Nicht nur im Herbst fallen die Blätter. Auch im Frühling und im Sommer rieseln Obstbaumblüten, Blätter verblühter Blumen und allerlei welkes Grün auf Rasen, Wege und Terrasse. Dabei gibt es jemanden, der nahezu jegliche Anstrengung hierbei beenden kann: der Laubbläser und -sauger BLV 18-200 Battery. Das handliche Gerät mit Zweihandgriff für eine optimale Gewichtsverteilung holt selbst nasses Laub aus schwer zugänglichen Ecken. Das funktionelle 3-in-1-Gerät mit großem Fangsackvolumen wird über einen Wahlhebel gesteuert, der die Funktionen Saugen und Blasen auch in Kombination ermöglicht. Mit einer variablen Drehzahlregulierung kann für jede Aufgabe die passende Drehzahl eingestellt werden, sodass vom lauen Lüftchen bis hin zum kurzfristig verwendeten Turbo Boost die Luftgeschwindigkeit dem gewünschten Reinigungseffekt angepasst werden kann. Damit der Umgang bei längeren Arbeitsintervallen keineswegs ermüdend ist, wurde neben Tragekomfort bezüglich Ergonomie und Gewicht zusätzlich auf abnehmbare Führungsrollen geachtet, die das Arbeiten effizienter und leichter gestalten. Der Akku ist nicht im Lieferumfang enthalten.