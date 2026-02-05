Endlich rücken- und knieschonend lästiges Moos und Unkraut beseitigen: mit dem ergonomischen Akku-Unkrautentferner WRE 18-55 Battery Set. Im Set sind Akku und Ladegerät bereits enthalten. Dank des innovativen Bürstenkonzepts mit werkzeuglosem Wechselsystem haben oberflächliches Moos und Unkraut wie Löwenzahn- und Wegerichgewächse auf gepflasterten Wegen und Terrassen rund ums Haus keine Chance mehr und lassen sich mühelos entfernen. Zudem kann der Borstenkranz mit dem neuartigen Verschlusssystem ohne Werkzeug ganz einfach gewechselt werden. Das ergonomische Design des Akku-Unkrautentferners garantiert komfortables Arbeiten ohne Kraftaufwand – und ohne dabei auf dem Boden kriechen zu müssen.