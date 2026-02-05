LMO 2-18 Battery Set
Mit bürstenlosem Motor: Der wendige Akku-Rasenmäher LMO 2-18 Battery Set ist mit 32 cm Schnittbreite ideal für kleine Grundstücke und im Set mit Akku und Schnellladegerät sofort startklar.
Leicht und wendig: Der Akku-Rasenmäher LMO 2-18 Battery Set ist mit einer Schnittbreite von 32 Zentimetern ideal geeignet für kleinere Rasenflächen bis 250 Quadratmeter. Die Schnitthöhe ist in 5 Stufen von 25 bis 60 Millimeter einstellbar. In Verbindung mit dem kraftvollen, bürstenlosen Motor wird das Gras stets präzise gekürzt. Beim Mähen an Rändern oder Kanten richten Rasenkämme die Grashalme auf, die dadurch optimal erfasst werden. Der Grasschnitt wird im 30 Liter großen Grasfangbehälter gesammelt. Der höhenverstellbare Führungsholm sorgt für eine aufrechte, angenehme Körperhaltung beim Mähen und das klappbare Design für eine platzsparende Aufbewahrung. Durch den Transportgriff kann der leichte Akku-Rasenmäher zum Einsatzort auch getragen werden, beispielsweise über Treppen. Ein Akku sowie ein Schnellladegerät sind im Lieferumfang enthalten.
Merkmale und Vorteile
Leistungsstarker bürstenloser MotorHohe Leistung und längere Lebensdauer des Gerätes
Optimale Befüllung des GrasfangbehältersDank optimierter Luftströmung wird der Grasfangbehälter bis zu 95 % gefüllt. So kann länger ohne Unterbrechung gearbeitet werden.
FüllstandsanzeigeDie Klappe am Grasfangbehälter schließt sich, wenn dieser vollständig gefüllt ist und geleert werden muss.
Einfache Schnitthöhenverstellung
- Die gewünschte Schnitthöhe lässt sich in 5 Stufen im Bereich von 25 bis 60 mm mit nur einem Handgriff einstellen.
Mähen bis zur Rasenkante
- Die Rasenkämme erfassen automatisch auch randnah wachsendes Gras.
Platzsparendes Design
- Der Textilfangbehälter lässt sich auf ein Minimum zusammenfalten und auf dem Rasenmäher platzsparend aufbewahren.
- Der klappbare Führungsholm ermöglicht eine platzsparende Aufbewahrung.
Integrierter Tragegriff
- Integrierter Tragegriff für müheloses Transportieren.
Ergonomisches Bedienkonzept
- Der Führungsholm kann individuell an die Körpergröße angepasst werden – für eine jederzeit aufrechte Arbeitshaltung.
- Schaumstoffgriff für sicheren Halt und ein angenehmes Gefühl.
- Der durchgängige Einschaltbügel am Führungsholm ermöglicht eine komfortable Bedienung.
Sicherheitsschlüssel
- Schutz für Kinder: Ein unbeabsichtigtes Starten des Rasenmähers wird verhindert.
18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Anzeige von Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.
- Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen.
- Der Wechselakku lässt sich in weiteren 18 V Kärcher Battery Power-Plattformgeräten verwenden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Schnittbreite (cm)
|32
|Schnitthöhe (mm)
|25 - 60
|Grasfangbehältervolumen (l)
|30
|Antrieb
|Bürstenloser Motor
|Drehzahl (U/min)
|3500
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|18
|Kapazität (Ah)
|5
|Leistung je Akkuladung * (m²)
|max. 250 (5,0 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|max. 28
|Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 % (min)
|94 / 143
|Ladestrom (A)
|2,5
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|10,4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1186 x 354 x 1026
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät inbegriffen
- Akku: 18 V / 5,0 Ah Battery Power-Akku (1 Stück)
- Ladegerät: 18 V Battery Power-Schnellladegerät (1 Stück)
- Grasfangbehälter
Ausstattung
- Messer
- Führungsholm, höhenverstellbar
- Integrierter Tragegriff
- Füllstandsanzeige
Videos
Anwendungsgebiete
- Rasen
Zubehör
Alle Produkte, die mit dem Akku kompatibel sind
