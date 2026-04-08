Aspirateurs industriels IVM 40/12-1 H Z22
Aspirateur industriel mobile de la gamme Medium avec turbine EC. Adapté à l'aspiration en toute sécurité des matières solides fines et grossières de la classe de poussière H ainsi qu'aux utilisations en zone ATEX 22.
Pour l'aspiration universelle des petites et moyennes quantités de matières solides fines et grossières à l'échelle industrielle – en zone ATEX 22 : l'aspirateur industriel antidéflagrant de la gamme Medium IVM 40/12-1 H Z22, à un seul moteur et équipé d'une turbine EC. Cet appareil performant et fiable fonctionne en mode monophasé, dispose d'une conception particulièrement compacte, robuste et durable, très mobile et maniable, idéale pour les utilisations exigeant le respect de mesures de précaution particulières. Grâce au système de nettoyage de filtre innovant Pull and Clean, le grand filtre en étoile de la classe de poussière M peut être décolmaté sans problèmes, facilement et aisément en cours de fonctionnement. De plus, l'aspirateur est équipé d'un filtre à cartouche H certifié, à détection du filtre, installé en aval, et donc également certifié lui-même pour la classe de poussière H. La cuve du filtre et la cuve à déchets de l'appareil sont en acier inoxydable haut de gamme et résistant aux acides tandis que le châssis est fabriqué en acier résistant.
Caractéristiques et avantages
Certifié pour la zone ATEX 22Aspirateur industriel antidéflagrant pour une aspiration sécurisée en zone ATEX 22.
Classe de poussière HAppareil complet certifié selon DIN EN 60335-2-69 pour la classe de poussière H. Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière H.
Turbine EC à faible usureConception sans balais pour un fonctionnement à faible usure. Adapté à l'utilisation en trois-huit grâce à une durée de vie de 5 000 heures au minimum.
Décolmatage manuel du filtre Pull and Clean
- Décolmatage du filtre en un seul geste en cours de fonctionnement.
- Décolmatage à faible usure par inversion du flux d'air.
Équipé d'un filtre en étoile particulièrement grand et d'un filtre à cartouche supplémentaire
- Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière H.
- Sécurité maximale grâce à un système de filtration à 2 niveaux avec un taux de séparation optimal.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|43,8 / 158
|Dépression (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Volume de la cuve (l)
|40
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|1 x 1,2
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 40
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|73
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1,6
|Classe de poussière – Filtre secondaire
|H
|Surface filtrante – Filtre secondaire (m²)
|1,6
|Poids sans accessoires (kg)
|51
|Poids emballage inclus (kg)
|51,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|645 x 655 x 1140
Équipement
- Filtre principal: Filtre en étoile
- Filtre secondaire: Filtre à cartouche
- Accessoires fournis: Non
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Adapté à l'utilisation en zone ATEX 22
- Pour les petites et moyennes quantités de matières solides et de poussières de la classe H
- Pour les applications les plus difficiles, convient également pour l'aspiration de matériaux collants