Der Akku-Rasentrimmer LTR 3-18 Dual ist eine besonders starke und komfortable Lösung, um Rasenflächen und Rasenkanten exakt zu trimmen. Der leistungsstarke 36-Volt-Motor wird von 2 18-Volt-Lithium-Ionen-Akkus mit der nötigen Energie versorgt, um kraftvoll arbeiten zu können. Durch den einstellbaren Zweithandgriff und die Teleskopfunktion für den Schaft des Trimmers wird ergonomisches Arbeiten garantiert. Der rotierende Schneidfaden sorgt für einen präzisen Rasenschnitt, während der ausklappbare Pflanzenschutzbügel einen sicheren Abstand zu Pflanzen und Bäumen gewährleistet. Egal ob enge Ecken oder schwierige Stellen im Garten, dieser Akkutrimmer meistert jede Herausforderung. Der verstellbare Neigungswinkel des Trimmerkopfs erlaubt auch das Trimmen unter Hindernissen oder an Böschungen mit sauberem Ergebnis. Die automatische Nachstellung des Trimmerfadens sorgt stets für eine perfekte Fadenlänge und einen akkuraten Schnitt.