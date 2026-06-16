Aspirateurs industriels IVR-L 65/24-2 Set Go!Further
L'IVR-L 65/24-2 Set Go!Further est un set en édition limitée avec 33 % de plastique recyclé¹⁾ et équipée d'accessoires exclusifs : set de nettoyage des sols liquide Advanced DN 50.
Doté de 2 moteurs de turbine très silencieux, le set disponible en édition limitée IVR-L 65/24-2 Set Go!Further, fabriqué à partir de 33 % de plastique recyclé¹⁾ et fourni avec des accessoires exclusifs, offre une grande puissance d'aspiration à faible niveau sonore. Il est idéal pour aspirer les petites quantités de liquides et de matières solides comme les huiles, les émulsions réfrigérantes ou les gros copeaux abrasifs. Son format compact et peu encombrant ainsi que le châssis robuste permettent un transport aisé jusqu'aux différents lieux d'utilisation. Les accessoires pour le nettoyage des sols incluent un flexible EVA souple, une poignée, 2 tubes d'aspiration et un suceur pour sol. Pour les tâches de nettoyage ponctuelles, un suceur standard adapté est également inclus.
Caractéristiques et avantages
Affichage du niveau de remplissageFlexible transparent pour le contrôle de la quantité de liquide ramassée. Le flexible sert également à une vidange facile.
Robustesse, flexibilité et modularité élevéesAppareil et châssis très robustes et dotés d'épaisseurs de paroi importantes. Raccord de flexible orientable avec raccord coudé orientable à 360°.
Caractéristiques durablesDesign avec 33 % de plastique recyclé¹⁾. Rendement supérieur lors de l'utilisation avec une seule turbine. Faible niveau sonore de seulement 68 dB(A).
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|144 / 520
|Dépression (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Volume de la cuve (l)
|65
|Matériau de la cuve
|Acier
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|2,4
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 50
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50
|Classe de poussière filtre principal
|L
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|0,25
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|68
|Longueur du câble (m)
|10
|Poids sans accessoires (kg)
|40
|Poids (avec accessoire) (kg)
|49,8
|Poids emballage inclus (kg)
|50,4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|718 x 526 x 1000
¹⁾ Uniquement l'appareil, toutes les pièces en plastique hors accessoires.
Équipement
- Filtre principal: Filtre plat
- Accessoires fournis: oui
- Arrêt automatique de l'état de remplissage
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour les petites quantités de gros copeaux abrasifs
- Pour les petites quantités de liquides tels que les huiles ou les émulsions réfrigérantes