Un filtre à poches durable et lavable ainsi qu'une solution performante à deux turbines avec une puissance absorbée de 2,4 kW sont les caractéristiques principales de l'aspirateur liquides et copeaux mobile IVR-L 65/24-2 Tc. Leur combinaison garantit un fonctionnement constant et une puissance d'aspiration élevée sans baisse de l'efficacité de filtration. Elle prédestine cet appareil à l'aspiration de quantités moyennes de diverses matières telles que les copeaux métalliques, les huiles ou les émulsions réfrigérantes. Un panier à filtre disponible en option garantit une séparation efficace des composants solides et liquides. Ainsi, les liquides peuvent être évacués séparément en détachant simplement le flexible d'évacuation de la cuve de 65 litres. Autrement, le système de vidage à châssis basculant peut être utilisé pour un vidage sans efforts grâce au mécanisme pivotant. Alimenté par courant alternatif, d'une conception très robuste et facile d'entretien, cet aspirateur remplit les principaux critères pour les utilisations industrielles en conditions difficiles. Le bloc moteur insonorisé et un silencieux d'échappement garantissent en outre un faible bruit de fonctionnement. La tête motrice est constituée en partie de matériaux recyclés.