Pour l'aspiration universelle des petites et moyennes quantités de matières solides fines et grossières à l'échelle industrielle – en zone ATEX 22 : l'aspirateur industriel antidéflagrant de la gamme Medium IVM 40/12-1 H Z22, à un seul moteur et équipé d'une turbine EC. Cet appareil performant et fiable fonctionne en mode monophasé, dispose d'une conception particulièrement compacte, robuste et durable, très mobile et maniable, idéale pour les utilisations exigeant le respect de mesures de précaution particulières. Grâce au système de nettoyage de filtre innovant Pull and Clean, le grand filtre en étoile de la classe de poussière M peut être décolmaté sans problèmes, facilement et aisément en cours de fonctionnement. De plus, l'aspirateur est équipé d'un filtre à cartouche H certifié, à détection du filtre, installé en aval, et donc également certifié lui-même pour la classe de poussière H. La cuve du filtre et la cuve à déchets de l'appareil sont en acier inoxydable haut de gamme et résistant aux acides tandis que le châssis est fabriqué en acier résistant.