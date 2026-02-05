LTR 3-18 Dual
Kraftvoll, effizient und komfortabel – der leistungsstarke 36-V-Motor, der von 2 18-V-Akkus betrieben wird, macht das Rasentrimmen zum Vergnügen. Sehr gut auch für hohes Gras geeignet.
Der Akku-Rasentrimmer LTR 3-18 Dual ist eine besonders starke und komfortable Lösung, um Rasenflächen und Rasenkanten exakt zu trimmen. Der leistungsstarke 36-Volt-Motor wird von 2 18-Volt-Lithium-Ionen-Akkus mit der nötigen Energie versorgt, um kraftvoll arbeiten zu können. Durch den einstellbaren Zweithandgriff und die Teleskopfunktion für den Schaft des Trimmers wird ergonomisches Arbeiten garantiert. Der rotierende Schneidfaden sorgt für einen präzisen Rasenschnitt, während der ausklappbare Pflanzenschutzbügel einen sicheren Abstand zu Pflanzen und Bäumen gewährleistet. Egal ob enge Ecken oder schwierige Stellen im Garten, dieser Akkutrimmer meistert jede Herausforderung. Der verstellbare Neigungswinkel des Trimmerkopfs erlaubt auch das Trimmen unter Hindernissen oder an Böschungen mit sauberem Ergebnis. Die automatische Nachstellung des Trimmerfadens sorgt stets für eine perfekte Fadenlänge und einen akkuraten Schnitt.
Merkmale und Vorteile
36-V-LeistungKraftvoller 36-V-Motor, der mit zwei 18-V-Lithium-Ionen-Akkus betrieben wird.
Effizientes SchneidsystemDer Schneidfaden kommt einfach in Ecken und Engstellen im Garten. Der gedrehte Faden sorgt für einen präzisen Schnitt und ist sehr geräuscharm.
KantenschneidenDrehbarer Trimmerkopf für saubere Rasenkanten entlang von Terrassen und Wegen.
Abwinkelbarer Trimmerkopf
- Ergonomisches Trimmen auch unter niedrigen Hindernissen wie Gartenbänken.
Ausklappbarer Pflanzenschutzbügel
- Schützt Pflanzen beim Trimmen entlang von Blumenbeeten und Bäumen vor Verletzungen.
Teleskopstiel
- An die Körpergröße anpassbar. Für eine aufrechte, rückenschonende Arbeitshaltung.
Ergonomisches Griffdesign
- Gummierter Griff für sicheren Halt und ein angenehmes Gefühl beim Arbeiten.
- Der Winkel des Zweithandgriffs ist verstellbar für eine ergonomische und entspannte Körperhaltung.
Automatische Fadenverlängerung
- Durch automatisches Nachstellen ist die perfekte Fadenlänge immer garantiert.
Optionaler Einsatz von Trimmermessern
- Ideal für besonders anspruchsvolle Arbeiten wie das Entfernen von Wildkräutern.
18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Anzeige von Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.
- Die beiden Wechselakkus lassen sich in allen weiteren Geräten der 18 V Kärcher Battery Power-Plattform verwenden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Motorspannung (V)
|36
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Schnittkreisdurchmesser (cm)
|30
|Schneidewerkzeug
|Fadenkopf
|Fadennachschub
|Automatisch
|Fadengeometrie
|Gedreht
|Fadendurchmesser (mm)
|2
|Geschwindigkeitsregulierung
|Nein
|Drehzahl (U/min)
|8000
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|18
|Anzahl benötigter Akkus (Stück)
|2
|Leistung je Akkuladung * (m)
|max. 600 (2,5 Ah) / max. 1200 (5,0 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|2,4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|3,6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|345 x 350 x 1285
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Schultergurt
Ausstattung
- Fadenspule
- Pflanzenschutzbügel
- Neigungswinkelverstellung
- Zusätzlicher Handgriff
- Drehbarer Trimmerkopf
Videos
Anwendungsgebiete
- Rasen
- Rasenkanten
Zubehör
Alle Produkte, die mit dem Akku kompatibel sind
LTR 3-18 Dual Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.