WV 6 Plus Multi Edition
Mit innovativer Lippentechnologie und 3 zusätzlichen farbigen Lippen: der Akku-Fenstersauger WV 6 Plus Multi Edition mit individueller Note für streifenfrei saubere Fenster in kürzester Zeit.
Der Akku-Fenstersauger WV 6 Plus Multi Edition überzeugt durch seine innovative Lippentechnologie und eine lange Akkulaufzeit. Die verlängerte Absauglippe ermöglicht das Abziehen der gesamten Oberfläche ohne Unterbrechung. Die Sonderedition reinigt nicht nur effizient, sondern auch stilvoll: Es sind 3 zusätzliche farbige Lippen zum Aufsetzen enthalten, die dem Fenstersauger eine individuelle Note verleihen. Zudem ist der Akku-Fenstersauger mit einer extra langen Laufzeit von 100 Minuten noch ausdauernder. Und dank des Displays mit minutengenauer Restakkulaufzeit-Anzeige kann die Reinigung genau geplant werden. Wie gewohnt sorgen die clevere Kombination aus Sprühflasche und Mikrofaser-Wischbezug sowie die Absaugfunktion des Fenstersaugers für eine höchst effektive Reinigung und strahlend saubere Fenster – ohne Streifen und Rückstände. Außerdem ermöglicht der ergonomische Kärcher Akku-Fenstersauger WV 6 Plus Multi Edition eine besonders hygienische Fensterreinigung, da kein direkter Kontakt mit dem Schmutzwasser erfolgt.
Merkmale und Vorteile
Verbesserte Lippentechnologie
- Die innovative lange Lippe macht die Reinigung noch flexibler – ideal für die bodennahe Anwendung.
Extra lange Akkulaufzeit
- Mit einer extra langen Laufzeit von 100 Minuten ist ein unterbrechungsfreies Reinigen gewährleistet.
Hygienische und schnelle Tankentleerung
- Schnelle und einfache Entleerung des Tanks ohne Schmutzwasserkontakt.
Ansprechendes Design
- Ein optisches Highlight: das schwarze Gerätedesign und die farbigen Abziehlippen.
Angenehm leise
- Die geringe Lautstärke des Fenstersaugers macht das Arbeiten jetzt noch angenehmer.
Minutengenaues Display zur Anzeige der Restlaufzeit des Akkus
- Die Ladezustandsanzeige liefert einen minutengenauen Restlaufwert des Akkus. Die Reinigung ist besser planbar.
Entnehmbarkeit der Lippe
- Die Abziehlippe kann nach jeder Reinigung einfach aus der Absaugdüse entnommen und gereinigt werden.
3-mal schneller
- Mit dem Akku-Fenstersauger ist die Fensterreinigung 3-mal schneller erledigt als mit herkömmlichen Methoden.
Tropfen- und streifenfreies Ergebnis
- Dank elektrischer Wasserabsaugung ist lästiges Tropfen ein für allemal passé. Für strahlend saubere Fenster.
Anwendungsvielfalt
- Geeignet für alle glatten Oberflächen wie Fliesen, Spiegel oder Duschkabinen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Arbeitsbreite der Absaugdüse (mm)
|280
|Behälterinhalt Schmutzwasser (ml)
|150
|Akkulaufzeit (min)
|100
|Akkuladezeit (min)
|170
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Leistung je Akkuladung (m²)
|ca. 300
|Spannung (V)
|100 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Gewicht inkl. Akku (kg)
|0,8
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|0,8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1,4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|126 x 280 x 310
Lieferumfang
- Ladegerät: Schnellladegerät (1 Stück)
- Sprühflasche Extra mit Mikrofaser-Wischbezug
- Reinigungsmittel: Fensterreiniger RM 503, 20 ml
- Abziehlippe, breit: 3 x
Ausstattung
- Absaugdüse
- Wechselbarkeit der Saugdüse
Anwendungsgebiete
- Glatte Oberflächen
- Fenster- und Glasflächen
- Spiegel
- Fliesen
- Glastische
- Wandfliesen
Zubehör
Reinigungsmittel
WV 6 Plus Multi Edition Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.