LMO 4-18 Dual
Angetrieben von 2 18-V-Akkus für einen starken 36-V-Motor und eine Schnittbreite von 37 cm – ideal für Rasenflächen bis 450 m².
Leistungsstark und sehr mobil: Angetrieben von 2 18-V-Akkus und bürstenlosem 36-V-Motor ist der LMO 4-18 Dual die ideale Lösung für Rasenflächen bis 450 m². Das geringe Gewicht macht den Mäher besonders wendig und mobil. Er lässt sich mühelos auch über unebenes Gelände und um Hindernisse herum führen. Die Arbeitsbreite beträgt 37 cm, eine zentrale Schnitthöhenverstellung ermöglicht die Anpassung der Schnitthöhe in 5 Stufen von 25 bis 65 mm. Dabei sorgt die iPower-Funktion dank intelligenter Motorsteuerung dafür, dass sich die Drehzahl beim Mähen automatisch an die Grasbedingungen anpasst. Rasenkämme erfassen automatisch auch randnah wachsendes Gras. Mit dem 2-in-1-Mähsystem wird das Mähgut über einen Mulchkeil als Dünger gleichmäßig auf dem Rasen verteilt oder im großen, 40 Liter fassenden Grasfangbehälter gesammelt – für langes Mähen ohne Zwischenstopp. Der Führungsholm ist für eine angenehme Arbeitshaltung höhenverstellbar. Wird das Gestänge zusammengeklappt, ist eine sehr platzsparende Aufbewahrung möglich. Für den Transport über Treppen und Absätze gibt es einen großen, stabilen Tragegriff. Kompatibel mit allen Wechselakkus der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform.
Merkmale und Vorteile
18 V + 18 V = 36 V PowerKraftvoller 36-V-Motor, der mit 2 18-V-Li-Ion-Akkus betrieben wird.
Leistungsstarker bürstenloser MotorFür eine längere Laufzeit und verbesserte Lebensdauer des Geräts.
iPowerZusätzliche Leistung und optimierte Akkulaufzeit. Dank der intelligenten Motorsteuerung passt sich die Drehzahl beim Mähen automatisch an die Grasbedingungen an.
2-in-1-Mähsystem
- Das geschnittene Gras wird beim Mähen effizient im Grasfangbehälter gesammelt.
- Mulchfunktion: Durch die Verwendung des Mulchkeils wird das geschnittene Gras als natürlicher Dünger auf dem Rasen verteilt.
- Geschärftes Stahlmesser für ein sauberes Schnittergebnis ohne ausgefranste Grashalme.
Optimale Befüllung des Grasfangbehälters
- Dank optimierter Luftströmung wird der Grasfangbehälter bis zu 95 % gefüllt. So kann länger ohne Unterbrechung gearbeitet werden.
Einfache Schnitthöhenverstellung
- Die Schnitthöhe lässt sich in 5 Stufen von 25 bis 65 mm mit nur einem Handgriff komfortabel einstellen.
Mähen bis zur Rasenkante
- Die Rasenkämme erfassen automatisch auch randnah wachsendes Gras.
Platzsparendes Design
- Der Textilfangbehälter lässt sich auf ein Minimum zusammenfalten und auf dem Rasenmäher platzsparend aufbewahren.
- Der klappbare Führungsholm ermöglicht eine platzsparende Aufbewahrung.
Integrierter Tragegriff
- Integrierter Tragegriff für müheloses Transportieren.
Ergonomisches Bedienkonzept
- Der Führungsholm kann individuell an die Körpergröße angepasst werden – für eine jederzeit aufrechte Arbeitshaltung.
- Schaumstoffgriff für sicheren Halt und ein angenehmes Gefühl.
Spezifikationen
Technische Daten
|Motorspannung (V)
|36
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Schnittbreite (cm)
|37
|Schnitthöhe (mm)
|25 - 65
|Schnitthöhenverstellung
|5-fach
|Grasfangbehältervolumen (l)
|40
|Antrieb
|Bürstenloser Motor
|Drehzahl (U/min)
|3500
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|18
|Anzahl benötigter Akkus (Stück)
|2
|Leistung je Akkuladung * (m²)
|max. 450 (5,0 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|max. 40 (5,0 Ah)
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|14,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1222 x 437 x 1002
Lieferumfang
- Variante: Akkus und Ladegerät nicht inbegriffen
- Mulchkit
- Grasfangbehälter
Ausstattung
- Messer
- Führungsholm, höhenverstellbar
- Integrierter Tragegriff
- Füllstandsanzeige
LMO 4-18 Dual Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.