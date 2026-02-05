CNS 36-35 Battery
Mit schneller Kettengeschwindigkeit und breiter Schwertlänge: Die Akku-Kettensäge CNS 36-35 Battery eignet sich perfekt für die anspruchsvolle Baumpflege.
Für die Akku-Kettensäge CNS 36-35 Battery sind dank ihrer hervorragenden Geschwindigkeit und optimalen Schnittbreite selbst dicke Äste kein Problem. Das werkzeuglose Kettenspannsystem sowie die automatische Kettenschmierung machen die Bedienung extrem einfach – ob für Profis oder Anfänger. Durch die Kettensägenbremse und das 2-Schalter-System ist die Sicherheit während des Einsatzes immer gewährleistet. Im Lieferumfang enthalten sind: Akku-Kettensäge, Schwert, Kette, Schwertschutz und eine Ölflasche.
Merkmale und Vorteile
Werkzeuglose KettenspannungMüheloses Spannen der Kette per Drehknopf.
Automatische KettenschmierungFür einen wartungsarmen Einsatz der Akku-Kettensäge.
RückschlagschutzKette stoppt sofort – für maximale Sicherheit im Falle eines Rückstoßeffekts.
Krallenanschlag
- Sichere Führung und präzise Schnitte durch Fixieren der Kettensäge am Schnittgut.
Erstklassige Geschwindigkeit
- Hohe Kettengeschwindigkeit von 21 m/s – für schnelle Schnittarbeit.
Vielfältiger Anwendungseinsatz
- 35 Zentimeter langes Sägeblatt – ideal für alle klassischen Anwendungsgebiete.
Sicherheitsentriegelung
- Verhindert ein unbeabsichtigtes Starten der Kettensäge.
Transparenter Öltank
- Ölstand kann durch ein transparentes Sichtfenster jederzeit kontrolliert werden.
Bürstenloser Motor
- Für eine längere Laufzeit und verbesserte Lebensdauer des Geräts.
36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.
- Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen.
- Der Wechselakku lässt sich in weiteren 36 V Kärcher Battery Power-Plattformgeräten verwenden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|36-V-Akkuplattform
|Führungsschiene (cm)
|35
|Kettengeschwindigkeit (m/s)
|21
|Kettenteilung
|3/8" LP
|Treibgliedstärke
|1,1 mm / 0,043"
|Anzahl der Treibglieder
|52
|Öltank Kapazität (ml)
|190
|Garantierter Schallleistungspegel (dB(A))
|104
|Vibrationswert Vorderer Griff (ΔK=1.5 m/s²) (m/s²)
|3,6
|Vibrationswerte Hinterer Griff (ΔK=1.5 m/s²) (m/s²)
|4,9
|Antrieb
|Bürstenloser Motor
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|36
|Leistung je Akkuladung * (Schnitte)
|max. 200 (5,0 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|max. 50 (5,0 Ah)
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|4,3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|5,6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|825 x 222 x 235
* Ø Äste: 10 cm
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Führungsschiene
- Sägekette
- Ölflasche
Ausstattung
- Kettenschutz
- Werkzeuglose Kettenspannung
- Automatische Kettenschmierung
- Kettenbremse
- Ölstandsanzeige
Videos
Anwendungsgebiete
- Äste
- Brennholz
- Bäume
Zubehör
Alle Produkte, die mit dem Akku kompatibel sind
CNS 36-35 Battery Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.