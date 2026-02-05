Der akkubetriebene Rasentrimmer LTR 18-30 Battery Set ist ein wahres Multitalent. Mit seinem gedrehten Schneidfaden sorgt der Trimmer für einen präzisen Schnitt und kommt dabei problemlos in alle Ecken und Engstellen im Garten. Die Fadenlänge ist dank der automatischen Nachstellung des Fadens immer perfekt eingestellt. Mit Hilfe der Kantenschneidfunktion garantiert der Trimmer eine saubere Rasenkante entlang von Wegen und Terrassen. Für das Trimmen von Gras unter niedrigen Hindernissen kann der Neigungswinkel schnell und einfach verstellt werden. Versehentliches Verletzen von Blumen und Bäumen wird mit dem ausklappbaren Pflanzenschutzbügel verhindert. Eine ergonomische und aufrechte Arbeitshaltung ist sowohl mit dem teleskopierbaren Stiel als auch mit dem in der Höhe verstellbaren Zweithandgriff gewährleistet. Im Lieferumfang sind ein Akku sowie ein Schnellladegerät enthalten.