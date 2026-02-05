LBL 4 Battery
Leistungsstark und mobil: Der 36 V Akku-Laubbläser inkl. 2-stufiger Leistungsregulierung erreicht eine Luftgeschwindigkeit von max. 250 km/h und liegt dabei ergonomisch in der Hand.
Der 36 V Akku-Laubbläser inklusive 2-stufiger Leistungsregulierung erreicht eine maximale Luftgeschwindigkeit von 250 km/h. Der Laubbläser verfügt über eine abnehmbare Flachdüse mit integrierter Kratzkante, wodurch Laub kontrolliert und gezielt bewegt sowie feuchtes und festgetretenes Laub gelöst werden kann. Das Gerät liegt bei der Anwendung ergonomisch in der Hand und zeigt sich sehr gut ausbalanciert.
Merkmale und Vorteile
Blasrohr
- Kraftvolle Entfernung von Laub und losen Verschmutzungen rund ums Haus und in der Garage.
Abnehmbare Flachdüse
- Für die präzise und punktuelle Reinigung. Das Laub kann z.B. gezielt auf einen Haufen geblasen werden.
2-stufige Leistungsregulierung
- Maximale Kraft oder max. Laufzeit: Die Leistung kann den individuellen Bedürfnissen angepasst werden.
Integrierte Kratzkante
- Nasses Laub und festgetretener Schmutz können mit der Kratzkante gelöst werden.
Ergonomisches Design
- Perfekt ausbalanciert für ermüdungsfreies Arbeiten.
Bajonettverschluss
- Für die platzsparende Verstauung kann das Blasrohr einfach abgenommen werden.
36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.
- Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen Zellen.
- Der Wechselakku lässt sich in weiteren 36 V Kärcher Battery Power-Plattformgeräten verwenden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|36-V-Akkuplattform
|Luftgeschwindigkeit (km/h)
|max. 250
|Luftdurchsatz (m³/h)
|330
|Geschwindigkeitsregulierung
|Ja
|Geschwindigkeitsstufen
|2
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|36
|Leistung je Akkuladung (m²)
|max. 550 (2,5 Ah) / max. 1100 (5,0 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|2,2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|3,3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|975 x 170 x 305
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Blasrohr
- Flachdüse inkl. Kratzkante
Anwendungsgebiete
- Laub
- Grünabfälle
- Gehwege ums Haus
- Flächen rund um Haus und Garten
