WV 7 Signature Line
Der Akku-Fenstersauger WV 7 Signature Line mit innovativer Absauglippe für eine flexible Anwendung. Mit Sprühflasche, 2 Wischtüchern, Reinigungsmittel sowie exklusiver Aufbewahrungsbox.
Nur unsere innovativsten, leistungsstärksten Produkte tragen die Unterschrift von Technikpionier und Firmengründer Alfred Kärcher. Der neue WV 7 Signature Line: Auf einen Blick als bestes Gerät seiner Kärcher Produktkategorie erkennbar und unsere neue Referenz bei den Fenstersaugern. Sein elegantes, aufs Wesentliche reduzierte Design macht die Reinigung noch komfortabler und müheloser. Mit einzigartigen Funktionen, wie dem App Support für die Inbetriebnahme, Reinigungstipps und vielem mehr, sowie der verbesserten Abziehlippe machen es noch einfacher, Fenstern und allen glatten Oberflächen wieder ihr WOW zurückzugeben.
Merkmale und Vorteile
Signature Line-BenefitsDie Unterschrift von Firmengründer Alfred Kärcher kennzeichnet das Produkt als bestes Kärcher Gerät seiner Kategorie. Weitere exklusive Vorteile sind der App Support und eine Garantieverlängerung.
Exklusive AufbewahrungsboxZur praktischen Aufbewahrung des zusammengebauten Fensterreinigers inkl. Zubehör.
Verbesserte LippentechnologieDie innovative lange Lippe macht die Reinigung noch flexibler – ideal für die bodennahe Anwendung.
Minutengenaues Display zur Anzeige der Restlaufzeit des Akkus
- Mit einer extra langen Laufzeit von 100 Minuten ist ein unterbrechungsfreies Reinigen gewährleistet.
Ergonomisches Design
- Kompakt und leicht mit ergonomischem Griff für höchsten Komfort.
Entnehmbarkeit der Lippe
- Die Abziehlippe kann nach jeder Reinigung einfach aus der Absaugdüse entnommen und gereinigt werden.
Hygienische und schnelle Tankentleerung
- Hygienisches Entnehmen und Entleeren des Schmutzwassertanks ohne Schmutzkontakt.
3-mal schneller
- Mit dem Akku-Fenstersauger ist die Fensterreinigung 3-mal schneller erledigt als mit herkömmlichen Methoden.
Tropfen- und streifenfreies Ergebnis
- Dank elektrischer Wasserabsaugung ist lästiges Tropfen ein für allemal passé. Für strahlend saubere Fenster.
Anwendungsvielfalt
- Geeignet für alle glatten Oberflächen wie Fliesen, Spiegel oder Duschkabinen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Arbeitsbreite der Absaugdüse (mm)
|280
|Arbeitsbreite der schmalen Absaugdüse (mm)
|170
|Behälterinhalt Schmutzwasser (ml)
|150
|Akkulaufzeit (min)
|100
|Akkuladezeit (min)
|170
|Leistung je Akkuladung (m²)
|ca. 300
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|100 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Farbe
|Weiß
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|0,8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|126 x 280 x 310
Lieferumfang
- Ladegerät: Schnellladegerät (1 Stück)
- Sprühflasche Extra mit Mikrofaser-Wischbezug
- Reinigungsmittel: Fensterreiniger RM 503, 20 ml
- Schmale Absaugdüse
- Mikrofaser-Wischbezug Outdoor: 1 x
- Schmutzkratzer
Ausstattung
- Absaugdüse
Videos
Anwendungsgebiete
- Glatte Oberflächen
- Fenster- und Glasflächen
- Spiegel
- Fliesen
- Glastische
- Wandfliesen
Zubehör
Reinigungsmittel
WV 7 Signature Line Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.