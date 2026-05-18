AD 2 Battery
Zur schnellen, staubfreien Reinigung von Kaminöfen, Pelletheizungen oder Holzkohlegrills: unser Akku-Aschesauger AD 2 Battery.
Aschereste sicher zu beseitigen, ist eine Aufgabe für speziell dafür ausgelegte Saugspezialisten wie unseren saugstarken Akku-Aschesauger AD 2 Battery. Ein flexibler Saugschlauch aus ummanteltem Metall, der flammenhemmende Auffangbehälter mit 14 Liter Volumen und der robuste Flachfaltenfilter mit vorgelagertem Grobschmutzfilter aus Metall gewährleisten dabei ein Maximum an Sicherheit und staubfreies Saugen. Für eine konstant hohe Saugleistung sorgt die innovative ReBoost-Funktion, die den Filter auf Knopfdruck von Asche und Staub befreit. Die nötige Leistung und Ausdauer wird mit dem kraftvollen 18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku mit Real Time Technology zur Anzeige der Akkulaufzeit auf einem integrierten LCD-Display beigesteuert. Auch schwer zugängliche Stellen sind durch das abgeschrägte Handrohr mühelos erreichbar, und eine clevere Vertiefung zum Einsetzen des Saugschlauchs im Gehäuse des kompakten Geräts erleichtert die platzsparende Aufbewahrung nach getaner Arbeit.
Merkmale und Vorteile
18 V Kärcher Battery Power-WechselakkuMaximale Bewegungsfreiheit dank kabelloser Flexibilität. Real Time Technology mit LCD-Display zur Anzeige des Akkuladezustands. Kompatibel mit allen Geräten der 18 V Kärcher Battery Power-Plattform.
Kärcher ReBoost Filter Cleaning Technology – Filterabreinigung per KnopfdruckLeistungsstarke Filterabreinigung auf Knopfdruck. Für eine konstant hohe Saugleistung und große Mengen Schmutz.
1-teiliges Filtersystem (flammhemmend) mit robustem Flachfaltenfilter und Metall-GrobschmutzfilterMit robustem Flachfaltenfilter und Metall-Grobschmutzfilter. Für eine einfache Entleerung und Reinigung des Behälters ohne Schmutzkontakt. Höchster Komfort dank schneller Filterentnahme in nur einem Schritt.
Flammhemmendes Material, Metallbehälter und Metallschlauch (ummantelt)
- Höchste Sicherheit beim Saugen von Asche – auch bei unsachgemäßer Anwendung.
Abgeschrägtes Handrohr
- Zur restlosen Reinigung aller Ecken und Engstellen im Kamin.
1,2 Meter Saugschlauch aus ummanteltem Metall
- Für hohe Biegsamkeit und flexibles Arbeiten.
„Pull & Push“-Verschlusssystem
- Leichtes und schnelles Öffnen, Schließen und Entleeren des Behälters.
Praktischer Griff am Behälter
- Für eine komfortable Entleerung des Behälters.
Praktische Parkposition am Gerät
- Griffbereite Aufbewahrung des Saugschlauchs – ideal für das Anlehnen bei Arbeitsunterbrechungen.
Kompakte und leichte Bauweise
- Für eine platzsparende Geräteverstauung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Nennleistungsaufnahme (W)
|200
|Saugleistung (W)
|45
|Vakuum (mbar)
|max. 95
|Luftmenge (l/s)
|max. 22
|Behältergröße (l)
|14
|Nennweite Zubehör (mm)
|35
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|18
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|ca. 13 (2,5 Ah) / ca. 25 (5,0 Ah)
|Schallleistungspegel (dB(A))
|78
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|3,9
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|328 x 343 x 431
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Länge Saugschlauch: 1.2 m
- Material Saugschlauch: Metall, ummantelt
- Grobschmutzfilter
- Grobschmutzfilter, Material: Metall
Ausstattung
- Flachfaltenfilter: Polyester, flammhemmend
- Behältermaterial: Metall
- Filterreinigungsfunktion
- Anlehnposition
- Komfortabler Haltegriff am Behälter
- Ablagefläche für Kleinteile
Videos
Anwendungsgebiete
- Asche
- Kamine, Öfen und sonstige Feuerstellen
- Grill
Zubehör
Alle Produkte, die mit dem Akku kompatibel sind
AD 2 Battery Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.