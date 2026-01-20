Mit dem innovativen Fenstersauger hat Kärcher die Fensterreinigung revolutioniert. Der original Kärcher Akku-Fenstersauger macht die Reinigung zum Kinderspiel und spart jede Menge Zeit und Mühe. Dank der elektrischen Absaugung ist lästiges Tropfen ein für alle Mal passé. Die clevere Kombination aus Sprühflasche und Mikrofaser-Wischbezug sowie die Absaugfunktion des Fenstersaugers sorgen für eine höchst effektive Reinigung und strahlend saubere Fenster – ohne Streifen und Rückstände. Zudem ermöglicht der handliche und ergonomische Kärcher Akku-Fenstersauger eine besonders hygienische Fensterreinigung, da kein direkter Kontakt mit dem Schmutzwasser erfolgt. Dank der zusätzlichen schmalen Saugdüse können auch kleinere oder schwer zugängliche Bereiche wie sie z. B. bei Sprossenfenstern oder Vitrinen vorkommen mühelos erreicht werden. Damit sind der Reinigung keine Grenzen mehr gesetzt.