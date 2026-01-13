Die Akku-Kettensäge CNS 18-30 Battery von Kärcher eignet sich dank ihres geringen Gewichts und der idealen Schwertlänge perfekt für einen komfortablen und vielfältigen Einsatz in der Baumpflege. Dank einer hervorragenden Kettengeschwindigkeit gehen Schnittarbeiten schnell und mühelos von der Hand. Durch das werkzeuglose Kettenspannsystem und die automatische Kettenschmierung ist die Akku-Kettensäge sehr einfach zu bedienen. Die Kombination aus Kettensägenbremse und 2-Faktoren-Entriegelung macht sie besonders sicher. Im Lieferumfang enthalten sind das Gerät, das Schwert, die Kette, der Schwertschutz und eine Ölflasche.