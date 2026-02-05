Leicht und wendig: Der Akku-Rasenmäher LMO 2-18 Battery Set ist mit einer Schnittbreite von 32 Zentimetern ideal geeignet für kleinere Rasenflächen bis 250 Quadratmeter. Die Schnitthöhe ist in 5 Stufen von 25 bis 60 Millimeter einstellbar. In Verbindung mit dem kraftvollen, bürstenlosen Motor wird das Gras stets präzise gekürzt. Beim Mähen an Rändern oder Kanten richten Rasenkämme die Grashalme auf, die dadurch optimal erfasst werden. Der Grasschnitt wird im 30 Liter großen Grasfangbehälter gesammelt. Der höhenverstellbare Führungsholm sorgt für eine aufrechte, angenehme Körperhaltung beim Mähen und das klappbare Design für eine platzsparende Aufbewahrung. Durch den Transportgriff kann der leichte Akku-Rasenmäher zum Einsatzort auch getragen werden, beispielsweise über Treppen. Ein Akku sowie ein Schnellladegerät sind im Lieferumfang enthalten.