Der 36 V Akku-Laubbläser inklusive 2-stufiger Leistungsregulierung erreicht eine maximale Luftgeschwindigkeit von 250 km/h. Der Laubbläser verfügt über eine abnehmbare Flachdüse mit integrierter Kratzkante, wodurch Laub kontrolliert und gezielt bewegt sowie feuchtes und festgetretenes Laub gelöst werden kann. Das Gerät liegt bei der Anwendung ergonomisch in der Hand und zeigt sich sehr gut ausbalanciert.