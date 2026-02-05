Der 18-Volt-Akku-Rasenmäher ist leicht, wendig und besitzt einen leistungsstarken, bürstenlosen Motor. Rasenflächen bis 350 Quadratmeter werden in kurzer Zeit akkurat gemäht. Die Arbeitsbreite beträgt 34 Zentimeter, die Anpassung der Schnitthöhe zwischen 25 und 60 Millimeter erfolgt in 5 Stufen. Die intelligente Motorsteuerung iPower passt die Drehzahl beim Mähen automatisch an die Grasbedingungen an. An Rändern oder Kanten richten Rasenkämme die Grashalme auf, die dadurch optimal erfasst werden. Das 2-in-1-Mähsystem ermöglicht es, den Grasschnitt während des Mulchens gleichmäßig als natürlichen Dünger auf dem Rasen zu verteilen oder im 35 Liter großen Grasfangbehälter zu sammeln – für langes Mähen ohne Zwischenstopp. Der Führungsholm ist für eine angenehme und ergonomische Arbeitshaltung höhenverstellbar. Das klappbare Gestänge macht die Aufbewahrung platzsparend. Für den einfachen Transport über Treppen und Absätze sorgen integrierte Transportgriffe. Akku und Schnellladegerät sind im Set enthalten.