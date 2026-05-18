AD 2 Battery

Zur schnellen, staubfreien Reinigung von Kaminöfen, Pelletheizungen oder Holzkohlegrills: unser Akku-Aschesauger AD 2 Battery.

Aschereste sicher zu beseitigen, ist eine Aufgabe für speziell dafür ausgelegte Saugspezialisten wie unseren saugstarken Akku-Aschesauger AD 2 Battery. Ein flexibler Saugschlauch aus ummanteltem Metall, der flammenhemmende Auffangbehälter mit 14 Liter Volumen und der robuste Flachfaltenfilter mit vorgelagertem Grobschmutzfilter aus Metall gewährleisten dabei ein Maximum an Sicherheit und staubfreies Saugen. Für eine konstant hohe Saugleistung sorgt die innovative ReBoost-Funktion, die den Filter auf Knopfdruck von Asche und Staub befreit. Die nötige Leistung und Ausdauer wird mit dem kraftvollen 18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku mit Real Time Technology zur Anzeige der Akkulaufzeit auf einem integrierten LCD-Display beigesteuert. Auch schwer zugängliche Stellen sind durch das abgeschrägte Handrohr mühelos erreichbar, und eine clevere Vertiefung zum Einsetzen des Saugschlauchs im Gehäuse des kompakten Geräts erleichtert die platzsparende Aufbewahrung nach getaner Arbeit.

Merkmale und Vorteile
Akku-Aschesauger AD 2 Battery: 18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku
18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku
Maximale Bewegungsfreiheit dank kabelloser Flexibilität. Real Time Technology mit LCD-Display zur Anzeige des Akkuladezustands. Kompatibel mit allen Geräten der 18 V Kärcher Battery Power-Plattform.
Akku-Aschesauger AD 2 Battery: Kärcher ReBoost Filter Cleaning Technology – Filterabreinigung per Knopfdruck
Kärcher ReBoost Filter Cleaning Technology – Filterabreinigung per Knopfdruck
Leistungsstarke Filterabreinigung auf Knopfdruck. Für eine konstant hohe Saugleistung und große Mengen Schmutz.
Akku-Aschesauger AD 2 Battery: 1-teiliges Filtersystem (flammhemmend) mit robustem Flachfaltenfilter und Metall-Grobschmutzfilter
1-teiliges Filtersystem (flammhemmend) mit robustem Flachfaltenfilter und Metall-Grobschmutzfilter
Mit robustem Flachfaltenfilter und Metall-Grobschmutzfilter. Für eine einfache Entleerung und Reinigung des Behälters ohne Schmutzkontakt. Höchster Komfort dank schneller Filterentnahme in nur einem Schritt.
Flammhemmendes Material, Metallbehälter und Metallschlauch (ummantelt)
  • Höchste Sicherheit beim Saugen von Asche – auch bei unsachgemäßer Anwendung.
Abgeschrägtes Handrohr
  • Zur restlosen Reinigung aller Ecken und Engstellen im Kamin.
1,2 Meter Saugschlauch aus ummanteltem Metall
  • Für hohe Biegsamkeit und flexibles Arbeiten.
„Pull & Push“-Verschlusssystem
  • Leichtes und schnelles Öffnen, Schließen und Entleeren des Behälters.
Praktischer Griff am Behälter
  • Für eine komfortable Entleerung des Behälters.
Praktische Parkposition am Gerät
  • Griffbereite Aufbewahrung des Saugschlauchs – ideal für das Anlehnen bei Arbeitsunterbrechungen.
Kompakte und leichte Bauweise
  • Für eine platzsparende Geräteverstauung.
Spezifikationen

Technische Daten

Akku-Gerät
Akkuplattform 18-V-Akkuplattform
Nennleistungsaufnahme (W) 200
Saugleistung (W) 45
Vakuum (mbar) max. 95
Luftmenge (l/s) max. 22
Behältergröße (l) 14
Nennweite Zubehör (mm) 35
Akkutyp Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung (V) 18
Laufzeit je Akkuladung (min) ca. 13 (2,5 Ah) / ca. 25 (5,0 Ah)
Schallleistungspegel (dB(A)) 78
Farbe Schwarz
Gewicht ohne Zubehör (kg) 3,9
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 6
Abmessungen (L × B × H) (mm) 328 x 343 x 431

Lieferumfang

  • Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
  • Länge Saugschlauch: 1.2 m
  • Material Saugschlauch: Metall, ummantelt
  • Grobschmutzfilter
  • Grobschmutzfilter, Material: Metall

Ausstattung

  • Flachfaltenfilter: Polyester, flammhemmend
  • Behältermaterial: Metall
  • Filterreinigungsfunktion
  • Anlehnposition
  • Komfortabler Haltegriff am Behälter
  • Ablagefläche für Kleinteile
Akku-Aschesauger AD 2 Battery
Akku-Aschesauger AD 2 Battery
Akku-Aschesauger AD 2 Battery
Akku-Aschesauger AD 2 Battery
Akku-Aschesauger AD 2 Battery
Akku-Aschesauger AD 2 Battery
Akku-Aschesauger AD 2 Battery
Akku-Aschesauger AD 2 Battery
Akku-Aschesauger AD 2 Battery
Akku-Aschesauger AD 2 Battery
Videos
Anwendungsgebiete
  • Asche
  • Kamine, Öfen und sonstige Feuerstellen
  • Grill
Zubehör
Alle Produkte, die mit dem Akku kompatibel sind
AD 2 Battery Ersatzteile

KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE

Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.

HOME & GARDEN GERÄTE

  • Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.

PROFESSIONAL GERÄTE

  • Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
  • Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
  • Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen. 