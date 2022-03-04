Nettoyer et entretenir la pierre naturelle
Les pierres naturelles d'aspect identique ou similaire peuvent avoir des propriétés techniques très différentes, notamment en ce qui concerne la sensibilité aux alcalis ou aux acides, la résistance et l'absorption de l'eau. Cela détermine quelle pierre convient à quel usage et comment elle doit être entretenue afin de conserver son aspect pendant longtemps. Il est donc important de connaître exactement les propriétés de la pierre en fonction de sa composition minérale et de son traitement de surface avant le nettoyage et d'avoir connaissance de son utilisation.
Connaître les propriétés de la pierre naturelle
Les pierres naturelles sont utilisées dans une grande variété de domaines : dans l'industrie, dans l'horticulture, sur les façades, dans l'art, en maçonnerie ou en construction intérieure, où elles sont souvent utilisées comme revêtement de sol. Elles sont extraites dans des carrières et sciées sur mesure dans des entreprises de traitement de la pierre. La surface est ensuite traitée - par exemple, polie, flambée, poncée ou sablée. La grande polyvalence en termes de couleurs et d'aspects de surface ne peut être obtenue par aucun matériau synthétique. Les pierres naturelles d'aspect identique ou similaire peuvent avoir des propriétés techniques très différentes, notamment en ce qui concerne la sensibilité aux alcalis ou aux acides, la résistance et l'absorption de l'eau. Cela détermine quelle pierre convient à quel usage et comment elle doit être entretenue afin de conserver son aspect pendant longtemps.
En fonction de leurs crit ères de traitement techniques, les pierres naturelles peuvent être classées en degrés de dureté : pierre dure (gneiss, granit, quartzite, basalte ou gabbro), pierre demi-dure (marbre, dalles de Solnhofen, Jura ou serpentine) et pierre tendre (grès calcaire, tuffeau ou ardoise). Cette classification vous permet d'évaluer leur contrainte mécanique, ce qui est pertinent non seulement pour leur traitement, mais aussi pour leur nettoyage. Par exemple, toutes les roches dures ont des propriétés chimiques similaires - elles sont, pour la plupart, résistantes aux rayures et insensibles aux alcalis. Elles sont donc souvent utilisées en extérieur, là où il y a beaucoup de sollicitation. La pierre tendre, en revanche, est généralement plus sensible. Il est important d'éviter les brosses dures lors du nettoyage, sinon des rayures peuvent apparaître rapidement.
Le traitement de la pierre a également un impact sur les exigences de nettoyage. Les revêtements polis en pierre demi-dure peuvent devenir mats avec des détergents alcalins ayant un pH supérieur à 12 et avec l'utilisation de brosses/pads durs.
Un nettoyage et un entretien appropriés des revêtements en pierre naturelle sont essentiels - la pierre doit conserver son aspect caractéristique pendant de nombreuses années. Il est donc important de connaître exactement les propriétés de la pierre en fonction de sa composition minérale et de son traitement de surface avant le nettoyage et d'avoir connaissance de son utilisation. L'usure et l'encrassement sont étroitement liées à ces facteurs.
Le fait de connaître les bases - de quel type de pierre il s'agit et quelles sont ses propriétés - permet d'éviter les erreurs de nettoyage et d'entretien et leurs conséquences indésirables (telles que la matité, les taches ou les écarts de couleur).
Éviter les dommages sur le revêtement de sol
Les pierres naturelles avec un faible degré de dureté comme le marbre peuvent se rayer relativement facilement. Afin de protéger le sol, il est judicieux dans les halls de réception, par exemple, de placer un système de piège à poussière devant celui-ci afin de retenir au maximum les grains de sable ou les petits cailloux. La zone doit être suffisamment grande et doit faire la longueur d'environ six à huit pas. De plus, il est judicieux de commencer par nettoyer régulièrement devant le bâtiment, car la plupart de la saleté dans un bâtiment est transportée par la circulation à pied.
Nettoyer la pierre naturelle à la machine ou à la main ?
