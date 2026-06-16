Doté de 2 moteurs de turbine très silencieux, le set disponible en édition limitée IVR-L 65/24-2 Set Go!Further, fabriqué à partir de 33 % de plastique recyclé¹⁾ et fourni avec des accessoires exclusifs, offre une grande puissance d'aspiration à faible niveau sonore. Il est idéal pour aspirer les petites quantités de liquides et de matières solides comme les huiles, les émulsions réfrigérantes ou les gros copeaux abrasifs. Son format compact et peu encombrant ainsi que le châssis robuste permettent un transport aisé jusqu'aux différents lieux d'utilisation. Les accessoires pour le nettoyage des sols incluent un flexible EVA souple, une poignée, 2 tubes d'aspiration et un suceur pour sol. Pour les tâches de nettoyage ponctuelles, un suceur standard adapté est également inclus.