Industriezuiger IVM 40/12-1 H Z22

Mobiele industriële stofzuiger uit het middensegment met EC-turbine. Geschikt voor het veilig opzuigen van fijne en grove vaste stoffen in stofklasse H en voor gebruik in ATEX zone 22.

Voor het universeel opzuigen van kleine tot middelgrote hoeveelheden fijne en grove vaste stoffen op industriële schaal - in ATEX zone 22: de 1-motorige, explosieveilige industriële stofzuiger uit het middensegment IVM 40/12-1 H Z22, uitgerust met een EC-turbine. Het krachtige en betrouwbare apparaat werkt in eenfasig bedrijf, heeft een bijzonder compact, robuust en duurzaam ontwerp, is zeer mobiel en wendbaar en is ideaal voor toepassingen waarbij speciale veiligheidsmaatregelen in acht moeten worden genomen. Dankzij het innovatieve Pull and Clean-filterreinigingssysteem kan het grote stofklasse M-sterfilter eenvoudig en comfortabel tijdens het gebruik worden gereinigd. Daarnaast is de stofzuiger voorzien van een nageschakeld gecertificeerd H patroonfilter met filterherkenning en daarmee ook gecertificeerd voor stofklasse H. De filterhouder en de opvangbak van het apparaat zijn gemaakt van hoogwaardig, zuurbestendig roestvrij staal en het chassis is gemaakt van slijtvast staal.

Kenmerken en voordelen
Gecertificeerd voor ATEX Zone 22
Gecertificeerd voor ATEX Zone 22
Explosieveilige industriële stofzuiger voor veilig stofzuigen in ATEX Zone 22.
Stofklasse H
Stofklasse H
Geheel apparaat gecertificeerd volgens DIN EN 60335-2-69 voor stofklasse H. Voor veilig opzuigen van vaste stoffen en stoffen tot stofklasse H.
Slijtvaste EC-turbine
Slijtvaste EC-turbine
Borstelloos ontwerp voor slijtvaste werking. Geschikt voor ploegendienst dankzij een minimale levensduur van 5000 uur.
Handmatige trek-en-reinig filterschoonmaak
  • Filter wordt in één stap gereinigd tijdens bedrijf.
  • Slijtage-arme stofafzuiging door middel van luchtwisseling.
Kenmerken extra groot sterfilter en extra patroonfilter
  • Voor veilig opzuigen van vaste stoffen en stoffen tot stofklasse H.
  • Maximale veiligheid dankzij 2-traps filtersysteem met optimale scheiding.
Specificaties

Technische gegevens

Stroomsoort (V) 220 - 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Luchtverplaatsing (l/s/m³/u) 43,8 / 158
Vacuüm (mbar/kPa) 249 / 24,9
Tankinhoud (l) 40
Materiaal van de tank Roestvrij staal
Nominaal ingangsvermogen (kW) 1 x 1,2
Vacuuming type Elektrisch
Nominale breedte aansluiting ID 70
Nominale breedte toebehoren ID 40
Geluidsniveau (dB(A)) 73
Stofklasse hoofdfilter M
Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²) 1,6
Secundaire filterstofklasse H
Filteroppervlak voor secundair filter (m²) 1,6
Gewicht zonder toebehoren (kg) 51
Gewicht (incl. doos) (kg) 51,8
Afmetingen (l x b x h) (mm) 645 x 655 x 1140

Uitvoering

  • Hoofdfilter: Sterfilter
  • Secundaire filter: Patroonfilter
  • Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee
Toepassingen
  • Geschikt voor gebruik in ATEX zone 22
  • Voor kleine tot middelgrote hoeveelheden vaste stoffen en stof in klasse H
  • Voor de zwaarste toepassingen, ook geschikt voor het opzuigen van klevend materiaal
Toebehoren