WRE 18-55

Für Moos- und Unkrautentfernung auf Hartflächen: der Akku-Unkrautentferner WRE 18-55 mit innovativem Bürstenkopf, Führungshilfe und werkzeuglosem Borstenband-Wechselsystem.

Der Akku-Unkrautentferner WRE 18-55 ermöglicht eine innovative und rückenschonende Art der Unkrautentfernung. Der winkelverstellbare Bürstenkopf mit leistungsstarken Nylonborsten sorgt in Kombination mit einem kraftvollen Motor und der hohen Bürstendrehzahl dafür, dass sich trockenes Moos und Unkraut wie Löwenzahn- und Wegerichgewächse von Hartflächen mühelos entfernen lassen. Zudem kann der Borstenkranz mit dem neuartigen Verschlusssystem ohne Werkzeug ganz einfach gewechselt werden. Das ergonomische Design des Akku-Unkrautentferners garantiert komfortables Arbeiten ohne Kraftaufwand – und ohne dabei auf dem Boden kriechen zu müssen. Im Lieferumfang sind Akku und Ladegerät nicht enthalten.

Merkmale und Vorteile
Akku-Unkrautentferner WRE 18-55: Innovative Nylonbürste
Innovative Nylonbürste
Speziell ausgerichtete Nylonborsten und eine hohe Bürstendrehzahl für die oberflächliche Entfernung von trockenem Moos und Unkraut.
Akku-Unkrautentferner WRE 18-55: Unterstützende Führungshilfe
Unterstützende Führungshilfe
Die um 360° drehbare Halbkugel auf der Verschlusskappe fördert die optimale kraftsparende Arbeitshaltung.
Akku-Unkrautentferner WRE 18-55: Werkzeugloser Borstenwechsel
Werkzeugloser Borstenwechsel
Für einen einfachen Austausch des abgenutzten Borstenbands.
Schwenkbarer Reinigungskopf
  • Winkel kann individuell auf unterschiedliche Reinigungssituationen und Körpergrößen angepasst werden.
Aluminium-Teleskopstiel
  • Ermöglicht eine aufrechte Arbeitshaltung bei unterschiedlichen Körpergrößen.
Ergonomisches Griffdesign
  • Komfortable und rückenschonende Arbeitshaltung.
In den Griff integrierte Aufhängeöse
  • Für eine einfache Aufbewahrung/Aufhängung.
18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
  • Garantiert maximale Mobilität und Flexibilität.
Spezifikationen

Technische Daten

Akku-Gerät
Akkuplattform 18-V-Akkuplattform
Bürstendrehzahl (U/min) 2300 - 2800
Bürstendurchmesser (mm) 180
Borstenmaterial Nylon
Akkutyp Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung (V) 18
Leistung je Akkuladung (m²) max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
Laufzeit je Akkuladung (min) ca. 15 (2,5 Ah) / ca. 30 (5,0 Ah)
Farbe Schwarz
Gewicht ohne Zubehör (kg) 2,9
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 4,2
Abmessungen (L × B × H) (mm) 1320 x 230 x 380

Lieferumfang

  • Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
  • Borstenband: 2 Stück

Ausstattung

  • Spritzschutz
  • Parkposition
  • Aluminium-Teleskopstiel
  • Aufhängeöse
  • Sicherheitsschalter
Anwendungsgebiete
  • Moos
  • Unkraut
  • Steinoberflächen
