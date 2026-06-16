L'aspirateur industriel Kärcher IVR-L 65/12-1 Tc est adapté à l'aspiration et à la séparation de réfrigérants, d'émulsions lubrifiantes, d'eau ou d'huile contenant des matières solides (par ex. copeaux métalliques). Les copeaux aspirés peuvent être collectés dans un panier à copeaux pendant que le liquide est réinjecté dans le circuit à l'aide d'un flexible de vidange. Au choix, la vidange peut également être réalisée par le biais d'un châssis basculant. Le niveau de remplissage actuel est visible à tout moment grâce au flexible de vidange. L'aspiration s'effectue à l'aide d'un raccord de flexible orientable à 360° situé sur la tête aspirante. Les salissures autour de l'aspirateur peuvent donc être aspirées confortablement et sans que le flexible ne s'emmêle. La commande mécanique à flotteur intégrée protège les turbines de l'aspirateur contre l'humidité. Avec 1,2 kW, l'IVR-L 65/12-1 Tc est un appareil d'entrée de gamme destiné à l'aspiration de liquides et/ou de copeaux. La tête motrice est constituée en partie de matériaux recyclés.