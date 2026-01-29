LBL 2 Battery

Der kraftvolle 18 V Akku-Laubbläser von Kärcher erreicht eine max. Luftgeschwindigkeit von 210 km/h und überzeugt mit einer ergonomischen Handhabung und guter Balance.

Der gut ausbalancierte 18 V Akku-Laubbläser liegt ergonomisch in der Hand und erreicht eine maximale Luftgeschwindigkeit von 210 km/h. Und die abnehmbare Flachdüse mit Kratzkante macht es möglich, das Laub kontrolliert und gezielt zu bewegen sowie feuchtes und festgetretenes Laub zu lösen.

Merkmale und Vorteile
Akku-Laubbläser LBL 2 Battery: Blasrohr
Blasrohr
Kraftvolle Entfernung von Laub und losen Verschmutzungen rund ums Haus und in der Garage.
Akku-Laubbläser LBL 2 Battery: Abnehmbare Flachdüse
Abnehmbare Flachdüse
Für die präzise und punktuelle Reinigung. Das Laub kann z.B. gezielt auf einen Haufen geblasen werden.
Akku-Laubbläser LBL 2 Battery: Integrierte Kratzkante
Integrierte Kratzkante
Nasses Laub und festgetretener Schmutz können mit der Kratzkante gelöst werden.
Ergonomisches Design
  • Perfekt ausbalanciert für ermüdungsfreies Arbeiten.
Bajonettverschluss
  • Für die platzsparende Verstauung kann das Blasrohr einfach abgenommen werden.
18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
  • Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen Zellen.
  • Der Wechselakku lässt sich in weiteren 18 V Kärcher Battery Power-Plattformgeräten verwenden.
  • Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.
Spezifikationen

Technische Daten

Akku-Gerät
Akkuplattform 18-V-Akkuplattform
Luftgeschwindigkeit (km/h) max. 210
Luftdurchsatz (m³/h) 220
Geschwindigkeitsregulierung Nein
Akkutyp Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung (V) 18
Leistung je Akkuladung (m²) max. 400 (2,5 Ah) / max. 800 (5,0 Ah)
Laufzeit je Akkuladung (min) max. 22 (2,5 Ah) / max. 44 (5,0 Ah)
Farbe Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg) 2
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 3,1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 975 x 170 x 305

Lieferumfang

  • Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
  • Blasrohr
  • Flachdüse inkl. Kratzkante
Anwendungsgebiete
  • Laub
  • Grünabfälle
  • Gehwege ums Haus
  • Flächen rund um Haus und Garten
Zubehör
Alle Produkte, die mit dem Akku kompatibel sind
