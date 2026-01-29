MFL 2-18

Die Akku-Multifunktionslampe bringt Licht ins Dunkel, wo immer es nötig ist. Inklusive Powerbank-Funktion zum Laden von elektronischen Geräten wie Smartphones oder Tablets.

Die handliche Akku-Multifunktionslampe sorgt für bessere Ausleuchtung überall dort, wo bei Arbeiten im Dunkeln oder bei Freizeitaktivitäten mehr Licht benötigt wird. Mit 2 Helligkeitsstufen und maximal 280 Lumen lässt sich die Lampe für unterschiedliche Anwendungen optimal einstellen. Der flexibel schwenkbare Leuchtkopf mit 2 Gelenken ermöglicht eine zielgerichtete Ausleuchtung. Am Tragegriff lässt sich die Akku-Lampe leicht transportieren. Als Powerbank multifunktional verwendbar: An jeweils einem USB-A- und USB-C-Anschluss können verschiedene elektronische Kleingeräte wie Smartphones oder Tablets geladen werden. Der USB-Aktivierungsknopf verhindert Stand-by-Strom, wenn die USB-Ports nicht genutzt werden. Nach 30 Sekunden ohne angeschlossenes Gerät schalten die USB-Ports ab, sodass der Akku nicht vorschnell entladen wird.

Merkmale und Vorteile
Akku-Multifunktionslampe MFL 2-18: Zwei Helligkeitsstufen
Zwei Helligkeitsstufen
Optimale Anpassung der Helligkeit an die Anwendungssituation, je nachdem, ob maximale Helligkeit oder ein gedimmtes Licht gewünscht ist. Maximale Lichtmenge 280 Lumen.
Akku-Multifunktionslampe MFL 2-18:  Flexibel schwenkbarer Leuchtkopf mit 2 Gelenken
 Flexibel schwenkbarer Leuchtkopf mit 2 Gelenken
Licht kann für die optimale Ausleuchtung in jede Richtung gelenkt werden, unabhängig von der Position der Akku-Lampe.
Akku-Multifunktionslampe MFL 2-18: Integrierte Powerbank
Integrierte Powerbank
1 × USB-A und 1 × USB-C. Ermöglicht das Aufladen elektronischer Kleingeräte wie Smartphones oder Tablets, wenn kein Stromanschluss verfügbar ist.
Komfortabler Tragegriff
  • Kompakte Größe, einfach zu tragen.
18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
  • Das Gerät kann mit allen 18 V Kärcher Battery Power-Akkus betrieben werden.
  • Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.
  • Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen Zellen.
Spezifikationen

Technische Daten

Akku-Gerät
Akkuplattform 18-V-Akkuplattform
Helligkeitsstufen 2
Lichtstrom (lm) max. 280
Ausgangsleistung USB-A (A) 0,5
Ausgangsleistung USB-C (A) 2
Akkutyp Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung (V) 18
Laufzeit je Akkuladung (min) max. 540 (2,5 Ah) / max. 1080 (5,0 Ah)
Farbe Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg) 0,4
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0,5
Abmessungen (L × B × H) (mm) 100 x 102 x 199

Ausstattung

  • Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
  • USB-A Schnittstelle
  • USB-C Schnittstelle
Anwendungsgebiete
  • Dachboden
  • Keller
  • Werkstatt
  • Balkon
  • Terrasse
  • Unterwegs
  • Zelt / Camping-Equipment
Zubehör
Alle Produkte, die mit dem Akku kompatibel sind
