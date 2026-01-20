Nur unsere innovativsten, leistungsstärksten Produkte tragen die Unterschrift von Technikpionier und Firmengründer Alfred Kärcher. Der neue WV 7 Signature Line: Auf einen Blick als bestes Gerät seiner Kärcher Produktkategorie erkennbar und unsere neue Referenz bei den Fenstersaugern. Sein elegantes, aufs Wesentliche reduzierte Design macht die Reinigung noch komfortabler und müheloser. Mit einzigartigen Funktionen, wie dem App Support für die Inbetriebnahme, Reinigungstipps und vielem mehr, sowie der verbesserten Abziehlippe machen es noch einfacher, Fenstern und allen glatten Oberflächen wieder ihr WOW zurückzugeben.