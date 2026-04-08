Voor het universeel opzuigen van kleine tot middelgrote hoeveelheden fijne en grove vaste stoffen op industriële schaal - in ATEX zone 22: de 1-motorige, explosieveilige industriële stofzuiger uit het middensegment IVM 40/12-1 H Z22, uitgerust met een EC-turbine. Het krachtige en betrouwbare apparaat werkt in eenfasig bedrijf, heeft een bijzonder compact, robuust en duurzaam ontwerp, is zeer mobiel en wendbaar en is ideaal voor toepassingen waarbij speciale veiligheidsmaatregelen in acht moeten worden genomen. Dankzij het innovatieve Pull and Clean-filterreinigingssysteem kan het grote stofklasse M-sterfilter eenvoudig en comfortabel tijdens het gebruik worden gereinigd. Daarnaast is de stofzuiger voorzien van een nageschakeld gecertificeerd H patroonfilter met filterherkenning en daarmee ook gecertificeerd voor stofklasse H. De filterhouder en de opvangbak van het apparaat zijn gemaakt van hoogwaardig, zuurbestendig roestvrij staal en het chassis is gemaakt van slijtvast staal.