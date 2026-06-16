Avec une puissance de 1,2 kW du moteur, l'IVR-L 65/12-1 est l'appareil d'entrée de gamme idéal pour l'univers de l'aspiration de liquides et/ou de copeaux. L'aspirateur pour liquides IVR-L 65/12-1 est le plus petit modèle de la famille IVR-L. Cet aspirateur de qualité est idéal pour aspirer et séparer de petites quantités de liquides et de matières solides. Par exemple, liquide de refroidissement, émulsion lubrifiante, eau ou huile contenant des copeaux métalliques. Les copeaux peuvent être collectés dans un panier à copeaux. Le liquide aspiré est réinjecté dans le circuit par le biais du flexible de vidange. Sur le flexible de vidange, vous pouvez vérifier aisément le niveau de remplissage à tout moment. Le raccord de flexible orientable à 360° sur la tête aspirante permet d'aspirer facilement dans toutes les directions, sans emmêler le flexible d'aspiration. La commande mécanique à flotteur intégrée protège les turbines de l'aspirateur contre l'humidité. La tête motrice est constituée en partie de matériaux recyclés.