LTR 18-30 Battery Set
Das Multitalent für eine saubere Rasenkante, ergonomisches Arbeiten und bequeme Erreichbarkeit von Ecken: der akkubetriebene Rasentrimmer LTR 18-30 Battery Set. Inkl. Akku und Schnellladegerät.
Der akkubetriebene Rasentrimmer LTR 18-30 Battery Set ist ein wahres Multitalent. Mit seinem gedrehten Schneidfaden sorgt der Trimmer für einen präzisen Schnitt und kommt dabei problemlos in alle Ecken und Engstellen im Garten. Die Fadenlänge ist dank der automatischen Nachstellung des Fadens immer perfekt eingestellt. Mit Hilfe der Kantenschneidfunktion garantiert der Trimmer eine saubere Rasenkante entlang von Wegen und Terrassen. Für das Trimmen von Gras unter niedrigen Hindernissen kann der Neigungswinkel schnell und einfach verstellt werden. Versehentliches Verletzen von Blumen und Bäumen wird mit dem ausklappbaren Pflanzenschutzbügel verhindert. Eine ergonomische und aufrechte Arbeitshaltung ist sowohl mit dem teleskopierbaren Stiel als auch mit dem in der Höhe verstellbaren Zweithandgriff gewährleistet. Im Lieferumfang sind ein Akku sowie ein Schnellladegerät enthalten.
Merkmale und Vorteile
Effizientes SchneidsystemDer Schneidfaden kommt einfach in Ecken und Engstellen im Garten. Der gedrehte Faden sorgt für einen präzisen Schnitt und ist sehr geräuscharm.
KantenschneidenDrehbarer Trimmerkopf für saubere Rasenkanten entlang von Terrassen und Wegen.
Abwinkelbarer TrimmerkopfErgonomisches Trimmen auch unter niedrigen Hindernissen wie Gartenbänken.
Ausklappbarer Pflanzenschutzbügel
- Schützt Pflanzen beim Trimmen entlang von Blumenbeeten und Bäumen vor Verletzungen.
Teleskopstiel
- An die Körpergröße anpassbar. Für eine aufrechte, rückenschonende Arbeitshaltung.
Ergonomisches Griffdesign
- Gummierter Griff für sicheren Halt und ein angenehmes Gefühl beim Arbeiten.
- Zweithandgriff in der Höhe verstellbar. Für eine ergonomische Arbeitshaltung.
Automatische Fadenverlängerung
- Durch automatisches Nachstellen ist die perfekte Fadenlänge immer garantiert.
Praktische Schutzhaube
- Die Schutzhaube schützt den Anwender vor umherfliegendem Schnittgut.
- Praktisches Ablegen bei Arbeitspausen durch die zusätzlichen Ablagepunkte.
18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.
- Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen.
- Der Wechselakku lässt sich in weiteren 18 V Kärcher Battery Power-Plattformgeräten verwenden.
Optionaler Einsatz von Trimmermessern
- Ideal für besonders anspruchsvolle Arbeiten wie das Entfernen von Wildkräutern.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Schnittkreisdurchmesser (cm)
|30
|Schneidewerkzeug
|Fadenkopf
|Fadennachschub
|Automatisch
|Fadengeometrie
|Gedreht
|Fadendurchmesser (mm)
|1,6
|Geschwindigkeitsregulierung
|Nein
|Drehzahl (U/min)
|7800
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|18
|Kapazität (Ah)
|2,5
|Leistung je Akkuladung * (m)
|max. 350 (2,5 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|max. 30 (2,5 Ah)
|Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 % (min)
|44 / 83
|Ladestrom (A)
|2,5
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|2,5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|4,4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1325 x 312 x 315
* Rasenkante
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät inbegriffen
- Akku: 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Akku (1 Stück)
- Ladegerät: 18 V Battery Power-Schnellladegerät (1 Stück)
Ausstattung
- Fadenspule
- Pflanzenschutzbügel
- Neigungswinkelverstellung
- Zusätzlicher Handgriff
- Drehbarer Trimmerkopf
Videos
Anwendungsgebiete
- Rasen
- Rasenkanten
Zubehör
Alle Produkte, die mit dem Akku kompatibel sind
LTR 18-30 Battery Set Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.