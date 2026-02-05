Effizienz, Präzision und Komfort – alles in einem Gerät vereint. Mit dem Akku-Rasentrimmer LTR 3-18 Dual Battery Set wird die Gartenpflege zum Vergnügen. Der leistungsstarke 36-Volt-Motor wird von 2 18-Volt-Lithium-Ionen-Akkus mit der nötigen Energie versorgt, um kraftvoll arbeiten zu können. Für Komfort sorgen der einstellbare Zweithandgriff und die Teleskopfunktion für den Schaft. So lässt sich das Gerät stets in aufrechter, rückenschonender Position führen. Egal ob große Flächen oder schwer erreichbare Ecken, dieser Akku-Rasentrimmer schafft alles problemlos. Der rotierende Schneidfaden gewährleistet einen präzisen Schnitt des Rasens, während der ausklappbare Pflanzenschutzbügel sicherstellt, dass Pflanzen und Bäume während der Anwendung geschützt bleiben. Der Neigungswinkel des Trimmerkopfs kann für das Trimmen unter Hindernissen oder an Böschungen verstellt werden. Zwei Akkus und ein Schnellladegerät gehören zum Lieferumfang.