Die handliche Akku-Multifunktionslampe sorgt für bessere Ausleuchtung überall dort, wo bei Arbeiten im Dunkeln oder bei Freizeitaktivitäten mehr Licht benötigt wird. Mit 2 Helligkeitsstufen und maximal 280 Lumen lässt sich die Lampe für unterschiedliche Anwendungen optimal einstellen. Der flexibel schwenkbare Leuchtkopf mit 2 Gelenken ermöglicht eine zielgerichtete Ausleuchtung. Am Tragegriff lässt sich die Akku-Lampe leicht transportieren. Als Powerbank multifunktional verwendbar: An jeweils einem USB-A- und USB-C-Anschluss können verschiedene elektronische Kleingeräte wie Smartphones oder Tablets geladen werden. Der USB-Aktivierungsknopf verhindert Stand-by-Strom, wenn die USB-Ports nicht genutzt werden. Nach 30 Sekunden ohne angeschlossenes Gerät schalten die USB-Ports ab, sodass der Akku nicht vorschnell entladen wird.