. Het is raadzaam om hiervoor accu-aangedreven apparaten te gebruiken omdat ze ingezet kunnen worden zonder de noodzaak van een stopcontact.
Vloerreiniging
Tegels van porcellanato worden tegenwoordig veelvuldig gebruikt in sanitaire ruimtes, omdat ze dankzij hun productieproces een zogenaamde microporiënstructuur hebben en daardoor beschikken over een bijzonder goede slipvastheid, wat in natte ruimtes bijzonder belangrijk is (gevaar op uitglijden door nattigheid). Bovendien is de tegel bijzonder goed bestand tegen zuren en alkaliën en verkrijgbaar in bijna elke kleur en oppervlaktestructuur (geschuurd, gepolijst, mat of gestructureerd tot zelfs met een natuurstenen uiterlijk).
Porcellanato tegels schoonmaken
Porcellanato tegels zijn een aantrekkelijke, bijzonder populaire vloerafwerking die zich onderscheidt door zijn robuustheid, veilige beloopbaarheid en een bijzonder laag vochtopnemend vermogen. Als modern en tevens veilig designelement is de porcellanato tegel tegenwoordig niet meer weg te denken in de wereld van de vloerafwerking.