En fonction de la taille et de l'emplacement de la surface à nettoyer, l'utilisation d'une autolaveuse aspirante professionnelle est plus économique par rapport au nettoyage manuel à partir d'environ 100 m², car une plus grande surface peut être traitée en un temps plus court, ce qui augmente la productivité. De plus, des réservoirs différents pour l'eau propre et l'eau sale réduisent le risque de contamination croisée et l'utilisateur n'entre pas en contact avec l'eau sale. La contrainte physique est également moindre pour l'utilisateur. Grâce à la pression de contact de la brosse réglable avec précision, la mécanique peut être ajustée très précisément aux exigences de nettoyage. La fonction d'aspiration garantit que la saleté est ramassée et que le sol est à nouveau sec et praticable immédiatement après le nettoyage. L'autolaveuse aspirante avec technologie à rouleau est une solution particulièrement appropriée sur les revêtements de sol en pierre naturelle sculptée/structurée, car la brosse-rouleau pénètre très bien dans la structure de surface du revêtement de sol et dans les joints afin d'éliminer la saleté. Avec le nettoyage humide, les mauvaises propriétés de glissement du dispositif de nettoyage sur des sols structurés et l'usure rapide associée des chiffons de nettoyage ont dans ce cas un effet désavantageux.
Un équipement de nettoyage manuel - tel qu'un balai-serpillière large - peut être utile pour les zones petites ou surchargées ou lorsque des zones difficiles d'accès doivent être nettoyées. L'intervention manuelle est également avantageuse pour le nettoyage près des bords.
Nettoyage courant des revêtements en pierre naturelle
Le nettoyage courant est un travail de nettoyage répétitif à intervalles fixes, par exemple une fois par semaine.
Le dépoussiérage est possible à tout moment, en particulier sur les sols en pierre naturelle polis, et il est idéal pour éliminer la poussière grossière. En règle générale, cependant, les sols en pierre naturelle sont majoritairement nettoyés à l'eau.
Avec le nettoyage courant des revêtements en pierre naturelle, l'apparence d'origine est conservée en cas d'utilisation de produits d'entretien ou de détergents pour sols brillants appropriés. Le surdosage doit être évité à tout prix, car les traces d'essuyage sont particulièrement visibles sur les sols poncés ou polis. De plus, les accumulations de détergents rendent le revêtement mat. Étant donné que les roches peuvent contenir des oxydes métalliques en raison de leur processus de formation, il existe un risque de formation de rouille si le balai est trop humide et si l'eau reste à la surface trop longtemps.
Nettoyage en profondeur/nettoyage intensif de la pierre naturelle
Un nettoyage en profondeur élimine la saleté tenace et/ou les films de protection usés ou autres résidus qui altèrent l'apparence de la surface. Le nettoyage en profondeur n'est généralement effectué qu'à des intervalles plus longs.
Si un nouveau sol en pierre naturelle est posé, un nettoyage en profondeur est d'abord nécessaire pour éliminer la saleté tenace apparue pendant les travaux de construction.
Au cours de la première étape, les gros déchets sont éliminés en balayant ou en passant l'aspirateur. La saleté tenace telle que la peinture est éliminée à l'aide d'une spatule en bois ou d'une lame. Les peintures à dispersion peuvent être facilement enlevées avec un nettoyant en profondeur alcalin en l'appliquant non dilué, en laissant poser pendant environ cinq minutes et en le frottant avec un tampon vert. Pour l'ardoise sensible aux alcalis, seule la méthode mécanique avec une spatule ou une lame en bois doit être utilisée. Les résidus de plâtre ou de mortier sont éliminés avec une spatule. Étant donné que le mortier contient du sable de quartz, il est particulièrement important de s'assurer qu'aucune rayure ne se produit sur les surfaces finement polies.
