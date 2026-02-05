LTR 18-25 Battery Set
Der akkubetriebene Rasentrimmer LTR 18-25 Battery im Set inkl. Akku und Ladegerät. Absolut leicht, liegt ergonomisch in der Hand und ist einfach zu bedienen.
Mit seinem gedrehten Schneidfaden ermöglicht der akkubetriebene Rasentrimmer LTR 18-25 Battery Set maximale Präzision beim Trimmen des Rasens. Dabei arbeitet er zuverlässig und besonders leise, kommt mühelos in alle Ecken und Engstellen im Garten und hinterlässt dank Kantenschneidfunktion saubere Rasenkanten entlang von Wegen und Terrassen. Zudem garantiert das automatische Nachstellen des Fadens eine jederzeit perfekte Fadenlänge. Sein leichtes Gewicht und der Zweithandgriff lassen den Trimmer ergonomisch in der Hand liegen. Im Lieferumfang sind ein Akku sowie ein Ladegerät enthalten.
Merkmale und Vorteile
Effizientes SchneidsystemDer Schneidfaden kommt einfach in Ecken und Engstellen im Garten. Der gedrehte Faden sorgt für einen präzisen Schnitt und ist sehr geräuscharm.
KantenschneidenDrehbarer Trimmerkopf für saubere Rasenkanten entlang von Terrassen und Wegen.
LeichtgewichtDas geringe Gewicht ermöglicht ein müheloses und kräfteschonendes Rasentrimmen.
Automatische Fadenverlängerung
- Durch automatisches Nachstellen ist die perfekte Fadenlänge immer garantiert.
Ergonomisches Griffdesign
- Komfortable und rückenschonende Arbeitshaltung durch den Zweithandgriff.
Praktische Schutzhaube
- Die Schutzhaube schützt den Anwender vor umherfliegendem Schnittgut.
- Praktisches Ablegen bei Arbeitspausen durch die zusätzlichen Ablagepunkte.
18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.
- Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen.
- Der Wechselakku lässt sich in weiteren 18 V Kärcher Battery Power-Plattformgeräten verwenden.
Optionaler Einsatz von Trimmermessern
- Ideal für besonders anspruchsvolle Arbeiten wie das Entfernen von Wildkräutern.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Schnittkreisdurchmesser (cm)
|25
|Schneidewerkzeug
|Fadenkopf
|Fadennachschub
|Automatisch
|Fadengeometrie
|Gedreht
|Fadendurchmesser (mm)
|1,6
|Geschwindigkeitsregulierung
|Nein
|Drehzahl (U/min)
|9500
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|18
|Kapazität (Ah)
|2,5
|Leistung je Akkuladung * (m)
|max. 300 (2,5 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|max. 30 (2,5 Ah)
|Akkuladezeit mit Standardladegerät (min)
|300
|Ladestrom (A)
|0,5
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|1,6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|3,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1184 x 296 x 386
* Rasenkante
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät inbegriffen
- Akku: 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Akku (1 Stück)
- Ladegerät: 18 V Battery Power-Standardladegerät (1 Stück)
Ausstattung
- Fadenspule
- Zusätzlicher Handgriff
- Drehbarer Trimmerkopf
Videos
Anwendungsgebiete
- Rasen
- Rasenkanten
Zubehör
LTR 18-25 Battery Set Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.