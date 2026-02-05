Für die Akku-Kettensäge CNS 36-35 Battery sind dank ihrer hervorragenden Geschwindigkeit und optimalen Schnittbreite selbst dicke Äste kein Problem. Das werkzeuglose Kettenspannsystem sowie die automatische Kettenschmierung machen die Bedienung extrem einfach – ob für Profis oder Anfänger. Durch die Kettensägenbremse und das 2-Schalter-System ist die Sicherheit während des Einsatzes immer gewährleistet. Im Lieferumfang enthalten sind: Akku-Kettensäge, Schwert, Kette, Schwertschutz und eine Ölflasche.