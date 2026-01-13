Der akkubetriebene Rasentrimmer LTR 18-30 Battery ermöglicht dank des gedrehten Schneidfadens einen präzisen Schnitt, kommt problemlos in alle Ecken und Engstellen im Garten und sorgt mit seiner Kantenschneidfunktion für eine saubere Rasenkante entlang von Wegen und Terrassen. Dabei ist jederzeit die perfekte Fadenlänge garantiert, da der Faden automatisch nachgestellt wird. Für das Trimmen von Gras unter niedrigen Hindernissen kann der Neigungswinkel schnell und einfach verstellt werden. Der ausklappbare Pflanzenschutzbügel verhindert ein versehentliches Verletzen von Blumen und Bäumen. Und dank des teleskopierbaren Stiels sowie eines in der Höhe verstellbaren Zweithandgriffs ist ergonomisches und aufrechtes Arbeiten mühelos möglich.