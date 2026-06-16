Aspirateur industriel IVR 100/30 Sc H ACD robuste et utilisable de manière mobile comme stationnaire dans les zones sans risque d'explosion pour les utilisations intensives en trois-huit. L'aspirateur à courant triphasé doté d'une technologie de filtration de la classe de poussière M est adapté à l'aspiration de quantités moyennes de copeaux et de poussières fins, inflammables et nocifs (VLEP ≥ 0,1 mg/m³), de gros copeaux, de sable ou de grenaille. Avec son fonctionnement silencieux, son décolmatage manuel du filtre à poches lavable et durable à puissance d'aspiration élevée constante et son format facilitant l'entretien, l'aspirateur satisfait également à d'autres exigences importantes de l'industrie. Un châssis amovible ergonomique ainsi qu'un sac PE avec mécanisme de fermeture intégré et flexible de compensation de pression garantissent un vidage confortable, sécurisé et dégageant peu de poussière de la cuve à roulettes de 100 litres. Un fonctionnement silencieux à puissance d'aspiration élevée est garanti par le moteur à entraînement direct, à faible usure avec une puissance absorbée de 3 kW ainsi que par un compresseur à canal latéral performant et économe en énergie (IE2) doté d'une turbine à géométrie optimisée pour des dépressions importantes.