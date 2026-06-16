Aspirateurs industriels IVR-L 65/24-2 Set
Idéal pour l'industrie métallurgique : l'aspirateur industriel compact IVR-L 65/24-2 Set est adapté à l'aspiration et à la séparation de liquides et de matières solides telles que les copeaux.
Équipé de 2 moteurs de turbine très silencieux pour une puissance d'aspiration importante à faible bruit de fonctionnement, l'aspirateur industriel IVR-L 65/24-2 Set se montre convaincant lors de l'aspiration et de la séparation de petites quantités de liquides et de matières solides comme les huiles, les émulsions réfrigérantes ou les gros copeaux abrasifs. Ainsi, l'IVR-L 65/24-2 est polyvalent, mais convient tout particulièrement aux utilisations dans l'industrie métallurgique. Son format compact et peu encombrant ainsi que son châssis robuste permettent en outre un transport aisé jusqu'aux différents lieux d'utilisation. L'équipement de série inclut un suceur standard, un flexible PU de 3 mètres, une poignée en DN 50 et un panier à filtre de 20 litres en acier inoxydable haut de gamme (V2A). La tête motrice est constituée en partie de matériaux recyclés.
Caractéristiques et avantages
Équipé d'un panier à filtrePermet une élimination facile des matières solides aspirées. Permet la récupération des liquides aspirés. Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.
Robustesse, flexibilité et modularité élevéesAppareil et châssis très robustes et dotés d'épaisseurs de paroi importantes. Raccord de flexible orientable avec raccord coudé orientable à 360°.
Équipé de 2 moteurs de turbine très silencieuxPour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale. Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins. Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|144 / 520
|Dépression (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Volume de la cuve (l)
|65
|Matériau de la cuve
|Acier
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|2,4
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 50
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50
|Classe de poussière filtre principal
|L
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|0,25
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|68
|Longueur du câble (m)
|10
|Poids sans accessoires (kg)
|46
|Poids (avec accessoire) (kg)
|46,5
|Poids emballage inclus (kg)
|47,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|718 x 526 x 1251
Équipement
- Filtre principal: Filtre plat
- Accessoires fournis: oui
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour les petites quantités de gros copeaux abrasifs
- Pour les petites quantités de liquides tels que les huiles ou les émulsions réfrigérantes