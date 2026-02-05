Leistungsstark und sehr mobil: Angetrieben von 2 18-V-Akkus und bürstenlosem 36-V-Motor ist der LMO 4-18 Dual die ideale Lösung für Rasenflächen bis 450 m². Das geringe Gewicht macht den Mäher besonders wendig und mobil. Er lässt sich mühelos auch über unebenes Gelände und um Hindernisse herum führen. Die Arbeitsbreite beträgt 37 cm, eine zentrale Schnitthöhenverstellung ermöglicht die Anpassung der Schnitthöhe in 5 Stufen von 25 bis 65 mm. Dabei sorgt die iPower-Funktion dank intelligenter Motorsteuerung dafür, dass sich die Drehzahl beim Mähen automatisch an die Grasbedingungen anpasst. Rasenkämme erfassen automatisch auch randnah wachsendes Gras. Mit dem 2-in-1-Mähsystem wird das Mähgut über einen Mulchkeil als Dünger gleichmäßig auf dem Rasen verteilt oder im großen, 40 Liter fassenden Grasfangbehälter gesammelt – für langes Mähen ohne Zwischenstopp. Der Führungsholm ist für eine angenehme Arbeitshaltung höhenverstellbar. Wird das Gestänge zusammengeklappt, ist eine sehr platzsparende Aufbewahrung möglich. Für den Transport über Treppen und Absätze gibt es einen großen, stabilen Tragegriff. Kompatibel mit allen Wechselakkus der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform.