Pour une installation dans les zones sans risque d'explosion : l'aspiration sécurisée de poussières inflammables et nocives (VLEP ≥ 0,1 mg/m³) ainsi que de copeaux fins est l'application principale de l'aspirateur industriel IVR 60/24-2 Sc H ACD avec une puissance absorbée de 2,4 kW. Alimenté par courant alternatif et équipé d'une technologie de filtration efficace de la classe de poussière H, l'aspirateur industriel mobile dispose d'un filtre à poches lavable et durable aux jointures soudées ainsi que d'un décolmatage manuel efficace du filtre. Ainsi, la puissance d'aspiration élevée des 2 turbines by-pass reste constante à tout moment. Avec un volume de cuve de 60 litres, l'appareil est adapté aux petites quantités. Un vidage dégageant peu de poussière et une élimination sécurisée des matières aspirées sont garantis par un sac PE avec mécanisme de fermeture intégré et flexible de compensation de pression tandis qu'un châssis amovible rend inutile le retrait de la tête motrice à cet effet. Le bloc moteur insonorisé offre un fonctionnement silencieux et le châssis permet une mobilité maximale sur le lieu d'utilisation.