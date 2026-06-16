La gamme Compact pour une installation ultra compacte dans les zones sans risque d'explosion ! Malgré sa contenance importante, l'IVR 100/40 Sc H ACD présente une surface de base relativement réduite et convient ainsi parfaitement à l'utilisation dans des halls de production où l'espace est restreint. Un filtre à poches interne renforcé (classe de poussière M), doté d'une grande surface filtrante (1,75 m²) et d'un décolmatage efficace du filtre ainsi que d'un système de préséparation cyclonique, permet un ramassage fiable des poussières fines, poussières inflammables y compris. Un flexible de compensation de pression et un dispositif de retenue garantissent une aspiration dégageant peu de poussière directement dans un sac de récupération. La cuve est reliée à l'aspirateur par une structure de déplacement confortable à manipuler en position verticale. Le niveau sonore de l'appareil est agréable grâce au silencieux intégré. La conception robuste et le compresseur à canal latéral sans usure garantissent une longue durée de vie, même en cas d'utilisation continue dans l'industrie.