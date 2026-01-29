MFL 2-18
Die Akku-Multifunktionslampe bringt Licht ins Dunkel, wo immer es nötig ist. Inklusive Powerbank-Funktion zum Laden von elektronischen Geräten wie Smartphones oder Tablets.
Die handliche Akku-Multifunktionslampe sorgt für bessere Ausleuchtung überall dort, wo bei Arbeiten im Dunkeln oder bei Freizeitaktivitäten mehr Licht benötigt wird. Mit 2 Helligkeitsstufen und maximal 280 Lumen lässt sich die Lampe für unterschiedliche Anwendungen optimal einstellen. Der flexibel schwenkbare Leuchtkopf mit 2 Gelenken ermöglicht eine zielgerichtete Ausleuchtung. Am Tragegriff lässt sich die Akku-Lampe leicht transportieren. Als Powerbank multifunktional verwendbar: An jeweils einem USB-A- und USB-C-Anschluss können verschiedene elektronische Kleingeräte wie Smartphones oder Tablets geladen werden. Der USB-Aktivierungsknopf verhindert Stand-by-Strom, wenn die USB-Ports nicht genutzt werden. Nach 30 Sekunden ohne angeschlossenes Gerät schalten die USB-Ports ab, sodass der Akku nicht vorschnell entladen wird.
Merkmale und Vorteile
Zwei HelligkeitsstufenOptimale Anpassung der Helligkeit an die Anwendungssituation, je nachdem, ob maximale Helligkeit oder ein gedimmtes Licht gewünscht ist. Maximale Lichtmenge 280 Lumen.
Flexibel schwenkbarer Leuchtkopf mit 2 GelenkenLicht kann für die optimale Ausleuchtung in jede Richtung gelenkt werden, unabhängig von der Position der Akku-Lampe.
Integrierte Powerbank1 × USB-A und 1 × USB-C. Ermöglicht das Aufladen elektronischer Kleingeräte wie Smartphones oder Tablets, wenn kein Stromanschluss verfügbar ist.
Komfortabler Tragegriff
- Kompakte Größe, einfach zu tragen.
18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
- Das Gerät kann mit allen 18 V Kärcher Battery Power-Akkus betrieben werden.
- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.
- Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen Zellen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Helligkeitsstufen
|2
|Lichtstrom (lm)
|max. 280
|Ausgangsleistung USB-A (A)
|0,5
|Ausgangsleistung USB-C (A)
|2
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|18
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|max. 540 (2,5 Ah) / max. 1080 (5,0 Ah)
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|0,4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|100 x 102 x 199
Ausstattung
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- USB-A Schnittstelle
- USB-C Schnittstelle
Anwendungsgebiete
- Dachboden
- Keller
- Werkstatt
- Balkon
- Terrasse
- Unterwegs
- Zelt / Camping-Equipment
