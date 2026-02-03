Kärcher hat seinen original Akku-Fenstersauger erneut verbessert und mit dem WV 6 Plus ein noch flexibleres Modell mit innovativer Lippentechnologie und längerer Akkulaufzeit entwickelt. Die neue verlängerte Absauglippe ermöglicht das Abziehen der gesamten Oberfläche ohne Unterbrechung. Mit einer extra langen Laufzeit von 100 Minuten ist der Akku-Fenstersauger noch ausdauernder. Und dank des Displays mit minutengenauer Restakkulaufzeit-Anzeige kann die Reinigung genau geplant werden. Wie gewohnt sorgen die clevere Kombination aus Sprühflasche und Mikrofaser-Wischbezug sowie die Absaugfunktion des Fenstersaugers für eine höchst effektive Reinigung und strahlend saubere Fenster – ohne Streifen und Rückstände. Zudem ermöglicht der ergonomische Kärcher Akku-Fenstersauger WV 6 Plus eine besonders hygienische Fensterreinigung, da kein direkter Kontakt mit dem Schmutzwasser erfolgt.