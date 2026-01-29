Der batteriebetriebene Pflanzensprüher PSU 4-18 unterstützt Sie im Garten mit der Ausbringung von flüssigen Mitteln zur Pflege und zum Schutz Ihrer Pflanzen. Ob Düngen, Schädlinge beseitigen, Unkraut bekämpfen oder das Bewässern von kleinen Setzlingen – der PSU 4-18 ist mit seinem Sprühnebel/Sprühstrahl für alle genannten Anwendungsbereiche geeignet. Dabei entfällt das anstrengende, manuelle Pumpen zum Druckaufbau komplett. Mit einem einfachen Knopfdruck betätigen Sie die Pumpe des Drucksprühers. Der Sprühstrahl kann über den Auslöser an der Lanze bedarfsgenau angeschaltet, in den Dauerbetrieb versetzt oder stufenlos vom feinen Nebel bis zum Punktstrahl direkt an der Düse eingestellt werden. Durch den Schultergurt wird das Tragen des Akku-Drucksprühers erleichtert und eine Hand ist immer frei. Der 4-Liter-Tank hat eine integrierte Füllstandsanzeige und der Tankdeckel kann ebenso als Messbecher zum Abmessen des Spritzmittels dienen. Für ein ergonomisches Arbeiten auch an entfernteren Stellen ist die Lanze auf 75 Zentimeter ausziehbar. Um den 18-Volt-Pflanzensprüher platzsparend zu lagern, kann die Lanze abgenommen und am Lanzenclip am Batterieeinschub befestigt werden.