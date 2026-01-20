SC 5 Deluxe Signature Line
Der Dampfreiniger SC 5 Deluxe ausgestattet mit LED-Leuchtband, Echtzeit-LED-Temperaturanzeige, VapoHydro-Funktion und perfekter Zubehöraufbewahrung reinigt komfortabel und unterbrechungsfrei.
Nur unsere innovativsten, leistungsstärksten Produkte tragen die Unterschrift von Technikpionier und Firmengründer Alfred Kärcher. Der neue SC 5 Deluxe Signature Line: Auf einen Blick als bestes Kärcher Gerät seiner Kategorie erkennbar. Unser Top-Dampfreiniger SC 5 Deluxe Signature Line macht hygienisches Reinigen zur Entspannungsübung. High-End-Funktionen wie die an Oberfläche und Verschmutzungsgrad anpassbare Dampfleistung oder die VapoHydro-Funktion, mit der zusätzlich zum Dampf heißes Wasser zugeschaltet werden kann, sorgen schon während der Arbeit für echte WOW-Momente. Der Tank ist entnehmbar und permanent wiederbefüllbar und garantiert so unterbrechungsfreies Reinigen. Dank Echtzeit-LED-Display ist erkennbar, wie schnell das Gerät einsatzbereit ist, und dank eingebautem Zubehörfach ist nach getaner Arbeit nicht nur das eigene Zuhause ordentlich.
Merkmale und Vorteile
Signature Line-BenefitsDie Unterschrift von Firmengründer Alfred Kärcher kennzeichnet das Produkt als bestes Kärcher Gerät seiner Kategorie. Weitere exklusive Vorteile sind der App Support und eine Garantieverlängerung.
Echtzeit-LED-TemperaturanzeigeDer Aufheizvorgang lässt sich in Echtzeit verfolgen bis zur max. Temperatur von 150 °C.
Komfortable Zubehöraufbewahrung und ParkpositionBequemes Verstauen von Zubehören, Verlängerungsrohren, Kabel und Dampfschlauch.
VapoHydro-Funktion
- Zusätzlich zum Dampf lässt sich heißes Wasser zuschalten. So wird hartnäckiger Schmutz noch leichter gelöst und einfach weggespült.
Permanent wiederbefüllbarer abnehmbarer Wassertank
- Für unterbrechungsfreies Reinigen und komfortable Wasserbefüllung.
Bodenreinigungsset EasyFix mit flexiblem Gelenk an der Bodendüse und komfortabler Klettfixierung des Bodentuchs
- Optimale Reinigungsergebnisse auf verschiedensten Hartböden im Haushalt dank effizienter Lamellentechnik.
- Berührungsloser Tuchwechsel ohne Schmutzkontakt und komfortables Anbringen des Bodentuchs dank Klettsystem.
- Ergonomisches, effektives Reinigen mit vollem Bodenkontakt bei jeder Körpergröße dank flexiblem Düsengelenk.
Multifunktionale Zubehörausstattung
- Bedarfsgerechte Reinigung verschiedener Oberflächen per Bodendüse, Handdüse, Rundbürste und vielem mehr.
Kindersicherung an der Dampfpistole
- Ein Verschlusssystem bietet sicheren Schutz vor unsachgemäßem Gebrauch durch spielende Kleinkinder.
3-stufige Dampfmengenregulierung
- Die Dampfmenge lässt sich an die Oberfläche und den Verschmutzungsgrad anpassen.
On-/Off-Drehregler am Gerät
- Bedienerfreundliches Ein- und Ausschalten des Geräts.
Spezifikationen
Technische Daten
|Prüfzertifikat¹⁾
|Beseitigt bis zu 99.999 % der Viren¹⁾ und 99.99 % Bakterien²⁾
|Flächenleistung je Tankfüllung (m²)
|ca. 130
|Heizleistung (W)
|2250
|Max. Dampfdruck (bar)
|4
|Kabellänge (m)
|6
|Aufheizzeit (min)
|3
|Kesselinhalt (l)
|0,5
|Tankinhalt (l)
|1,3
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50
|Farbe
|Weiß
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|5,6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|9,5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ Bei der punktuellen Reinigung mit dem Kärcher-Dampfreiniger, d. h. einer Bedampfungsdauer von 30 Sekunden auf maximaler Dampfstufe bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche, können 99,999 % der behüllten Viren, wie Influenzaviren (mit Ausnahme des Hepatitis-B-Virus), auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen entfernt werden (Testkeim: Modifiziertes Vacciniavirus Ankara). / ²⁾ Bei der Reinigung mit einer Reinigungsgeschwindigkeit von 30 cm/s auf maximaler Dampfstufe und bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche werden 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen abgetötet (Testkeim: Enterococcus hirae).
Lieferumfang
- Universal Bodentuch EasyFix: 2 Stück
- Überzug für Handdüse: 1 Stück
- Entkalkerpulver: 3 Stück
- Punktstrahldüse
- Handdüse
- Powerdüse
- Rundbürste klein (schwarz): 1 Stück
- Rundbürste groß
- Fugenbürste
- Bodendüse: EasyFix
- Anzahl Dampfrohre: 2 Stück
- Länge Dampfrohre: 0.5 m
- Teppichgleiter
Ausstattung
- Kindersicherung
- Sicherheitsventil
- Dampfmengenregulierung: Am Gerät (dreistufig)
- Tank: Entnehmbar und permanent wiederbefüllbar
- Dampfschlauch mit Pistole: 2.3 m
- Bügeleisenanschluss
- Integrierter Ein-/Ausschalter
- VapoHydro-Funktion
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
Anwendungsgebiete
- Hartböden
- Armaturen
- Waschbecken
- Wandfliesen
- Fenster- und Glasflächen
- Dunstabzugshauben
- Kochfelder
- Fliesenfugen
Zubehör
Reinigungsmittel
SC 5 Deluxe Signature Line Ersatzteile
