Connaître les propriétés de la pierre naturelle

Les pierres naturelles sont utilisées dans une grande variété de domaines : dans l'industrie, dans l'horticulture, sur les façades, dans l'art, en maçonnerie ou en construction intérieure, où elles sont souvent utilisées comme revêtement de sol. Elles sont extraites dans des carrières et sciées sur mesure dans des entreprises de traitement de la pierre. La surface est ensuite traitée - par exemple, polie, flambée, poncée ou sablée. La grande polyvalence en termes de couleurs et d'aspects de surface ne peut être obtenue par aucun matériau synthétique. Les pierres naturelles d'aspect identique ou similaire peuvent avoir des propriétés techniques très différentes, notamment en ce qui concerne la sensibilité aux alcalis ou aux acides, la résistance et l'absorption de l'eau. Cela détermine quelle pierre convient à quel usage et comment elle doit être entretenue afin de conserver son aspect pendant longtemps.

En fonction de leurs crit ères de traitement techniques, les pierres naturelles peuvent être classées en degrés de dureté : pierre dure (gneiss, granit, quartzite, basalte ou gabbro), pierre demi-dure (marbre, dalles de Solnhofen, Jura ou serpentine) et pierre tendre (grès calcaire, tuffeau ou ardoise). Cette classification vous permet d'évaluer leur contrainte mécanique, ce qui est pertinent non seulement pour leur traitement, mais aussi pour leur nettoyage. Par exemple, toutes les roches dures ont des propriétés chimiques similaires - elles sont, pour la plupart, résistantes aux rayures et insensibles aux alcalis. Elles sont donc souvent utilisées en extérieur, là où il y a beaucoup de sollicitation. La pierre tendre, en revanche, est généralement plus sensible. Il est important d'éviter les brosses dures lors du nettoyage, sinon des rayures peuvent apparaître rapidement.