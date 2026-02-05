LMO 5-18 Dual
Mit 41 cm Schnittbreite und doppelter Kraft: Der leistungsstarke 36-V-Motor des Akku-Rasenmähers LMO 5-18 Dual Battery wird von 2 18-V-Akkus angetrieben.
Mit 2 18-Volt-Akkus und einem starken, bürstenlosen 36-Volt-Motor ist der LMO 5-18 Dual Battery auch auf großen Rasenflächen mit bis zu 550 Quadratmetern zu Hause. Leicht und wendig lässt sich der Akku-Rasenmäher mühelos über unebenes Gelände und um Hindernisse herum führen. Die Arbeitsbreite beträgt 41 Zentimeter, die Schnitthöhe lässt sich in 6 Stufen von 25 bis 70 Millimeter anpassen. Beim Mähen passt die intelligente Motorsteuerung iPower die Drehzahl automatisch an die Grasbedingungen an. An Rändern oder Kanten richten Rasenkämme die Grashalme auf, die dadurch optimal erfasst werden. Das 2-in-1-Mähsystem ermöglicht es, den Grasschnitt während des Mulchens als natürlichen Dünger gleichmäßig auf dem Rasen verteilt zu verteilen oder im 45 Liter großen Grasfangbehälter zu sammeln – für langes Mähen ohne Zwischenstopp. Der Führungsholm ist für eine angenehme und ergonomische Arbeitshaltung teleskopierbar. Das klappbare Gestänge macht die Aufbewahrung sehr platzsparend. Für einfachen Transport über Treppen und Absätze sorgt ein großer, stabiler Tragegriff. Der LMO 5-18 Dual Battery ist kompatibel mit der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform.
Merkmale und Vorteile
18 V + 18 V = 36 V PowerKraftvoller 36-V-Motor, der mit 2 18-V-Li-Ion-Akkus betrieben wird.
Leistungsstarker bürstenloser MotorHohe Leistung und längere Lebensdauer des Gerätes
iPowerZusätzliche Leistung und optimierte Akkulaufzeit. Dank der intelligenten Motorsteuerung passt sich die Drehzahl beim Mähen automatisch an die Grasbedingungen an.
2-in-1-Mähsystem
- Das geschnittene Gras wird beim Mähen effizient im Grasfangbehälter gesammelt.
- Mulchfunktion: Durch die Verwendung des Mulchkeils wird das geschnittene Gras als natürlicher Dünger auf dem Rasen verteilt.
- Geschärftes Stahlmesser für ein sauberes Schnittergebnis ohne ausgefranste Grashalme.
Optimale Befüllung des Grasfangbehälters
- Dank optimierter Luftströmung wird der Grasfangbehälter bis zu 95 % gefüllt. So kann länger ohne Unterbrechung gearbeitet werden.
- Die Klappe am Grasfangbehälter schließt sich, wenn dieser vollständig gefüllt ist und geleert werden muss.
Einfache Schnitthöhenverstellung
- Die Schnitthöhe lässt sich in 6 Stufen von 25 bis 70 mm mit nur einem Handgriff komfortabel einstellen.
Mähen bis zur Rasenkante
- Die Rasenkämme erfassen automatisch auch randnah wachsendes Gras.
Platzsparendes Design
- Der Textilfangbehälter lässt sich auf ein Minimum zusammenfalten und auf dem Rasenmäher platzsparend aufbewahren.
- Der klappbare Führungsholm ermöglicht eine platzsparende Aufbewahrung.
Integrierter Tragegriff
- Integrierter Tragegriff für müheloses Transportieren.
Ergonomisches Bedienkonzept
- Schnellverschlüsse für einfaches Arretieren. Veränderbarer Winkel für eine aufrechte Arbeitshaltung.
- Schaumstoffgriff für sicheren Halt und ein angenehmes Gefühl.
- Der durchgängige Einschaltbügel am Führungsholm ermöglicht eine komfortable Bedienung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Motorspannung (V)
|36
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Schnittbreite (cm)
|41
|Schnitthöhe (cm)
|25 - 70
|Schnitthöhenverstellung
|6-fach
|Grasfangbehältervolumen (l)
|45
|Antrieb
|Bürstenloser Motor
|Drehzahl (U/min)
|3500
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|18
|Anzahl benötigter Akkus (Stück)
|2
|Leistung je Akkuladung * (m²)
|max. 275 (2,5 Ah) / max. 550 (5,0 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|14
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1245 x 440 x 1031
Lieferumfang
- Variante: Akkus und Ladegerät nicht inbegriffen
- Mulchkit
- Grasfangbehälter
Ausstattung
- Messer
- Führungsholm, höhenverstellbar
- Integrierter Tragegriff
- Füllstandsanzeige
- Rasen
- Rasen
