Leicht und wendig: 18-V-Akku-Rasenmäher mit kraftvollem, bürstenlosen Motor und einer Schnittbreite von 34 cm, geeignet für Rasenflächen bis 350 m².
Der 18-Volt-Akku-Rasenmäher ist leicht, wendig und besitzt einen leistungsstarken bürstenlosen Motor. Rasenflächen bis 350 Quadratmeter werden in kurzer Zeit akkurat gemäht. Die Arbeitsbreite beträgt 34 Zentimeter. Die Anpassung der gewünschten Schnitthöhe erfolgt einfach und zentral in 5 Stufen von 25 bis 60 Millimeter. Beim Mähen sorgt die iPower-Funktion dank intelligenter Motorsteuerung dafür, dass sich die Drehzahl automatisch an die Grasbedingungen anpasst. Wenn an Rändern oder Kanten gemäht wird, richten Rasenkämme die Grashalme auf, die dann besser erfasst werden. Mit dem 2-in-1-Mähsystem wird der Grasschnitt während des Mulchens als natürlicher Dünger gleichmäßig auf dem Rasen verteilt oder im 35 Liter fassenden Grasfangbehälter gesammelt – für langes Mähen ohne Zwischenstopp. Der Führungsholm ist für eine angenehme Arbeitshaltung höhenverstellbar. Wird das Gestänge zusammengeklappt, ist eine sehr platzsparende Aufbewahrung möglich. Für den einfachen Transport über Treppen und Absätze gibt es integrierte Transportgriffe. Kompatibel mit allen Wechselakkus der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform.
Merkmale und Vorteile
Leistungsstarker bürstenloser MotorHohe Leistung und längere Lebensdauer des Gerätes
iPowerZusätzliche Leistung und optimierte Akkulaufzeit. Dank der intelligenten Motorsteuerung passt sich die Drehzahl beim Mähen automatisch an die Grasbedingungen an.
2-in-1-MähsystemDas geschnittene Gras wird beim Mähen effizient im Grasfangbehälter gesammelt. Mulchfunktion: Durch die Verwendung des Mulchkeils wird das geschnittene Gras als natürlicher Dünger auf dem Rasen verteilt. Geschärftes Stahlmesser für ein sauberes Schnittergebnis ohne ausgefranste Grashalme.
Optimale Befüllung des Grasfangbehälters
- Dank optimierter Luftströmung wird der Grasfangbehälter bis zu 95 % gefüllt. So kann länger ohne Unterbrechung gearbeitet werden.
Füllstandsanzeige
- Die Klappe am Grasfangbehälter schließt sich, wenn dieser vollständig gefüllt ist und geleert werden muss.
Komfortable Schnitthöhenverstellung
- Die gewünschte Schnitthöhe lässt sich in 5 Stufen im Bereich von 25 bis 60 mm mit nur einem Handgriff einstellen.
Mähen bis zur Rasenkante
- Die Rasenkämme erfassen automatisch auch randnah wachsendes Gras.
Platzsparendes Design
- Der Textilfangbehälter lässt sich auf ein Minimum zusammenfalten und auf dem Rasenmäher platzsparend aufbewahren.
- Der klappbare Führungsholm ermöglicht eine platzsparende Aufbewahrung.
Integrierter Tragegriff
- Integrierter Tragegriff für müheloses Transportieren.
Ergonomisches Bedienkonzept
- Der Führungsholm kann individuell an die Körpergröße angepasst werden – für eine jederzeit aufrechte Arbeitshaltung.
- Schaumstoffgriff für sicheren Halt und ein angenehmes Gefühl.
- Der durchgängige Einschaltbügel am Führungsholm ermöglicht eine komfortable Bedienung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Schnittbreite (cm)
|34
|Schnitthöhe (mm)
|25 - 60
|Schnitthöhenverstellung
|5-fach
|Grasfangbehältervolumen (l)
|35
|Antrieb
|Bürstenloser Motor
|Drehzahl (U/min)
|3500
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|18
|Leistung je Akkuladung * (m²)
|max. 175 (2,5 Ah) / max. 350 (5,0 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|max. 14 (2,5 Ah) / max. 28 (5,0 Ah)
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|12,5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1186 x 355 x 1026
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Mulchkit
- Grasfangbehälter
Ausstattung
- Messer
- Führungsholm, höhenverstellbar
- Integrierter Tragegriff
- Füllstandsanzeige
Anwendungsgebiete
- Rasen
