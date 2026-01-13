Der akkubetriebene Rasentrimmer LTR 18-25 Battery arbeitet zuverlässig und geräuscharm. Als besonders praktisch erweist sich der gedrehte Schneidfaden: Er sorgt nicht nur für einen präzisen Schnitt, sondern er erreicht auch problemlos alle Ecken und Engstellen im Garten. Damit der Faden immer die ideale Länge hat, stellt er sich automatisch nach. Darüber hinaus sorgt die Kantenschneidfunktion für eine saubere Rasenkante entlang von Wegen und Terrassen. Der Akku-Rasentrimmer ist ein absolutes Leichtgewicht und liegt mit dem Zweithandgriff ergonomisch in der Hand.