Mit seinem gedrehten Schneidfaden ermöglicht der akkubetriebene Rasentrimmer LTR 18-25 Battery Set maximale Präzision beim Trimmen des Rasens. Dabei arbeitet er zuverlässig und besonders leise, kommt mühelos in alle Ecken und Engstellen im Garten und hinterlässt dank Kantenschneidfunktion saubere Rasenkanten entlang von Wegen und Terrassen. Zudem garantiert das automatische Nachstellen des Fadens eine jederzeit perfekte Fadenlänge. Sein leichtes Gewicht und der Zweithandgriff lassen den Trimmer ergonomisch in der Hand liegen. Im Lieferumfang sind ein Akku sowie ein Ladegerät enthalten.