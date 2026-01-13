Der Akku-Unkrautentferner WRE 18-55 ermöglicht eine innovative und rückenschonende Art der Unkrautentfernung. Der winkelverstellbare Bürstenkopf mit leistungsstarken Nylonborsten sorgt in Kombination mit einem kraftvollen Motor und der hohen Bürstendrehzahl dafür, dass sich trockenes Moos und Unkraut wie Löwenzahn- und Wegerichgewächse von Hartflächen mühelos entfernen lassen. Zudem kann der Borstenkranz mit dem neuartigen Verschlusssystem ohne Werkzeug ganz einfach gewechselt werden. Das ergonomische Design des Akku-Unkrautentferners garantiert komfortables Arbeiten ohne Kraftaufwand – und ohne dabei auf dem Boden kriechen zu müssen. Im Lieferumfang sind Akku und Ladegerät nicht enthalten.