Aspirateurs industriels IVM 40/12-1 M Z22
Aspirateur industriel mobile de la gamme Medium, équipé d'un filtre en étoile de la classe de poussière M et d'une turbine EC, pour l'aspiration des matières solides fines et grossières en zone ATEX 22.
Aspirateur industriel antidéflagrant de la gamme Medium IVM 40/12-1 M Z22 pour l'aspiration universelle des petites et moyennes quantités de matières solides fines et grossières à l'échelle industrielle ; également optimal pour les utilisations dans les lieux sensibles sur le plan de l'hygiène en zone ATEX 22. Cet appareil fiable, durable, compact et mobile fonctionne en mode monophasé, est équipé d'une turbine EC et s'utilise partout où les conditions exigent le respect de mesures de précaution particulières. En outre, de grandes roues garantissent un transport très facile jusqu'à son lieu d'utilisation. Grâce au système de nettoyage de filtre innovant Pull and Clean, le grand filtre en étoile de la classe de poussière M peut être décolmaté sans problèmes, facilement et aisément en cours de fonctionnement. La cuve à déchets et la cuve du filtre sont en acier inoxydable haut de gamme et résistant aux acides tandis que le châssis est fabriqué en acier robuste.
Caractéristiques et avantages
Certifié pour la zone ATEX 22Aspirateur industriel antidéflagrant pour une aspiration sécurisée en zone ATEX 22.
Classe de poussière MAppareil complet contrôlé selon DIN EN 60335-2-69 pour la classe de poussière M.
Turbine EC à faible usureConception sans balais pour un fonctionnement à faible usure. Adapté à l'utilisation en trois-huit grâce à une durée de vie de 5 000 heures au minimum.
Décolmatage manuel du filtre Pull and Clean
- Décolmatage du filtre en un seul geste en cours de fonctionnement.
- Décolmatage à faible usure par inversion du flux d'air.
Équipé d'un grand filtre en étoile
- Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière M.
- Convient également aux grandes quantités de poussière.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|49,4 / 178
|Dépression (mbar/kPa)
|239 / 23,9
|Volume de la cuve (l)
|40
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|1 x 1,2
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 40
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|73
|Longueur du câble (m)
|10
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1,6
|Poids sans accessoires (kg)
|50
|Poids emballage inclus (kg)
|50,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|645 x 655 x 1140
Équipement
- Filtre principal: Filtre en étoile
- Accessoires fournis: Non
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Adapté à l'utilisation en zone ATEX 22
- Pour les petites et moyennes quantités de matières solides et de poussières de la classe M
- Pour les applications les plus difficiles, convient également pour l'aspiration de matériaux collants