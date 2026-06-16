Aspirateurs industriels IVR-L 65/24-2 Tc
Aspirateur liquides et copeaux IVR-L 65/24-2 Tc de conception robuste pour le fonctionnement à courant alternatif. Convient entre autres pour l'aspiration de quantités moyennes d'huile et de copeaux métalliques.
Un filtre à poches durable et lavable ainsi qu'une solution performante à deux turbines avec une puissance absorbée de 2,4 kW sont les caractéristiques principales de l'aspirateur liquides et copeaux mobile IVR-L 65/24-2 Tc. Leur combinaison garantit un fonctionnement constant et une puissance d'aspiration élevée sans baisse de l'efficacité de filtration. Elle prédestine cet appareil à l'aspiration de quantités moyennes de diverses matières telles que les copeaux métalliques, les huiles ou les émulsions réfrigérantes. Un panier à filtre disponible en option garantit une séparation efficace des composants solides et liquides. Ainsi, les liquides peuvent être évacués séparément en détachant simplement le flexible d'évacuation de la cuve de 65 litres. Autrement, le système de vidage à châssis basculant peut être utilisé pour un vidage sans efforts grâce au mécanisme pivotant. Alimenté par courant alternatif, d'une conception très robuste et facile d'entretien, cet aspirateur remplit les principaux critères pour les utilisations industrielles en conditions difficiles. Le bloc moteur insonorisé et un silencieux d'échappement garantissent en outre un faible bruit de fonctionnement. La tête motrice est constituée en partie de matériaux recyclés.
Caractéristiques et avantages
Châssis basculant ergonomique
- Système élaboré pour un vidage manuel sécurisé et sans effort physique.
- Le système avec châssis permet un vidage ergonomique par le biais d'un mécanisme pivotant.
- Vidange rapide de la cuve
Robustesse, flexibilité et modularité élevées
- Appareil et châssis très robustes et dotés d'épaisseurs de paroi importantes.
- Raccord de flexible orientable avec raccord coudé orientable à 360°.
- Disponible en option avec sécurité anti trop-plein, panier à filtre ou support pour accessoires.
Équipé de 2 moteurs de turbine très silencieux
- Pour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale.
- Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins.
- Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.
Équipé d'un filtre plat compact de la classe de poussière L
- Prévient de manière fiable la pénétration de grosses particules dans les turbines d'aspiration.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|144 / 520
|Dépression (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Volume de la cuve (l)
|65
|Matériau de la cuve
|Acier
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|2,4
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 50
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50
|Classe de poussière filtre principal
|L
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|0,25
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|68
|Longueur du câble (m)
|10
|Poids sans accessoires (kg)
|42,6
|Poids (avec accessoire) (kg)
|43,1
|Poids emballage inclus (kg)
|43,7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|737 x 532 x 1326
Équipement
- Filtre principal: Filtre plat
- Accessoires fournis: Non
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour les quantités moyennes de gros copeaux abrasifs
- Pour les quantités moyennes de liquides tels que les huiles ou les émulsions réfrigérantes