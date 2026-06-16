Aspirateurs industriels IVR-L 65/12-1 Tc

L'aspirateur industriel IVR-L 65/12-1 Tc est un appareil d'entrée de gamme compact avec châssis basculant pour l'aspiration de liquides et/ou de copeaux dans l'industrie de transformation des métaux.

L'aspirateur industriel Kärcher IVR-L 65/12-1 Tc est adapté à l'aspiration et à la séparation de réfrigérants, d'émulsions lubrifiantes, d'eau ou d'huile contenant des matières solides (par ex. copeaux métalliques). Les copeaux aspirés peuvent être collectés dans un panier à copeaux pendant que le liquide est réinjecté dans le circuit à l'aide d'un flexible de vidange. Au choix, la vidange peut également être réalisée par le biais d'un châssis basculant. Le niveau de remplissage actuel est visible à tout moment grâce au flexible de vidange. L'aspiration s'effectue à l'aide d'un raccord de flexible orientable à 360° situé sur la tête aspirante. Les salissures autour de l'aspirateur peuvent donc être aspirées confortablement et sans que le flexible ne s'emmêle. La commande mécanique à flotteur intégrée protège les turbines de l'aspirateur contre l'humidité. Avec 1,2 kW, l'IVR-L 65/12-1 Tc est un appareil d'entrée de gamme destiné à l'aspiration de liquides et/ou de copeaux. La tête motrice est constituée en partie de matériaux recyclés.

Caractéristiques et avantages
Châssis basculant ergonomique
  • Système élaboré pour un vidage manuel sécurisé et sans effort physique.
  • Le système avec châssis permet un vidage ergonomique par le biais d'un mécanisme pivotant.
  • Vidange rapide de la cuve
Robustesse, flexibilité et modularité élevées
  • Appareil et châssis très robustes et dotés d'épaisseurs de paroi importantes.
  • Raccord de flexible orientable avec raccord coudé orientable à 360°.
  • Disponible en option avec sécurité anti trop-plein, panier à filtre ou support pour accessoires.
Équipé d'un moteur de turbine silencieux
  • Appareil très compact et maniable muni d'un moteur de turbine.
  • Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.
Équipé d'un filtre plat compact de la classe de poussière L
  • Prévient de manière fiable la pénétration de grosses particules dans les turbines d'aspiration.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 1
Tension (V) 220 - 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Débit d'air (l/s/m³/h) 72 / 260
Dépression (mbar/kPa) 235 / 23,5
Volume de la cuve (l) 65
Matériau de la cuve Acier
Puissance nominale à l'entrée (kW) 1,2
Type d'aspiration Électrique
Diamètre nominal de raccordement DN 50
Diamètre nominal des accessoires DN 40
Classe de poussière filtre principal L
Surface filtrante – Filtre principal (m²) 0,25
Niveau de pression acoustique (dB (A)) 68
Longueur du câble (m) 10
Poids sans accessoires (kg) 40
Poids (avec accessoire) (kg) 43,5
Poids emballage inclus (kg) 44,1
Dimensions (L × l × h) (mm) 737 x 532 x 1100

Équipement

  • Filtre principal: Filtre plat
  • Accessoires fournis: Non
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