Élimination du voile de ciment
Le jointoiement d'une surface en pierre naturelle laisse généralement un voile de ciment, qui est enlevé après un pré-arrosage complet de la surface avec un nettoyant acide. Il convient de tester au préalable la réaction avec le nettoyant acide (changement de couleur) sur un endroit caché. Avant le début du nettoyage proprement dit, la surface à nettoyer doit également être préhumidifiée avec de l'eau claire afin que les joints soient saturés d'humidité et ne soient pas endommagés par le nettoyant acide (pH 0,7).
Une attention particulière est requise concernant les revêtements sensibles aux acides tels que le marbre, le Jura, les dalles de Solnhofen ou le travertin. Pour le nettoyage en profondeur acide, il est donc conseillé d'utiliser une autolaveuse aspirante avec technologie à rouleau selon la méthode en une étape : dans la même opération, la solution de nettoyage est appliquée sur le sol, frottée et la saleté est immédiatement aspirée. Cela garantit que la solution de nettoyage acide n'est en contact avec la pierre naturelle que pendant quelques secondes et qu'aucune brûlure chimique ne se produit. Cette procédure n'est pas possible avec une monobrosse car elle n'a pas d'aspiration et le détergent acide agirait trop longtemps sur la surface avant d'être retiré à l'aide d'un aspirateur eau et poussières.
Le voile de ciment se dissout sans effort grâce au fort effet mécanique de la technologie à rouleau (pression de contact : 210 g/cm², 1 100 tr/min), qui - sans aucun effet négatif - est efficace sur le sol. Dans les cas particulièrement tenaces, le processus doit être répété plusieurs fois. L'utilisation de pads rouleaux verts (degré de dureté élevé) est recommandée sur les surfaces lisses/polies ; sur les surfaces taillées/structurées, ce sont les brosses standard rouges ou les brosses oranges avec différents profils de hauteur des poils.
Dans le cas d'une surface insensible aux acides comme le granit, il est possible de travailler selon la méthode dite en deux étapes. Cela signifie que la solution de nettoyage acide est appliquée sur le sol sans aspiration. Pendant un temps de pose d'environ cinq minutes, la surface est frottée plusieurs fois dans le sens transversal avec l'autolaveuse aspirante et la technologie à rouleau, ce qui permet de décrasser le sol. Dans la deuxième étape, l'eau sale est aspirée. Enfin, le revêtement est rincé à l'eau claire jusqu'à la neutralisation.
Restauration de pierres liées à la chaux
Pour la rénovation de pierres liées à la chaux comme le marbre, le polissage avec des pads diamantés s'est imposé ces dernières années : en deux à trois étapes de travail avec des pads diamantés de granulométries différentes (grossier, moyen, fin), le revêtement de sol est nettoyé de 10 à 15 fois avec une monobrosse ou une autolaveuse aspirante afin de restaurer l'aspect brillant d'origine. Aucun détergent n'est utilisé, seulement de l'eau claire. Les pads doivent être débarrassés des boues de chaux entre les différentes étapes de travail en les rinçant soigneusement.
Cependant, un nettoyage en profondeur est recommandé au préalable afin d'éliminer en toute sécurité l'accumulation de saleté ou de film protecteur ainsi que les taches de calcaire et les résidus de ciment.
Raviver l'éclat : la cristallisation
La marche constante sur des surfaces en pierre polie telles que le marbre de Carrare provoque au fil du temps des rayures et des rainures et la brillance en pâtit. Le revêtement de sol devient alors inesthétique et mat. Dans le même temps, le ré-encrassement est favorisé, ce qui augmente l'effort de nettoyage. La cristallisation de la pierre est nécessaire pour contrer cette tendance et raviver l'éclat d'origine. Il existe deux méthodes pour cela ; le choix dépend du degré de brillance souhaité de la surface.
Les avantages de la cristallisation
La cristallisation crée un aspect brillant : elle reflète la propreté et le caractère de la pierre est conservé. De plus, la surface est durcie et compactée à l'échelle micro, ce qui offre une plus grande résistance. En outre, la surface reste respirante afin que l'humidité résiduelle puisse s'échapper.
