Nur unsere innovativsten, leistungsstärksten Produkte tragen die Unterschrift von Technikpionier und Firmengründer Alfred Kärcher. Der neue SC 5 Deluxe Signature Line: Auf einen Blick als bestes Kärcher Gerät seiner Kategorie erkennbar. Unser Top-Dampfreiniger SC 5 Deluxe Signature Line macht hygienisches Reinigen zur Entspannungsübung. High-End-Funktionen wie die an Oberfläche und Verschmutzungsgrad anpassbare Dampfleistung oder die VapoHydro-Funktion, mit der zusätzlich zum Dampf heißes Wasser zugeschaltet werden kann, sorgen schon während der Arbeit für echte WOW-Momente. Der Tank ist entnehmbar und permanent wiederbefüllbar und garantiert so unterbrechungsfreies Reinigen. Dank Echtzeit-LED-Display ist erkennbar, wie schnell das Gerät einsatzbereit ist, und dank eingebautem Zubehörfach ist nach getaner Arbeit nicht nur das eigene Zuhause ordentlich.