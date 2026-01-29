Der 18-Volt-Akku-Rasenmäher ist leicht, wendig und besitzt einen leistungsstarken bürstenlosen Motor. Rasenflächen bis 350 Quadratmeter werden in kurzer Zeit akkurat gemäht. Die Arbeitsbreite beträgt 34 Zentimeter. Die Anpassung der gewünschten Schnitthöhe erfolgt einfach und zentral in 5 Stufen von 25 bis 60 Millimeter. Beim Mähen sorgt die iPower-Funktion dank intelligenter Motorsteuerung dafür, dass sich die Drehzahl automatisch an die Grasbedingungen anpasst. Wenn an Rändern oder Kanten gemäht wird, richten Rasenkämme die Grashalme auf, die dann besser erfasst werden. Mit dem 2-in-1-Mähsystem wird der Grasschnitt während des Mulchens als natürlicher Dünger gleichmäßig auf dem Rasen verteilt oder im 35 Liter fassenden Grasfangbehälter gesammelt – für langes Mähen ohne Zwischenstopp. Der Führungsholm ist für eine angenehme Arbeitshaltung höhenverstellbar. Wird das Gestänge zusammengeklappt, ist eine sehr platzsparende Aufbewahrung möglich. Für den einfachen Transport über Treppen und Absätze gibt es integrierte Transportgriffe. Kompatibel mit allen Wechselakkus der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform.