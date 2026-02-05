Mit 2 18-Volt-Akkus und einem starken, bürstenlosen 36-Volt-Motor ist der LMO 5-18 Dual Battery Set auch auf großen Rasenflächen mit bis zu 550 Quadratmetern zu Hause. Leicht und wendig lässt sich der Akku-Rasenmäher mühelos über unebenes Gelände und um Hindernisse herum führen. Die Arbeitsbreite beträgt 41 Zentimeter, die Schnitthöhe lässt sich in 6 Stufen von 25 bis 70 Millimeter anpassen. Beim Mähen passt die intelligente Motorsteuerung iPower die Drehzahl automatisch an die Grasbedingungen an. An Rändern oder Kanten richten Rasenkämme die Grashalme auf, die dadurch optimal erfasst werden. Das 2-in-1-Mähsystem ermöglicht es, den Grasschnitt während des Mulchens als natürlichen Dünger gleichmäßig auf dem Rasen zu verteilen oder im 45 Liter großen Grasfangbehälter zu sammeln – für langes Mähen ohne Zwischenstopp. Der Führungsholm ist für eine angenehme und ergonomische Arbeitshaltung teleskopierbar. Das klappbare Gestänge macht die Aufbewahrung sehr platzsparend. Für den einfachen Transport über Treppen und Absätze sorgt ein großer, stabiler Tragegriff. Akkus und Schnellladegerät sind im Set enthalten.