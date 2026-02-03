Der Akku-Fenstersauger WV 6 Plus Multi Edition überzeugt durch seine innovative Lippentechnologie und eine lange Akkulaufzeit. Die verlängerte Absauglippe ermöglicht das Abziehen der gesamten Oberfläche ohne Unterbrechung. Die Sonderedition reinigt nicht nur effizient, sondern auch stilvoll: Es sind 3 zusätzliche farbige Lippen zum Aufsetzen enthalten, die dem Fenstersauger eine individuelle Note verleihen. Zudem ist der Akku-Fenstersauger mit einer extra langen Laufzeit von 100 Minuten noch ausdauernder. Und dank des Displays mit minutengenauer Restakkulaufzeit-Anzeige kann die Reinigung genau geplant werden. Wie gewohnt sorgen die clevere Kombination aus Sprühflasche und Mikrofaser-Wischbezug sowie die Absaugfunktion des Fenstersaugers für eine höchst effektive Reinigung und strahlend saubere Fenster – ohne Streifen und Rückstände. Außerdem ermöglicht der ergonomische Kärcher Akku-Fenstersauger WV 6 Plus Multi Edition eine besonders hygienische Fensterreinigung, da kein direkter Kontakt mit dem Schmutzwasser erfolgt.