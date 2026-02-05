CNS 36-35 Battery

Mit schneller Kettengeschwindigkeit und breiter Schwertlänge: Die Akku-Kettensäge CNS 36-35 Battery eignet sich perfekt für die anspruchsvolle Baumpflege.

Für die Akku-Kettensäge CNS 36-35 Battery sind dank ihrer hervorragenden Geschwindigkeit und optimalen Schnittbreite selbst dicke Äste kein Problem. Das werkzeuglose Kettenspannsystem sowie die automatische Kettenschmierung machen die Bedienung extrem einfach – ob für Profis oder Anfänger. Durch die Kettensägenbremse und das 2-Schalter-System ist die Sicherheit während des Einsatzes immer gewährleistet. Im Lieferumfang enthalten sind: Akku-Kettensäge, Schwert, Kette, Schwertschutz und eine Ölflasche.

Merkmale und Vorteile
Akku-Kettensäge CNS 36-35 Battery: Werkzeuglose Kettenspannung
Werkzeuglose Kettenspannung
Müheloses Spannen der Kette per Drehknopf.
Akku-Kettensäge CNS 36-35 Battery: Automatische Kettenschmierung
Automatische Kettenschmierung
Für einen wartungsarmen Einsatz der Akku-Kettensäge.
Akku-Kettensäge CNS 36-35 Battery: Rückschlagschutz
Rückschlagschutz
Kette stoppt sofort – für maximale Sicherheit im Falle eines Rückstoßeffekts.
Krallenanschlag
  • Sichere Führung und präzise Schnitte durch Fixieren der Kettensäge am Schnittgut.
Erstklassige Geschwindigkeit
  • Hohe Kettengeschwindigkeit von 21 m/s – für schnelle Schnittarbeit.
Vielfältiger Anwendungseinsatz
  • 35 Zentimeter langes Sägeblatt – ideal für alle klassischen Anwendungsgebiete.
Sicherheitsentriegelung
  • Verhindert ein unbeabsichtigtes Starten der Kettensäge.
Transparenter Öltank
  • Ölstand kann durch ein transparentes Sichtfenster jederzeit kontrolliert werden.
Bürstenloser Motor
  • Für eine längere Laufzeit und verbesserte Lebensdauer des Geräts.
36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
  • Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.
  • Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen.
  • Der Wechselakku lässt sich in weiteren 36 V Kärcher Battery Power-Plattformgeräten verwenden.
Spezifikationen

Technische Daten

Akku-Gerät
Akkuplattform 36-V-Akkuplattform
Führungsschiene (cm) 35
Kettengeschwindigkeit (m/s) 21
Kettenteilung 3/8" LP
Treibgliedstärke 1,1 mm / 0,043"
Anzahl der Treibglieder 52
Öltank Kapazität (ml) 190
Garantierter Schallleistungspegel (dB(A)) 104
Vibrationswert Vorderer Griff (ΔK=1.5 m/s²) (m/s²) 3,6
Vibrationswerte Hinterer Griff (ΔK=1.5 m/s²) (m/s²) 4,9
Antrieb Bürstenloser Motor
Akkutyp Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung (V) 36
Leistung je Akkuladung * (Schnitte) max. 200 (5,0 Ah)
Laufzeit je Akkuladung (min) max. 50 (5,0 Ah)
Farbe Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg) 4,3
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 5,6
Abmessungen (L × B × H) (mm) 825 x 222 x 235

* Ø Äste: 10 cm

Lieferumfang

  • Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
  • Führungsschiene
  • Sägekette
  • Ölflasche

Ausstattung

  • Kettenschutz
  • Werkzeuglose Kettenspannung
  • Automatische Kettenschmierung
  • Kettenbremse
  • Ölstandsanzeige
Anwendungsgebiete
  • Äste
  • Brennholz
  • Bäume
