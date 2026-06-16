Industriezuiger IVM 40/12-1 M Z22
Mobiele industriële stofzuiger uit het middensegment voorzien van sterfilter van stofklasse M en EC-turbine voor het opzuigen van fijne en grove vaste stoffen in ATEX zone 22.
Explosieveilige industriële stofzuiger voor het middensegment IVM 40/12-1 M Z22 voor het universeel opzuigen van kleine tot middelgrote hoeveelheden fijne en grove vaste stoffen op industriële schaal - ook ideaal voor gebruik in hygiënisch gevoelige gebieden in ATEX zone 22. Het betrouwbare, duurzame, compacte en mobiele apparaat werkt in eenfasig bedrijf, is uitgerust met een EC-turbine en wordt overal gebruikt waar vanwege de omstandigheden speciale voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen. Grote wielen zorgen voor een zeer eenvoudig transport naar de plaats van gebruik. Dankzij het innovatieve Pull and Clean-filterreinigingssysteem kan de grote stofklasse M-sterfilter eenvoudig en comfortabel tijdens het gebruik worden gereinigd. De opvang- en filtercontainers zijn gemaakt van hoogwaardig, zuurbestendig RVS en het onderstel is gemaakt van robuust staal.
Kenmerken en voordelen
Gecertificeerd voor ATEX Zone 22Explosieveilige industriële stofzuiger voor veilig stofzuigen in ATEX Zone 22.
Stofklasse MVolledig apparaat gecertificeerd volgens DIN EN 60335-2-69 voor stofklasse M.
Slijtvaste EC-turbineBorstelloos ontwerp voor slijtvaste werking. Geschikt voor ploegendienst dankzij een minimale levensduur van 5000 uur.
Handmatige trek-en-reinig filterschoonmaak
- Filter wordt in één stap gereinigd tijdens bedrijf.
- Slijtage-arme stofafzuiging door middel van luchtwisseling.
Voorzien van een groot sterfilter
- Voor veilig stofzuigen van vaste stoffen en stoffen tot stofklasse M.
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|49,4 / 178
|Vacuüm (mbar/kPa)
|239 / 23,9
|Tankinhoud (l)
|40
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|1 x 1,2
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 70
|Nominale breedte toebehoren
|ID 40
|Geluidsniveau (dB(A))
|73
|Kabellengte (m)
|10
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|1,6
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|50
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|50,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|645 x 655 x 1140
Uitvoering
- Hoofdfilter: Sterfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee
Videos
Toepassingen
- Geschikt voor gebruik in ATEX zone 22
- Voor kleine tot middelgrote hoeveelheden vaste stoffen en stof in klasse M
- Voor de zwaarste toepassingen, ook geschikt voor het opzuigen van klevend materiaal