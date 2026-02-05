Das 18 V Akku-Laubbläser-Set von Kärcher liefert kraftvolle Leistung für jegliche Laubarbeiten. Der Bläser erreicht eine Luftgeschwindigkeit von maximal 210 km/h und liegt dabei hervorragend ausbalanciert und ergonomisch in der Hand. Damit sich Laub lösen und gezielt bewegen lässt, verfügt der Laubbläser über eine abnehmbare Flachdüse mit Kratzkante. Im Lieferumfang sind ein 18 V Kärcher Battery Power Wechselakku sowie ein Ladegerät enthalten.