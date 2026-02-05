WV 2 Plus Multi Edition

Streifenfrei, tropfenfrei, sauber: Der WV 2 Plus Multi Edition und seine 3 unterschiedlich farbigen Abziehlippen eignen sich für alle glatten Oberflächen und sind komfortabel im Handling.

Mit dem innovativen Fenstersauger hat Kärcher die Fensterreinigung revolutioniert. Der original Kärcher Akku-Fenstersauger macht die Reinigung zum Kinderspiel und spart jede Menge Zeit und Anstrengungen. Hier kommt Farbe ins Spiel: Die Sonderedition enthält 3 farbige Abziehlippen, die Ihren Fenstersauger in Szene setzen. Wählen Sie Ihre Lieblingsfarbe für glatte Oberflächen mit Wow-Effekt. Dank der elektrischen Absaugung ist lästiges Tropfen ein für alle Mal passé. Die clevere Kombination aus Sprühflasche und Mikrofaser-Wischbezug sowie die Absaugfunktion des Fenstersaugers sorgen für eine höchst effektive Reinigung und strahlend saubere Fenster – ohne Streifen und Rückstände. Zudem ermöglicht der handliche und ergonomische Kärcher Akku-Fenstersauger eine besonders hygienische Fensterreinigung, da kein direkter Kontakt mit dem Schmutzwasser erfolgt.

Merkmale und Vorteile
Akku-Fensterreiniger WV 2 Plus Multi Edition: Schnelle Zwischenentleerung
Schnelle Zwischenentleerung
Der Schmutzwassertank kann bei Bedarf jederzeit einfach und schnell entleert werden.
Akku-Fensterreiniger WV 2 Plus Multi Edition: Wechselbare Saugdüse
Wechselbare Saugdüse
Je nach Größe der Reinigungsfläche kann sowohl die kleine als auch die große Saugdüse aufgesteckt werden.
Akku-Fensterreiniger WV 2 Plus Multi Edition: LED-Anzeige im Sichtfeld
LED-Anzeige im Sichtfeld
Energieverwaltung leicht gemacht: Die im Ein-/Ausschalter integrierte LED-Anzeige meldet rechtzeitig, wenn der Akku geladen werden muss.
Leicht und leise
  • Das geringe Gewicht und die angenehme Lautstärke machen Fensterputzen mit dem WV 2 jetzt noch komfortabler.
3 x schneller
  • Mit dem Akku-Fenstersauger ist die Fensterreinigung 3 x schneller erledigt als mit herkömmlichen Methoden.
Spezifikationen

Technische Daten

Arbeitsbreite der Absaugdüse (mm) 280
Behälterinhalt Schmutzwasser (ml) 100
Akkulaufzeit (min) 35
Akkuladezeit (min) 230
Akkutyp Lithium-Ionen-Akku
Leistung je Akkuladung (m²) ca. 105
Anzahl der Stromphasen (Ph) 1
Spannung (V) 100 / 240
Frequenz (Hz) 50 / 60
Farbe Weiß
Gewicht inkl. Akku (kg) 0,6
Gewicht ohne Zubehör (kg) 0,6
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 120 x 280 x 320

Lieferumfang

  • Ladegerät: WV & KV Ladegerät (1 Stück)
  • Sprühflasche Standard mit Mikrofaser-Wischbezug
  • Reinigungsmittel: Fensterreiniger RM 503, 20 ml
  • Abziehlippe, breit: 3 x

Ausstattung

  • Absaugdüse
Akku-Fensterreiniger WV 2 Plus Multi Edition
Anwendungsgebiete
  • Glatte Oberflächen
  • Fenster- und Glasflächen
  • Spiegel
  • Fliesen
  • Glastische
  • Wandfliesen
Zubehör
Reinigungsmittel
WV 2 Plus Multi Edition Ersatzteile

KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE

Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.

HOME & GARDEN GERÄTE

  • Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.

PROFESSIONAL GERÄTE

  • Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
  • Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
  • Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen. 