Résultat :
- une qualité de surface plus durable,
- moins de ré-encrassement,
- un nettoyage courant nettement plus efficace,
- une qualité de nettoyage toujours élevée,
- une rentabilité accrue du nettoyage et de l'entretien.
Autres méthodes pour faire briller les sols en pierre naturelle
Méthode 1 : haute brillance grâce à l'utilisation de la technologie de la monobrosse et de la poudre de cristallisation
Pour tous les revêtements de sol à base de chaux et à haute brillance, l'utilisation d'une poudre de cristallisation à haute brillance à l'aide d'une monobrosse est recommandée. Cette forme de traitement donne à la surface un « aspect brillant comme l'eau ». Dans le même temps, la résistance à l'abrasion est augmentée. De plus, les couleurs et le grain sont mis en valeur. Et : le nettoyage courant des sols traités devient plus facile. Avec un entretien approprié, le brillant est conservé pendant une longue durée.
Préparation :
Dans ce processus de cristallisation, l'utilisation d'une monobrosse à fonctionnement lent (180 tr/min) a fait ses preuves. Un poids supplémentaire, un support de pad, un pad de cristallisation et un flacon pulvérisateur sont également nécessaires pour humidifier la poudre de cristallisation.
Étapes de travail :
- Le revêtement de sol doit d'abord être soigneusement nettoyé, c'est-à-dire débarrassé des couches brillantes, des films de protection et de la saleté accumulée. Cela se fait selon la méthode connue. Le sol nettoyé est ensuite neutralisé avec de l'eau claire et laissé à sécher.
- Une poudre de cristallisation très brillante est saupoudrée uniformément sur le sol soigneusement nettoyé et sec (30 g/m²), puis un peu d'eau est ajoutée avec modération à l'aide d'un vaporisateur.
- Le mélange est travaillé avec le pad de cristallisation (argent) jusqu'à ce qu'il ait une consistance crémeuse.
- Il convient de travailler ensuite sur le mélange de cristallisation avec le pad jusqu'à ce que le matériau soit épuisé et qu'une brillance uniforme apparaisse.
- Ensuite, il faut brosser les résidus de matériau - en particulier sur les joints - avec la monobrosse, une brosse de nettoyage et beaucoup d'eau, puis ramasser avec un aspirateur eau et poussières. Si nécessaire, il faut rincer avec un balai-serpillière.
Le rendement surfacique de cette méthode est d'environ 10 –15 m²/h.
Méthode 2 : brillant mat grâce au véritable « Steinfluat » sans cire avec technologie à rouleau
Cette méthode de cristallisation alternative convient partout où une finition mate est suffisante et où une performance de surface plus élevée est requise. La surface destinée à la cristallisation ne doit pas être enduite ou entretenue. Si tel est le cas, un nettoyage en profondeur ou un décapage préalable est nécessaire.
Étapes de travail :
- Couvrir les objets fixes à cause de la formation de poussière.
- Si nécessaire, nettoyer en profondeur le revêtement selon la méthode en deux étapes.
- Pulvériser par sections (10 ml/m²) un agent de cristallisation liquide sur la surface sèche à l'aide d'un vaporisateur à pompe.
- Répartitir uniformément l'agent de cristallisation avec le racleur ou le balai-serpillière.
- Travailler immédiatement dans la zone avec l'autolaveuse aspirante à l'aide de brosses circulaires vertes.
- Traiter de façon répétée et lente avec une pleine pression de contact jusqu'à ce que cela brille.
- Rincer à l'eau claire et avec des brosses blanches (douces) pour ramasser la poussière créée lors de la cristallisation.
Le rendement surfacique avec cette méthode est compris entre 100 et 350 m²/h, en fonction de la largeur de travail de l'autolaveuse aspirante. Ainsi, ce processus de cristallisation est très efficace et économique.
Le procédé est également particulièrement adapté aux revêtements en pierre naturelle calcaire structurée et taillée, car les brosses-rouleaux pénètrent elles-mêmes dans les rainures et déclenchent l'effet de cristallisation.