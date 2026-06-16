Aspirateurs industriels IVR-L 65/12-1 Tc
L'aspirateur industriel IVR-L 65/12-1 Tc est un appareil d'entrée de gamme compact avec châssis basculant pour l'aspiration de liquides et/ou de copeaux dans l'industrie de transformation des métaux.
L'aspirateur industriel Kärcher IVR-L 65/12-1 Tc est adapté à l'aspiration et à la séparation de réfrigérants, d'émulsions lubrifiantes, d'eau ou d'huile contenant des matières solides (par ex. copeaux métalliques). Les copeaux aspirés peuvent être collectés dans un panier à copeaux pendant que le liquide est réinjecté dans le circuit à l'aide d'un flexible de vidange. Au choix, la vidange peut également être réalisée par le biais d'un châssis basculant. Le niveau de remplissage actuel est visible à tout moment grâce au flexible de vidange. L'aspiration s'effectue à l'aide d'un raccord de flexible orientable à 360° situé sur la tête aspirante. Les salissures autour de l'aspirateur peuvent donc être aspirées confortablement et sans que le flexible ne s'emmêle. La commande mécanique à flotteur intégrée protège les turbines de l'aspirateur contre l'humidité. Avec 1,2 kW, l'IVR-L 65/12-1 Tc est un appareil d'entrée de gamme destiné à l'aspiration de liquides et/ou de copeaux. La tête motrice est constituée en partie de matériaux recyclés.
Caractéristiques et avantages
Châssis basculant ergonomique
- Système élaboré pour un vidage manuel sécurisé et sans effort physique.
- Le système avec châssis permet un vidage ergonomique par le biais d'un mécanisme pivotant.
- Vidange rapide de la cuve
Robustesse, flexibilité et modularité élevées
- Appareil et châssis très robustes et dotés d'épaisseurs de paroi importantes.
- Raccord de flexible orientable avec raccord coudé orientable à 360°.
- Disponible en option avec sécurité anti trop-plein, panier à filtre ou support pour accessoires.
Équipé d'un moteur de turbine silencieux
- Appareil très compact et maniable muni d'un moteur de turbine.
- Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.
Équipé d'un filtre plat compact de la classe de poussière L
- Prévient de manière fiable la pénétration de grosses particules dans les turbines d'aspiration.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|72 / 260
|Dépression (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Volume de la cuve (l)
|65
|Matériau de la cuve
|Acier
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|1,2
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 50
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 40
|Classe de poussière filtre principal
|L
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|0,25
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|68
|Longueur du câble (m)
|10
|Poids sans accessoires (kg)
|40
|Poids (avec accessoire) (kg)
|43,5
|Poids emballage inclus (kg)
|44,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|737 x 532 x 1100
Équipement
- Filtre principal: Filtre plat
- Accessoires fournis: Non